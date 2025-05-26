Обладатель американской премии каскадеров Taurus снялся в «Битве моторов» в России

Tекст: Мария Иванова

Трехкратный обладатель престижной премии Taurus, каскадер и актер Мартин Иванов, принял участие в съемках художественного фильма «Битва моторов», рассказал режиссер Илья Маланин, передает ТАСС.

По словам Маланина, авто-трюки в картине исполняли исключительно профессионалы, а сами актеры самостоятельно управляли автомобилями на площадке.

В фильме было задействовано около 50 исторических автомобилей, среди которых выделяется раритетный American Underslung Scout возрастом более 100 лет. Маланин подчеркнул, что каждому герою подбирали машину индивидуально, и особое внимание уделил автомобилю, который в фильме водит Паулина Андреева. Режиссер отметил, что эта машина прошла серьезные испытания во время съемок, но отлично проявила себя.

Отдельно Маланин рассказал о работе с актерами Юрой Борисовым и Иваном Янковским, отметив, что благодаря актерскому опыту ему было проще находить с ними общий язык. Он добавил, что с Борисовым сотрудничает не впервые, что облегчило процесс. Также режиссер сообщил, что съемки начинались с финальных сцен, и актерам пришлось сразу вживаться в образы своих персонажей на позднем этапе их развития.

Что касается возможного продолжения истории, Маланин заявил, что не рассматривает вариант съемок второй части. По его мнению, сюжет фильма завершен и не требует продолжения.

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