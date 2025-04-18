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    Отказ Чехии от «Дружбы» может ударить по всей российской нефти
    Уиткофф заявил о возможности частичного решения вопроса территорий с Россией
    Литва собралась модернизировать Сувалкский коридор для «защиты от России»
    Стало известно о продаже на киевском рынке икон и бытовой техники «с Курщины»
    Рубио пригрозил выходом США из урегулирования конфликта на Украине
    Эксперт: Полноценный допуск европейцев за стол переговоров по Украине зависит от России
    Польша захотела получить доступ к ядерному оружию США и Франции
    США и Украина подписали меморандум по соглашению о недрах
    Китай прекратил закупки сжиженного газа из США
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Чудо Благодатного огня оставляет надежду

    Было бы странно, если бы в современном мире у чуда Благодатного огня не существовало множества противников и разоблачителей. Уже один только факт, что именно православные, а не католики и тем более не протестанты, участвуют в древнем обряде, говорит о том, какие силы и средства затрачиваются на разоблачительные признания и фокусы.

    2 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Что нужно знать о новом американском консерватизме

    Китай – конечно, враг США, но враг естественный, географический, не экзистенциальный. Америке ни к чему уничтожать Китай: в этом случае полмира погрузится в хаос, кому это надо? Главный, по-настоящему экзистенциальный враг США – глобалисты.

    4 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Миграционная политика ждет нестандартных решений

    В вопросе о мигрантах Россия столкнулась с задачей, для которой не просматривается исторического опыта решений. Применительно к миграционному потоку из стран Центральной Азии прежние подходы ассимиляции могут оказаться неприменимыми.

    25 комментариев
    18 апреля 2025, 13:14 • Новости дня

    Звезда «Игр престолов» Бьернссон выразил готовность сниматься в России

    Звезда «Игр престолов» Бьернссон выразил готовность к съемкам в российском кино

    Tекст: Мария Иванова

    Ирландский актер Хафтор Бьернссон, известный по роли в «Играх престолов», заявил о готовности участвовать в съемках фильмов в России, если сценарий и роль вызовут у него сильные чувства.

    Бьернссон, известный по роли в сериале «Игры престолов», выразил готовность сниматься в российских фильмах, сообщает ТАСС. Во время открытия международных соревнований Siberian Power Show в Красноярске он подчеркнул, что главное для него – интересный сценарий.

    «Если мне понравится сценарий и роль, то, конечно, я бы сто процентов принял участия в съемках фильма в России. Мне неважно, где снимается кино, главное, чтобы оно у меня вызывало сильные чувства», – заявил Бьернссон. Однако пока предложений о съемках в России ему не поступало.

    Актер также рассказал, что предложение участвовать в «Играх престолов» он принял немедленно, так как является большим фанатом этого проекта.

    На соревнования в Красноярске Бьернссон приехал впервые. Он будет участвовать в состязаниях по силовой тяге, что также стало частью его визита в Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, исландский пауэрлифтер и актер Хафтор Бьернссон, исполнивший роль Григора Клигана в сериале «Игра престолов», установил мировой рекорд в экипировочной становой тяге.

    Между тем сербский режиссер Эмир Кустурица подчеркнул важность сохранения уникальности российского кино и призвал российских режиссеров вернуться к своим корням, отметив сильную душу советских фильмов в отличие от пустых работ Голливуда.

    17 апреля 2025, 21:48 • Новости дня
    Путин подписал указ о новых правилах ношения формы для войск и спецслужб
    Путин подписал указ о новых правилах ношения формы для войск и спецслужб
    @ Алексей Куденко/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подписал указ, изменяющий правила ношения военной формы, утвержденные Дмитрием Медведевым в 2010 году.

    Президент России Владимир Путин подписал указ, вносящий изменения в правила ношения военной формы, следует из указа на портале правовых актов.

    Указ изменяет положения, которые были утверждены в 2010 году при Дмитрии Медведеве, и обновляет униформу для различных родов войск и спецслужб, включая ФСБ, ФСО, СВР и Нацгвардию.

    В документе на сайте указано, что введены новые элементы шитья и нашивок для офицеров, прапорщиков и курсантов, включая высшее командование ФСБ и Главного управления спецпрограмм. Также для ФСО добавлены канты василькового цвета на фуражках и погонах.

    Полевая экипировка дополнена новыми зимними и летними комплектами для разведки и ФСБ, включая камуфляжные куртки и утепленные шапки. Особое внимание уделено военнослужащим-женщинам, уточнения для формы в морских частях и береговой охране.

    Отдельные требования касаются морской формы: обновлены погоны для офицеров ВМФ и сотрудников ФСБ, служащих на кораблях.

    Ранее Минобороны России объявило о разработке новых штурмовых комплектов питания для войск.

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    17 апреля 2025, 14:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Преображенку в ДНР
    Российские войска освободили Преображенку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделений группировки «Центр» был освобожден населенный пункт Преображенка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в Минобороны.

    Было нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ и двух бригад нацгвардии около Ульяновки, Успеновки, Красноармейска, Новоэкономического и Миролюбовки ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    При этом противник потерял более 385 военнослужащих, три бронемашины и пять орудий полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Север» на Белгородском направлении нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны возле Миропольского, Проходов, Рясного и Новодмитровки Сумской области.

    Потери ВСУ при этом составили до 65 военнослужащих, танк, три бронемашины, шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены два склада с боеприпасами.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных и штурмовой бригад ВСУ рядом с Ямполем ДНР, Ольговкой и Боровой Харьковской области, отчитались в Минобороны.

    Противник потерял до 240 военнослужащих, танк, три бронемашины, три орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ «Квертус». Уничтожены три склада с боеприпасами.

    В то же время подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанесея поражение скоплениям живой силы и техники четырех механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах Катериновки, Полтавки, Северска и Яблоновки ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 320 военнослужащих, пять бронемашин, шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены шесть складов с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Между тем подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных и десантно-штурмовой бригад ВСУ у Карла Маркса, Зеленного Поля, Зеленого Кута и Шевченко ДНР. Потери противника составили до 130 военнослужащих, бронемашина, два орудия полевой артиллерии и две станции РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне российские войска освободили Калиново в ДНР. В среду стало известно об освобождении Валентиновки в ДНР. А в минувшее воскресенье российские войска освободили Елизаветовку в ДНР.

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    17 апреля 2025, 14:22 • Видео
    Кто у Трампа больше всех не любит Россию

    В окружении президента США Дональда Трампа раскол по русскому вопросу. Одни приближенные вроде спецпредставителя Стива Уиткоффа настаивают на продолжении диалога. Но есть и «ястребы», которые считают, что Трампу пора начать шантажировать Москву и ввести новые санкции. Кто эти люди?

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    17 апреля 2025, 22:06 • Новости дня
    Встречу в Париже объявили стартом переговоров по Украине с участием европейцев

    Елисейский дворец назвал переговоры с США по Украине продуктивными

    Встречу в Париже объявили стартом переговоров по Украине с участием европейцев
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Переговоры по урегулированию конфликта на Украине, проведенные в Париже с участием делегации США во главе с Марко Рубио и Стивеном Уиткоффом, были признаны продуктивными и названы началом переговорного процесса, «к которому присоединились европейцы», сообщило агентство France-Presse.

    Агентство передает, что Елисейский дворец назвал продуктивной встречу с делегацией США по вопросам урегулирования конфликта на Украине. Переговоры с участием госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, по заявлению администрации президента Франции, позволили сблизить позиции сторон, передает ТАСС.

    Визит американских представителей включал встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном и переговоры с главой МИД Франции Жан-Ноэлем Барро. Также состоялись встречи с советником премьер-министра Британии по национальной безопасности Джонатаном Пауэллом, внешнеполитическим советником канцлера Германии Йенсом Плетнером и главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком.

    По сообщению агентства, в Париже запущен переговорный процесс, «к которому присоединились европейцы». Очередная встреча лидеров пяти стран запланирована на следующую неделю в Лондоне.

    Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак сообщил о прибытии в Париж для участия во встречах с представителями США, Франции, Германии и Британии по вопросам урегулирования ситуации на Украине.

    Глава британского МИД Дэвид Лэмми присоединится к переговорам по Украине на высоком уровне с «коалицией желающих», с участием спецпосланника Трампа Стивом Уиткоффом и госсекретаря США Марко Рубио.

    Политолог Федор Лукьянов заявил, что европейцы на переговорах в Париже попытаются убедить американцев в необходимости присоединения к коалиции, но перспектив у таких уговоров нет.

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    18 апреля 2025, 09:50 • Новости дня
    Уиткофф заявил о возможности частичного решения вопроса территорий с Россией
    Уиткофф заявил о возможности частичного решения вопроса территорий с Россией
    @ Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Спецпосланник США Стив Уиткофф обсудил с российским президентом Владимиром Путиным вопрос территорий на Украине, который может быть частично решен, пишет Wall Street Journal.

    Спецпосланник президента США заявил, что обсуждал с Путиным возможность частичного решения вопроса территорий на Украине, передает РИА «Новости».

    Издание отмечает, что встреча политиков была посвящена урегулированию конфликта на Украине.

    Уиткофф подчеркнул, что Россия сможет сохранить за собой некоторые регионы, но не все.

    Согласно данным издания, спецпосланник также высказал предположение, что для Киева не столь важны территории, где преобладает русскоязычное население. Именно эти регионы могут остаться за Россией в рамках урегулирования.

    Уиткофф не уточнил, какие именно регионы могут быть предметом обсуждения, но отметил, что стороны стремятся найти компромиссное решение, способствующее стабилизации ситуации на Украине.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что у Украины есть один шанс сохраниться как государству – признать существующую политическую реальность. В первую очередь осознать, что Крым, Донбасс, Херсонская и Запорожская области – это часть России, и признать это юридически.

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    18 апреля 2025, 11:12 • Новости дня
    Рубио пригрозил выходом США из урегулирования конфликта на Украине
    Рубио пригрозил выходом США из урегулирования конфликта на Украине
    @ EPA/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    У США осталось всего несколько дней на попытки достичь мирного соглашения между Россией и Украиной, и если не будет явных признаков успеха, страна переключит внимание на другие приоритеты, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    По его словам, президент Дональд Трамп готов прекратить попытки урегулирования конфликта, если в ближайшие дни не появится ясности о возможности достижения соглашения, передает Reuters.

    Рубио отметил, что США не намерены продолжать усилия по урегулированию конфликта на протяжении многих недель или месяцев.

    По данным агентства, президент Трамп по-прежнему заинтересован в мирном урегулировании, но готов отказаться от участия, если не будет немедленных признаков прогресса. Трамп обещал решить вопрос в первые сорок восемь часов своего пребывания в Белом доме, однако впоследствии этот срок был продлен на апрель или май.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио заявил, что обсуждения по урегулированию конфликта на Украине должны завершиться в ближайшие дни, чтобы понять, возможен ли мир.

    На встрече в Париже американские чиновники обсудили с европейскими коллегами возможность достижения прекращения огня на Украине в ближайшие недели.

    Напомним, на встрече в Париже делегация из США пыталась убедить Европу не мешать урегулированию на Украине, и во Франции теперь радуются тому, что европейцев вернули за стол переговоров накануне развязки, которую американцы запланировали на следующую неделю.

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    17 апреля 2025, 20:32 • Новости дня
    Во Франции предупредили о желании ЕС воевать с Россией

    Флориан Филиппо счел отправку военных Дании на Украину сигналом ЕС к войне с Россией

    Во Франции предупредили о желании ЕС воевать с Россией
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ирма Каплан

    Планы Дании отправить войска на Украину говорят о желании Европейского союза воевать с Россией, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Заявление Дании о намерении до лета отправить своих солдат на Украину свидетельствует о готовности Евросоюза вступить в войну с Россией, считает лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    «Тревога! Начальник Генштаба Вооруженных сил Дании объявил об отправке до лета датских солдат на Украину. Это первое официальное объявление об отправке туда солдат из европейских стран», – написал он в соцсети X.

    Политик отметил, что Россия немедленно назвала датских солдат «мишенями для русской армии», так что эта самая первая отправка группы европейских солдат на Украину «не сулит ничего хорошего».

    «ЕС хочет войны! Призываю на национальную манифестацию, направленную на то, чтобы остановить это безумие, и за мир, в воскресенье, в Париже, давайте будем там», – призвал Филиппо.

    При этом главком сухопутными силами Дании Петер Бойсен 14 апреля сообщил телеканалу TV2 о намерении направить датских военнослужащих на Украину ради опыта. Они намеренно будут размещены вдали от фронта, уточнил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия до сих пор не видит желания Европы и Украины искать мирное решение конфликта, а, напротив, наблюдает ориентацию на продолжение войны.

    В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала  предложение Франции и Британии о размещении миротворцев на Украине, назвав его безумным и отметив отсутствие единства среди стран НАТО в поддержке этой инициативы.

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    17 апреля 2025, 16:22 • Новости дня
    Захарова предупредила о последствиях удара Taurus по российским объектам

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что использование ракет Taurus по российским объектам будет считаться участием Германии в конфликте на стороне Киева.

    На брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что удар по российским объектам с использованием крылатых ракет Taurus будет рассматриваться как прямое участие Германии в конфликте.

    Как передает ТАСС, Захарова подчеркнула, что такой шаг потребует непосредственного участия военнослужащих бундесвера, а целью может стать Крымский мост.

    Захарова отметила, что лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил об использовании этих ракет против российских объектов критически важной транспортной инфраструктуры, что вызовет серьезные последствия для Германии. Дипломат добавила, что Германия окажется вовлеченной в боевые действия на стороне киевского режима, если решится на применение ракет.

    Ранее лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц допустил поставку крылатых ракет Taurus Киеву при условии согласования с партнерами в Евросоюзе.

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас подтвердила намерение обсудить инициативу Германии по поставкам ракет Taurus Украине.

    Генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии Маттиас Мирш выразил уверенность, что Германия не станет поставлять Украине крылатые ракеты Taurus из-за опасений эскалации конфликта.

    Кремль обвинил Мерца в поддержке эскалации на Украине.

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    17 апреля 2025, 16:15 • Новости дня
    Лукьянов спрогнозировал итоги встречи по Украине в Париже

    Политолог Лукьянов: Киев будет торпедировать все договоренности с США в Париже

    Лукьянов спрогнозировал итоги встречи по Украине в Париже
    @ REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Европейцы на переговорах в Париже попытаются убедить американцев в необходимости присоединения к «коалиции желающих», но перспектив у таких уговоров нет, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее стало известно, что во Франции пройдет ряд встреч представителей США, Украины и европейских стран по вопросам урегулирования конфликта.

    «По итогам встреч в Париже будут очерчены некие рамки и границы урегулирования украинского кризиса, что поспособствует подготовке и возможному включению Украины и Европы в переговоры России и США. Этот шаг станет актуальным после достижения Москвой и Вашингтоном консенсуса на двустороннем уровне», – пояснил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», директор по научной работе клуба «Валдай».

    По его словам, команде Трампа нужна отдельная работа с каждым участником. Этим и объясняется саммит во Франции. «Что касается Брюсселя, то у него невнятная позиция с острым желанием оказаться участником любой договоренности. Поэтому в Париже европейцы попытаются оспаривать предложения США, чтобы не оказаться на обочине процесса», – считает аналитик.

    «Более того, европейцы попытаются убедить американских визави в необходимости присоединения к «коалиции желающих». Но Белый дом ранее настолько четко и ясно дал свое заключение по этому вопросу, что перспектив таких уговоров я не вижу», – указал собеседник.

    «Украина же постарается максимально затянуть обсуждения, а по возможности даже торпедировать любые договоренности. Киеву важно купировать уступки, на которые готовы пойти США», – отметил политолог.

    «На Банковой до сих пор рассчитывают, что политическая ситуация как-то изменится в их пользу. Любой неблагоприятный с украинской точки зрения результат будет означать конец политической деятельности Зеленского, Ермака и всей их команды, поэтому они будут сопротивляться до последнего», – подчеркнул эксперт.

    Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон должен встретиться с главой Госдепа Марком Рубио и спецпредставителем президента США по Украине Китом Келлогом в четверг в Париже. Стороны, среди прочего, обсудят решение украинского кризиса.

    США также проведут переговоры с главами МИД Франции и Британии Жаном-Ноэлем Барро и Дэвидом Лэмми, и Йенсом Плетнером, советником по внешней политике канцлера Германии Олафа Шольца. В Париж приехал и спецпосланник президента США Стив Уиткофф, ранее встречавшийся в Санкт-Петербурге с президентом России Владимиром Путиным. Американский дипломат проинформирует других участников о ходе мирных переговоров, пишет The Guardian.

    Глава офиса Зеленского Андрей Ермак также прибыл в Париж вместе с министром обороны Рустемом Умеровым и главой МИД Андреем Сибигой. По его словам, делегацию ждет серия переговоров с представителями США, Франции, Германии и Британии. Он анонсировал, что стороны будут работать над «важными вопросами безопасности Украины и всей Европы».

    Ожидается, что делегации продолжат обсуждение создания «коалиции желающих» – группы из более чем 30 европейских стран, допускающих отправку миротворцев на Украину. В Москве раскритиковали такие планы участников.

    «Похоже, руководство украинской фашистской клики прибыло в Париж на разговор с Великобританией, Германией и Францией о том, как много европейских гробов они будут готовы принять после развертывания войск «коалиции желающих» на Украине», – иронично заметил Дмитрий Медведев, зампред Совбеза России, в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России).

    Москва не видит желания Европы и Украины искать мирное решение конфликта, а напротив, наблюдает ориентацию на продолжение войны, посетовал Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Владимир Зеленский загнал мирную инициативу президента США Дональда Трампа в тупик.

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    17 апреля 2025, 22:23 • Новости дня
    Зеленский признался, что США передают ВСУ данные о запусках российских ракет
    Зеленский признался, что США передают ВСУ данные о запусках российских ракет
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    США предоставляют Украине данные о запусках российских баллистических ракет, но не раскрывают точные цели ударов, заявил Владимир Зеленский.

    По словам Зеленского, Соединенные Штаты передают Украине данные о «выходах» баллистических ракет, указывая на направление, но без указания конкретных целей. Он отметил, что подобная информация критически важна для Вооруженных сил Украины. Он также выразил обеспокоенность, когда возникла угроза длительной заморозки передачи разведданных из США, передает ТАСС.

    Зеленский также напомнил, что в период с 2000 по 2019 год Украина потеряла большую часть своих систем противовоздушной обороны. Если в 1992 году в стране было 225 таких комплексов, то к 2019 году, по его словам, осталось около 60. Остальные комплексы, как выразился Зеленский «куда-то делись».

    Ранее администрация Белого дома решила продолжить передавать Киеву разведывательную информацию, имеющую оборонительный характер.

    Президент России Владимир Путин в ходе разговора с президентом США Дональдом Трампом подчеркнул, что ключевым условием для политико-дипломатического разрешения конфликта является прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву.

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    17 апреля 2025, 14:45 • Новости дня
    Захарова: Россия ответит на нападение эстонцев на российские суда
    Захарова: Россия ответит на нападение эстонцев на российские суда
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова заявила, что Россия примет меры в случае нападения на российские суда в Балтике, реагируя на изменения в законодательстве Эстонии.

    Россия отреагирует на действия Эстонии, если они будут представлять угрозу российским судам в Балтийском море, передает ТАСС.

    Захарова отметила, что ответные меры будут соразмерны рискам и угрозам, исходящим от Эстонии, которая является членом НАТО.

    Дипломат напомнила, что 14 апреля в Эстонии вступили в силу поправки, позволяющие военно-морским силам страны применять силу против иностранных гражданских судов.

    Согласно новым поправкам, эстонские ВМС могут перехватывать, перенаправлять и даже топить такие суда, если это будет сочтено необходимым.

    Официальный представитель МИД подчеркнула, что если подобные действия будут направлены против российских судов, Россия оставляет за собой право на адекватный ответ в зависимости от уровня угрозы со стороны Таллина.

    Ранее президент Эстонии Алар Карис утвердил закон, дающий право военным топить подозрительные суда, которые могут угрожать национальной инфраструктуре.

    Напомним, попытка обвинить Россию в намеренной порче кабелей на дне Балтийского моря потерпела неудачу, а в западных СМИ обсуждается идея ввести более строгие требования к судам, заходящим в Балтийское море.

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    18 апреля 2025, 07:31 • Новости дня
    На Украине арестовали месторождение лития

    Tекст: Александра Юдина

    Печерский суд Киева арестовал 51 земельный участок Полоховского месторождения лития в Кировоградской области, разрабатываемого предприятием «Укрлитийдобыча» Сергея Табалова.

    Печерский районный суд Киева наложил арест на 51 земельный участок Полоховского месторождения лития, передает ТАСС.

    Это крупнейшее месторождение в Европе, расположенное в Кировоградской области.

    Арест связан с уголовным делом, возбужденным в 2016 году по статье о мошенничестве. Согласно украинскому реестру судебных решений, компания «Укрлитийдобыча», принадлежащая Сергею Табалову, использовала фиктивные сделки для приобретения участков.

    Судебные документы указывают, что «Укрлитийдобыча» незаконно разрабатывает месторождение, причиняя ущерб государству и гражданам Украины.

    Наблюдатели обратили внимание, что решение суда совпало с переговорами между Украиной и США о добыче полезных ископаемых.

    По данным украинского издания «Экономическая правда», Сергей Табалов вложил 100 млн гривен в разведку месторождения, а общие затраты на его разработку составили более 300 млн гривен. Лицензия на добычу обошлась бизнесмену в 119 млн гривен.

    Ранее AFP сообщало, что переговоры между Вашингтоном и Киевом по вопросу соглашения о полезных ископаемых идут в ускоренном темпе.

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    17 апреля 2025, 19:07 • Новости дня
    Политолог объяснил исключение «Талибана» из числа террористических организаций

    Политолог Быстрицкий: У России появилась прагматичная и юридически понятная формула строительства отношений с «Талибаном»

    Политолог объяснил исключение «Талибана» из числа террористических организаций
    @ AP Photo/Alexander Zemlianichenko, Pool/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Исключение «Талибана» из числа террористических организаций в России было прагматичным решением и создает почву для более тесного сотрудничества с Афганистаном, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Быстрицкий. В четверг Верховный суд России приостановил запрет на деятельность движения «Талибан» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность).

    «Решение Верховного суда исключить движение «Талибан» из списка террористических организаций придаст не только большую устойчивость переговорам, но и создает почву для поднятия их на более сложный уровень. У России появилась более удобная и прагматичная, юридически понятная формула строительства отношений с Афганистаном», – считает Андрей Быстрицкий, председатель совета Фонда развития и поддержки клуба «Валдай».

    «Существует немало проектов по развитию стран Средней Азии, их практически невозможно решать без Афганистана. Это не только вопросы безопасности, но и доступ к водным ресурсам, строительство каналов и других объектов, – продолжил эксперт. – Теперь возможны многосторонние международные контакты, которые в случае прежнего двусмысленного статуса были бы затруднены и могли бы подвергнуться деформации».

    Москва сможет активизировать отношения с Кабулом в сферах безопасности и добычи полезных ископаемых, работать над различными инфраструктурными проектами. «Такие проекты возможны, но интенсификация отношений с «Талибаном» началась не вчера, наблюдается градиент роста, но он идет не очень быстро, как и многое в политике, где все движется неравномерно», – рассуждает Быстрицкий.

    При этом Россия неоднократно подчеркивала, что одним из главных условий для официального признания талибов легитимной властью в Афганистане будет выполнение движением своего обещания создать политически инклюзивное правительство с участием не только представителей пуштунов, но и узбеков, таджиков и других национальностей. Этого до сих пор не произошло.

    По мнению эксперта, к таком вопросу нужно относиться более прагматично с учетом развития отношений России с Афганистаном, в том числе с разными силами внутри страны.

    «Инклюзивное правительство в Афганистане еще не создано, но мы не знаем всех деталей переговоров. Возможно, есть определенные временные рамки создания такого правительства. Во-вторых, Афганистан крайне тяжело и сложно управляется. К контролю движения над всей территорией страны, как я понимаю, есть вопросы, хотя пока талибы держатся прочно и взаимодействуют с самыми разными силами», – добавил спикер.

    По его словам, «внутри самого «Талибана» существует много разных настроений»: «Это не единая монолитная сила. Но в целом динамика «Талибана» скорее позитивная, а не негативная».

    При этом решение России, подчеркивает политолог, не связано с желанием опередить США на афганском треке: «В том, что Афганистан гораздо важнее для России, чем для США, нет никаких сомнений. Афганистан граничит со странами, которые являются нашими союзниками в самых разных организациях, включая ОДКБ, ЕАЭС и так далее. А для США Афганистан – далекая страна», – добавил политолог.

    В четверг Верховный суд России в закрытом режиме принял решение приостановить запрет на деятельность движения «Талибан» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), удовлетворив административное исковое заявление Генпрокуратуры России. В этом списке «Талибан» находился с 2003 года за использование методов террора и поддержку связей с незаконными вооруженными формированиями в Чечне.

    В мае 2024 года МИД и Минюст в докладе президенту Владимиру Путину заявили о том, что «Талибан» можно исключать из списка запрещенных организаций, потому что движение контролирует всю территорию Афганистана и является там реальной властью. Путин, комментируя этот вопрос, предлагал «исходить из реалий и соответствующим образом выстраивать отношения».

    Процесс исключения «Талибана» из перечня террористических организаций проходил в рамках закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», принятого в декабре 2024 года. В документе говорится, что исключение возможно, если движение прекратило пропаганду, оправдание и поддержку терроризма. Таким образом, «Талибан» стал первой организацией, которую исключили из списка террористических после прошлогодних поправок в федеральный закон «О противодействии терроризму».

    Ранее представитель правительства талибов Забихулла Муджахид заявил, что «Талибан» считает правовые действия по снятию запрета на свою деятельность в России важным шагом для укрепления отношений между странами.

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    18 апреля 2025, 00:33 • Новости дня
    Небензя назвал нереалистичным скорое прекращение огня из-за действий Киева
    Небензя назвал нереалистичным скорое прекращение огня из-за действий Киева
    @ Yuki Iwamura/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Представитель России при ООН Василий Небензя считает, что на данном этапе прекращение огня на Украине невозможно из-за несоблюдения Киевом договоренностей о моратории на удары по энергетическим объектам.

    О невозможности обсуждения прекращения огня на Украине на текущем этапе заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, сообщает ТАСС. Он подчеркнул, что причиной этому стал отказ украинской стороны соблюдать ограниченный мораторий на удары по энергетической инфраструктуре.

    Небензя пояснил, что ранее была предпринята попытка достижения ограниченного прекращения огня, касающегося исключительно объектов энергетической инфраструктуры. Однако, как было сказано, это соглашение не было выполнено Киевом, что делает невозможным обсуждение более широкого прекращения огня в текущих условиях.

    «Говорить о прекращении огня просто нереалистично на данном этапе», – подчеркнул он в своем выступлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спикер МИД Мария Захарова раскритиковала предложение Франции и Британии о размещении миротворцев на Украине, назвав его безумным и отметив отсутствие единства среди стран НАТО в поддержке этой инициативы.

    Россия должна согласиться на полное и безусловное прекращение огня на Украине, заявил президент Финляндии Александр Стубб после переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским.

    Украинские Telegram-каналы распространили фейковую информацию о том, что президент США Дональд Трамп якобы установил некий дедлайн для Владимира Путина по прекращению огня на Украине.

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    17 апреля 2025, 21:38 • Новости дня
    Главврач Алешкинской больницы назвал неожиданным присвоение ему звания Героя России

    Владимир Харлан назвал неожиданным присвоение ему звания Героя России

    Главврач Алешкинской больницы назвал неожиданным присвоение ему звания Героя России
    @ SALDO_VGA

    Tекст: Валерия Городецкая

    Находящийся сейчас на реабилитации главврач Алешкинской центральной районной больницы Владимир Харлан назвал неожиданным присвоение ему звания Героя России.

    Харлан заявил: «Со здоровьем будет все хорошо, я сейчас на реабилитации. Очень неожиданно это все. Хотя в принципе все неожиданно и бывает: и хорошее, и плохое». Об этом сообщает ТАСС.

    Кабинет Харлана в декабре прошлого года был атакован ВСУ, в результате чего он получил тяжелые ранения, а его заместитель погиб. Еще ранее, 23 сентября 2024 года, украинский дрон атаковал машину Харлана, что привело к гибели его жены и ранениям самого медика и его водителя.

    В середине ноября 2024 года первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, находясь с визитом в Херсонской области, вручил Владимиру Харлану орден Мужества за стойкость и преданность своему делу.

    В четверг президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России главному врачу Алешкинской больницы в Херсонской области Владимиру Харлану.

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    17 апреля 2025, 17:35 • Новости дня
    Участник «Дома-2» найден мертвым в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Дмитрий Лукин, известный по проекту «Дом-2», найден мертвым в московской квартире с признаками насильственной смерти, на его теле зафиксировано более 50 ножевых ран, пишут СМИ.

    Телесные повреждения, по предварительным данным, ему нанес знакомый, с которым у Дмитрия возник конфликт, сказал агентству «Регнум» его друг.

    Подозреваемый в настоящее время находится в больнице, следователи ожидают разрешения врачей для его допроса.

    Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

    Лукин родился 26 мая 1991 года в селе Поломошном Кемеровской области. Он работал ведущим и увлекался сценой.

    Ранее петербургского актера Илью Деля госпитализировали с ножевым ранением после конфликта с актрисой Александрой Дроздовой.

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