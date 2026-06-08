В России, где почти десять лет приватизация активов была на паузе, она снова становится инструментом экономической политики. В условиях санкций и неизбежности технологического разворота эффективность становится критическим параметром. А бизнес достаточно повзрослел, чтобы стать партнером государства.0 комментариев
У Янковского и Пожарской родился сын Давид
Актер Иван Янковский и актриса Диана Пожарская 4 июня стали родителями во второй раз.
Знаменитая пара отечественного кинематографа приветствовала появление на свет еще одного ребенка, передает Lenta.Ru. Новоиспеченные родители опубликовали трогательные фотоснимки прямо из родильного отделения в Instagram* (принадлежит компании Meta*, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
Стало известно, что малыш родился 4 июня. «Мы счастливы, любим друг друга и рады приветствовать Давида в нашей семье», – написали Иван Янковский и Диана Пожарская, обращаясь к своим поклонникам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале режиссер Жора Крыжовников не отметил Ивана Янковского в публикации о втором сезоне сериала «Слово пацана».
В прошлом году актер снялся в художественном фильме «Битва моторов».
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ