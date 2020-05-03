Исполнитель роли Горы в «Игре престолов» установил мировой рекорд

Исландский пауэрлифтер и актер Хафтор Бьернссон, который исполнил роль Григора Клигана (Горы) в сериале «Игра престолов», установил мировой рекорд в экипировочной становой тяге.

Он поднял штангу весом 501 кг, побив предыдущий рекорд, который поставил Эдди Холл (Великобритания) – 500 кг, пишет Sport24.

В связи с ситуацией вокруг коронавируса рекорд был зафиксирован не на официальных соревнованиях, а в зале в Исландии, где занимается Бьернссон. Пока нет подтверждения, что рекорд признали спортивные организации.