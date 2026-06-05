Сателлиты США уверены, что если успеют разместить на своей территории американский воинский контингент или американское ядерное оружие до того, как между Москвой и Вашингтоном будет определена новая модель сосуществования в Европе, то благополучная старость и несменяемость элит им будут обеспечены.0 комментариев
Почти 70 тяжелых квадрокоптеров лишили ВСУ за сутки бойцы группы «Запад»
За минувшие сутки военнослужащие группировки войск «Запад» нанесли сокрушительный удар по позициям ВСУ, ликвидировав внушительный арсенал беспилотной авиации и сопутствующей техники.
«Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 70 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 69 тяжелых боевых гексакоптеров и семь барражирующих боеприпасов противника», – передает ТАСС данные начальника пресс-центра «Запада» Иван Бигмы.
Помимо этого, российские силы обнаружили и ликвидировали станцию спутниковой связи Starlink. А также уничтожили 22 наземных робототехнических комплекса и два полевых склада с боеприпасами.