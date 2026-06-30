  • Новость часаНад Россией за ночь сбили 419 дронов ВСУ
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    Разгром окруженной группировки ВСУ станет прологом к битве за Славянск
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    Захарова: НАТО и Киев разрабатывают оружие для поражения авиабаз в глубине России
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Оторвавшись от христианских корней, Европа породила хаос

    Иностранец, прибывший в нашу страну, может стать одним из нас – это совершенно обычно для нашей истории, и многие выдающиеся русские люди не были русскими по происхождению. Но мы знаем, как кончаются эксперименты с мультикультурализмом.

    12 комментариев
    Олег Матвейчев Олег Матвейчев Перед россиянами на выборах-2026 стоит простой выбор

    Россия не может быть слабой державой. В противном случае ее просто не станет – ее разделят на части. У нас нет иной альтернативы, кроме как быть самостоятельной и сильной страной. Да, мы можем и должны совершенствовать телефоны, двигатели, технические решения, догонять и даже обгонять западные и восточные образцы. Однако все это имеет смысл только до тех пор, пока существует сама Россия.

    0 комментариев
    Антон Крылов Антон Крылов ИИ поможет в борьбе с русофобией

    Очень скоро требование любых государств к своим меньшинствам немедленно забыть родной язык станет бессмысленным (оно и раньше было бессмысленным, но доставляло серьезные неудобства). Никому не нужно будет учить украинский или латышский, достаточно скачать автопереводчик на смартфон.

    14 комментариев
    30 июня 2026, 07:19 • Новости дня

    Два батальона теробороны ВСУ расформировали из-за потерь под Красным Лиманом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Два батальона 117-й бригады территориальной обороны ВСУ расформированы из-за огромных потерь под Красным Лиманом, сообщили в российских силовых структурах.

    Вооруженные силы Украины лишились двух батальонов 117-й бригады территориальной обороны под Красным Лиманом, передают РИА «Новости». Причиной такого решения стали огромные потери украинских войск.

    «На краснолиманском направлении 117-я отдельная бригада территориальной обороны ВСУ понесла колоссальные потери. Командование приняло решение расформировать два батальона бригады из-за массовой гибели личного состава», – рассказал собеседник агентства. Он добавил, что деморализация бойцов вызвана регулярной работой российской авиации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военнослужащие заняли 48 зданий в Красном Лимане.

    Экипажи ВКС России нанесли удар авиабомбами ФАБ-500 по отступающим украинским боевикам.

    За прошедшую неделю подразделения армии России освободили 327 строений в этом населенном пункте.

    29 июня 2026, 14:03 • Новости дня
    Актер сериалов «След» и «Глухарь» Дербышев погиб в зоне СВО
    Актер сериалов «След» и «Глухарь» Дербышев погиб в зоне СВО
    @ kinopoisk.ru

    Tекст: Елизавета Шишкова

    О гибели театрального и киноактера Евгения Дербышева в зоне спецоперации стало известно после выдачи его семье свидетельства о смерти.

    Гибель актера театра и кино Евгения Дербышева в зоне специальной военной операции подтверждена его окружением, передает Ura.ru со ссылкой на aif.ru. По словам знакомых, артист служил в районе проведения спецоперации и долгое время числился пропавшим без вести.

    «Евгений пропал без вести на СВО в 2024 году. В этом году его семья получила свидетельство о смерти», – сообщил источник. Таким образом, официальное подтверждение кончины актера его близкие получили только спустя время после исчезновения.

    Евгений Дербышев дебютировал в кинематографе в 2007 году в сериале «Адвокат». Позже он сыграл в проектах «Александровский сад-3», «Висяки», «Глухарь», «Провинциалка», «Меч», «След», «Жизнь и приключения Мишки Япончика», «Склифосовский», «Пятницкий» и других картинах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший артист Театра имени Ермоловой Павел Чернявский погиб в зоне спецоперации 3 марта 2026 года после заключения контракта с Минобороны.

    Актер театра и кино Николай Ткаченко, известный по ролям в сериалах «Триггер» и «ИП Пирогова», погиб в зоне СВО в январе 2026 года.

    Актер Вадим Алферов из сериалов «Убойная сила» и «Улицы разбитых фонарей» погиб в Курской области, куда он ушел добровольцем в октябре 2024 года.

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    29 июня 2026, 13:40 • Новости дня
    Эксперт сказал, как быстро восстанавливают пораженный дроном НПЗ

    Эксперт Анпилогов: Восстановление НПЗ после удара дрона может занять несколько месяцев

    Эксперт сказал, как быстро восстанавливают пораженный дроном НПЗ
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Главная задача для поврежденных дронами российских НПЗ – восстановить или поменять ректификационные колонны. Также важно обновить оборудование, где может возникнуть угроза герметичности. Россия это может сделать самостоятельно, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Алексей Анпилогов. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что удары ВСУ не создали критического ущерба энергетической инфраструктуре.

    «Восстановление поврежденных украинскими ударами НПЗ предполагает ряд сложных, но преодолимых моментов. Первый связан с наличием на любом нефтеперерабатывающем заводе огромных объемов материалов и сырья, большинство из которых токсичны, горючи и взрывоопасны», – пояснил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «Взрывы на НПЗ можно в некотором смысле сравнить с воздействием термобарической бомбы, при определенных температурах даже нержавеющая сталь теряет легирующие присадки и необходимые свойства. Поэтому владельцам заводов придется менять сделанное из огнестойких материалов оборудование, если возникнет угроза его герметичности», – отметил собеседник.

    Главная же задача российских НПЗ – восстановить или поменять ректификационные колонны, вокруг которых строится любое нефтеперерабатывающее предприятие, указал спикер. «Все необходимое для этого оборудование делается в России. Также наши производители могут закрыть потребности в любых сплавах и огнестойких материалах. Одной из немногих статей импорта может быть приобретение ряда катализаторов для химических процессов», – указал эксперт.

    В целом восстановление НПЗ может занять несколько месяцев, спрогнозировал собеседник. «Доставка негабаритного оборудования тоже займет определенные сроки, поскольку перевозчикам нужно будет получить разрешения на проезд по мостам, тоннелям. Возможен также временный демонтаж линий электропередач на пути движения», – заметил он.

    «Война против НПЗ – это гонка со временем, в которой, на мой взгляд, Украина все же проигрывает. Киев добился лишь частичной разбалансировки экспорта и внутреннего потребления. Думаю, усилиями государства ситуация довольно быстро устаканится», – резюмировал Анпилогов.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинские удары по критически важной и энергетической инфраструктуре создают проблемы, в стране наблюдается «определенный дефицит, но он не критический», сообщает Кремль. «Понятно, и что нужно делать для того, чтобы обеспечить нормальное снабжение, избавиться от этого временно возникшего дефицита: нужно быстрее выходить из ремонтов, нужно наладить необходимый объем импорта и, как я уже сказал, надежно прикрывать эти объекты», – отметил он.

    Днем ранее на совещании по обеспечению топливом внутреннего рынка Путин сообщил, что, согласно данным Минэнерго, в настоящее время запасы бензина составляют 1,7 млн тонн, что практически соответствует уровню за аналогичный период прошлого года. «Есть небольшое снижение, всего четыре процента», – отметил он.

    «Кроме того, в интересах отечественных потребителей временно введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Рассматривается необходимость введения полного запрета на экспорт и дизельного топлива», – добавил президент России.

    Также накануне Краснодарский край подвергся массированной атаке вражеских беспилотников, в Славянске-на-Кубани из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на НПЗ, были повреждены линия электропередачи и газовая труба, сообщал оперативный штаб Краснодарского края в своем канале в Max.

    На прошлой неделе глава «Роснефти» Игорь Сечин представил президенту инициативы по обеспечению бесперебойных поставок бензина. В свою очередь вице-премьер Александр Новак сообщил о разработке комплекса мер для поддержки внутреннего рынка.

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    29 июня 2026, 20:32 • Видео
    Европа исторгает украинцев

    В Брюсселе поделились видением будущего для украинского народа. А именно – планами закрыть въезд для мужчин, чтобы не разбегались от ТЦК и войны с Россией. Основной закоперщик реформы – немцы. Они опять хотят строить украинцев в полки, как в 1940-х.

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    29 июня 2026, 17:07 • Новости дня
    Российские войска вошли в Казачью Лопань в Харьковской области
    Российские войска вошли в Казачью Лопань в Харьковской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    После успешного прорыва границы в Харьковской области подразделения Вооруженных сил России вошли в Казачью Лопань.

    Группировка Объединенных сил ВСУ подтверждает информацию о продолжающихся столкновениях в районе сел Гранов и Казачья Лопань, сообщает канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» в Max.

    Украинские средства массовой информации, ссылаясь на военных, отмечают присутствие российских сил в Казачьей Лопани уже как минимум неделю. При этом администрация города Дергачи сообщает, что в соседних селах бойцы находятся уже два или три месяца. Аналитики ресурса Deep State перевели село Гранов в серую зону еще 19 июня.

    Командование украинских войск опасается дальнейшего продвижения российской армии на этом участке фронта. Представители группировки ВСУ заявили, что «россияне попытаются развернуть свое наступление и совершить прорыв в этом районе».

    Ранее российские силовики отбили контратаку украинских военных в Казачьей Лопани. В начале июня армия России разгромила десантно-штурмовые подразделения противника на этом направлении.

    Месяцем ранее группировка войск «Север» освободила соседний населенный пункт Гранов.

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    29 июня 2026, 12:12 • Новости дня
    Эксперт оценил способности России быстро восстанавливать работу НПЗ

    Экономист Юшков: Санкции Запада не мешают России быстро ремонтировать НПЗ

    Эксперт оценил способности России быстро восстанавливать работу НПЗ
    @ Максим Слуцкий/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    У России есть возможность самостоятельно восстановить НПЗ, поврежденные украинскими ударами. Российские компании производят необходимое оборудование, а также импортируют его из Азии, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинские удары не создали критического ущерба российской энергетической инфраструктуре.

    «Запрет на поставку в Россию оборудования для ремонта, модернизации и строительства НПЗ начал действовать еще в 2022 году. Тем не менее российские предприятия проводили плановое обслуживание предприятий и обновление комплектующих», – напомнил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    «Часть оборудования НПЗ вырабатывает ресурс и должна быть заменена независимо от ударов. Если бы Россия не могла импортировать и производить необходимые технические комплектующие, то заводы бы уже остановились без всяких обстрелов. Однако они работали, модернизировались и расширяли производство», – продолжил он. Собеседник напомнил, что в 2025 году нефтяная инфраструктура России также подвергалась ударам и вводился запрет на экспорт топлива. «Тем не менее предприятия были восстановлены», – указал Юшков.

    «Нельзя сказать, что НПЗ невозможно восстановить, потому что против России действуют санкции на поставку оборудования. Весь вопрос в сроках проведения работ. Ситуация усложняется лишь тем, что повреждены сразу несколько предприятий, что предполагает повышенный объем заказов у поставщиков», – подчеркнул спикер.

    По словам собеседника, часть необходимого оборудования завозится в Россию из азиатских стран. «Здесь возникает только вопрос о экономической целесообразности. До 2022 года выгоднее было проводить техническое обновление за счет поставок из Европы. Но это не значит, что нет других вариантов», – резюмировал Юшков.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинские удары по критически важной и энергетической инфраструктуре создают проблемы, в стране наблюдается «определенный дефицит, но он не критический», сообщает Кремль. «Понятно, и что нужно делать для того, чтобы обеспечить нормальное снабжение, избавиться от этого временно возникшего дефицита: нужно быстрее выходить из ремонтов, нужно наладить необходимый объем импорта и, как я уже сказал, надежно прикрывать эти объекты», – отметил он.

    «Как я уже сказал, ущерб есть. Но все поврежденные объекты довольно быстро восстанавливаются, и возникающие проблемы критического характера не носят. Все у нас работает стабильно и с большим запасом прочности», – подчеркнул глава государства.

    Днем ранее на совещании по обеспечению топливом внутреннего рынка Путин сообщил, что, согласно данным Минэнерго, в настоящее время запасы бензина составляют 1,7 млн тонн, что практически соответствует уровню за аналогичный период прошлого года. «Есть небольшое снижение, всего четыре процента», – отметил он.

    «Кроме того, в интересах отечественных потребителей временно введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Рассматривается необходимость введения полного запрета на экспорт и дизельного топлива», – добавил президент России.

    По его слова, мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов «используются на максимуме, задействован потенциал средних и малых предприятий». «Также сокращены сроки текущих ремонтов, плановые перенесены на более поздние периоды. И уже в июле, по прогнозам, производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели», – указал политик.

    «В целом для стабилизации топливного рынка считаю необходимым принять системные меры, которые соответствуют масштабу текущих вызовов. Речь идет и о наращивании объема предложения, и о необходимости выдерживать экономически обоснованные цены на топливо», – указал Путин.

    Кроме того, на прошлой неделе глава «Роснефти» Игорь Сечин представил президенту инициативы по обеспечению бесперебойных поставок бензина. В свою очередь вице-премьер Александр Новак сообщил о разработке комплекса мер для поддержки внутреннего рынка.

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    29 июня 2026, 16:08 • Новости дня
    ВС России ударили по газораспределительной станции в Харьковской области
    ВС России ударили по газораспределительной станции в Харьковской области
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России поразили газораспределительную станцию в районе населенного пункта Панютинов в Харьковской области, сообщило Минобороны.

    Атака была совершена в ночь на 29 июня с использованием беспилотных летательных аппаратов, передает ТАСС.

    «В целях снижения военно-экономического потенциала противника в ночь с 28 на 29 июня расчетами БПЛА «Герань-2» и «Герань-4 сикер» была нанесена серия ударов по газораспределительной станции (ГРС) в районе н. п. Панютинов Харьковской области», – сообщили в Минобороны России.

    В результате высокоточных ударов были выведены из строя газоперекачивающие установки, цех подготовки газа и часть резервуаров для его хранения. Средства объективного контроля зафиксировали на объектах объемные возгорания в режиме реального времени.

    Ранее российские беспилотники атаковали автозаправочные станции в Харьковской области. До этого аппарат «Герань-2» поразил военную радиовышку в Черниговской области.

    На прошлой неделе Вооруженные силы России обесточили предприятия военно-промышленного комплекса в Николаевской области.

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    29 июня 2026, 09:38 • Новости дня
    Армия России нанесла удары по заправкам и складам ГСМ на Украине

    «Герани» уничтожили АЗС в Харьковской и Днепропетровской областях

    Армия России нанесла удары по заправкам и складам ГСМ на Украине
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российская армия осуществила серию точных атак по автозаправочным станциям и местам хранения горюче-смазочных материалов в Харьковской и Днепропетровской областях.

    Вооруженные силы России нанесли удары по объектам топливной инфраструктуры противника, сообщает «Операция Z: Военкоры Русской весны».

    В Днепропетровской области поражена автозаправочная станция «БРСМ-Нефть», расположенная в районе населенного пункта Подгородное.

    В Харьковской области беспилотники «Герань» атаковали АЗС Marshal в поселке Берестин. Кроме того, пострадала еще одна заправка этой же сети на дороге в сторону населенного пункта Новая Водолага.

    Удары также пришлись по Кировоградской и Сумской областям. Дроны успешно поразили резервуары с горюче-смазочными материалами на территории предприятия «Агрон» в поселке Новое, что привело к сильному пожару. В Сумской области беспилотники нанесли удар по подстанции в поселке Бурынь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в некоторых украинских городах из-за российских ударов не осталось ни одной работающей АЗС.

    Экономист Иван Лизан назвал поражение заправок единственным способом вызвать топливный кризис ВСУ.

    Военный эксперт Алексей Анпилогов обвинил украинских военных в сознательном превращении АЗС в места снабжения армии.

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    29 июня 2026, 12:37 • Новости дня
    Российские войска освободили днепропетровскую Богодаровку
    Российские войска освободили днепропетровскую Богодаровку
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и освободили Богодаровку в Днепропетровской области.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты около Чаплино, Гавриловки, Коломийцев, Ровного в Днепропетровской области, Любицкого, Даниловки и Омельника в Запорожской области, говорится в канале Max Минобороны.

    При этом противник потерял свыше 485 военнослужащих и бронемашину.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны возле Лужков, Марьино, Рясного и Белой Березы в Сумской области.

    А в Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Бугаевкой, Петровкой, Белым Колодезем, Лосевкой и Старицей.

    При этом ВСУ потеряли свыше 220 военнослужащих, артиллерийское орудие и станцию РЭБ.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны в районах Подлимана, Нижней Журавки, Шийковки, Староверовки в Харьковской области и Пискуновки в Донецкой народной республике (ДНР).

    Всего в зоне ответственности группировки за сутки потери противника составили до 225 военнослужащих. Уничтожены шесть бронемашин, два орудия полевой артиллерии и станция РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ у Славянска, Дружковки, Клинового, Ореховатки, Никаноровки, Николаевки и Стенок в ДНР.

    Всего в полосе ответственности группировки за прошедшие сутки противник потерял более 240 военнослужащих, четыре бронемашины, в том числе два американских бронетранспортера М113, и станцию РЭБ.

    Группировкой «Центр» нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии поблизости от Грузского, Кучерова Яра, Светлого в ДНР, Новопавловки и Новоподгородного в Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили более 300 военнослужащих, два орудия полевой артиллерии и три станции РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили днепропетровские Писанцы и запорожскую Новоселовку

    За день до того они освободили Новоскелеватое в Днепропетровской области.

    А ранее освободили Иволжанское в Сумской области.

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    29 июня 2026, 08:54 • Новости дня
    Стало известно об ударах «Геранями» по ж/д узлу в Харькове

    Военкор Коц: «Герани-5» уничтожили военные эшелоны и склады в Харькове

    Стало известно об ударах «Геранями» по ж/д узлу в Харькове
    @ Виктор Антонюк/РИА Новост

    Tекст: Вера Басилая

    Российские беспилотники нанесли точные удары по железнодорожному узлу Холодная Гора и технической зоне танкового училища в Холодногорском районе Харькова, вызвав мощную детонацию, сообщил военный корреспондент Александр Коц.

    Вечером 28 июня над западной частью Харькова поднялся высокий столб черного маслянистого дыма. По данным российских источников, целями стали два связанных между собой объекта, сообщил в Max военный корреспондент Александр Коц.

    Основной удар пришелся на железнодорожный узел Холодная Гора. На станции находились военные эшелоны с топливом и боеприпасами. Зафиксировано не менее десяти попаданий, которые привели к серии повторных взрывов.

    «Район оцепили, доступ ограничили», – передает Коц.

    Второй целью стала техническая зона Харьковского высшего танкового командного училища, расположенного поблизости. На складах техники произошли детонация и крупный пожар. Атаку осуществили реактивные беспилотники «Герань-5», оснащенные турбореактивным двигателем и утяжеленной боевой частью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные нанесли удары аппаратами «Герань» по железнодорожной технике украинской армии в Харьковской области. Ранее Министерство обороны сообщило о поражении перевозивших военные грузы локомотивов на Харьковском направлении.

    Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил о многочисленных попаданиях дронов в промзоне Холодногорского района.

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    29 июня 2026, 08:29 • Новости дня
    Запорожский губернатор заявил о срыве планов ВСУ сделать из региона «серую зону»
    Запорожский губернатор заявил о срыве планов ВСУ сделать из региона «серую зону»
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ пытаются превратить регион в «серую зону», распространяя фейки об эвакуации жителей Энергодара.

    ВСУ стремятся любой ценой сделать из Запорожской области «серую зону», однако эти планы провалятся, рассказал губернатор региона Евгений Балицкий, передает РИА «Новости».

    Он прокомментировал распространенный накануне украинской стороной фейк о якобы начавшейся эвакуации из Энергодара, города-спутника Запорожской АЭС.

    По словам Балицкого, украинские структуры вели информационную провокацию, в том числе с помощью дронов, транслируя сообщения об эвакуации. Глава Энергодара Максим Пухов сообщил, что эта акция прошла утром в воскресенье. Губернатор подчеркнул, что за такими операциями стоит Центр информационно-психологических операций ВСУ.

    «Постоянно сыпят листовки, постоянно рассказывают, что они сейчас все «освободят» до Ростова и так далее», – сказал Балицкий, добавив, что у Киева не получится сделать из региона «серую зону». Запорожская область стала частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года, сейчас, по данным президента Владимира Путина, контролируется на 80%, тогда как областной центр Запорожье удерживают украинские войска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника транслировали ложную информацию о якобы эвакуации Энергодара для создания паники среди жителей.

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о десяти целенаправленных атаках ВСУ на регион за сутки и о ранении двух женщин.

    Глава региона Евгений Балицкий сообщил о ночной атаке украинских беспилотников на транспортный цех Запорожской АЭС и гражданскую инфраструктуру Энергодара.

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    29 июня 2026, 15:44 • Новости дня
    Российские войска уничтожили склад дронов в районе Харькова
    Российские войска уничтожили склад дронов в районе Харькова
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военнослужащие ВС России нанесли точный удар по харьковскому логистическому центру, где хранились украинские беспилотники дальнего радиуса действия, предназначенные для атак вглубь России.

    Цель была поражена при помощи дронов-камикадзе «Герань-5 сикер», сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

    «В результате разведывательных мероприятий подразделениями ВС РФ было выявлено активное использование помещений логистического центра «Мегасклад» в Харькове для транспортировки и хранения вооружения и БПЛА дальнего радиуса действия и комплектующих к ним», – сообщили в оборонном ведомстве.

    В результате атаки на складе вспыхнул мощный пожар, высота пламени достигала 70 метров. Также были зафиксированы очаги вторичной детонации, что подтверждает использование здания в военных целях.

    На этой неделе российские войска поразили места хранения украинских беспилотников дальнего действия.

    Несколькими днями ранее дроны «Герань» атаковали крупный логистический центр ВСУ в Харьковской области.

    До этого экипаж бомбардировщика Су-34М уничтожил хранилище вражеских дронов на окраине Харькова.

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    29 июня 2026, 15:32 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении пункта дислокации ВСУ бомбами ФАБ-1500

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Экипажи Воздушно-космических сил нанесли удар по позициям украинской механизированной бригады в селе Николаевка, применив тяжелые боеприпасы с модулем планирования, сообщили в Минобороны.

    Российские военные успешно поразили пункт временной дислокации личного состава 54-й отдельной механизированной бригады украинских войск, передает РИА «Новости». Атака была проведена с использованием авиационных бомб, оснащенных универсальным модулем планирования и коррекции.

    «В населенном пункте Николаевка в ДНР разведывательными подразделениями ВС РФ в одном из покинутых жителями зданий был обнаружен ПВД ВСУ. Согласно принятому командованием решению, по цели был нанесен удар экипажем ВКС России с применением двух авиабомб ФАБ-1500 с УМПК», – заявили в Министерстве обороны.

    Опубликованные кадры объективного контроля подтверждают успешное выполнение боевой задачи. На видеозаписи, полученной в режиме реального времени, отчетливо видно, что часть здания, где укрывался противник, была полностью разрушена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская авиация поразила базы украинских военных в районе Николаевки тремя бомбами ФАБ-1500.

    Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 разрушили пункт временной дислокации противника в этом же населенном пункте.

    Самолеты ВКС России ударили авиабомбами ФАБ-3000 и ФАБ-1500 по позициям украинских подразделений около Белицкого и Щурова.

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    29 июня 2026, 10:59 • Новости дня
    Военкоры предложили Белоусову расширить меры поддержки участников СВО
    Военкоры предложили Белоусову расширить меры поддержки участников СВО
    @ vk.com/mil

    Tекст: Вера Басилая

    Военные корреспонденты на встрече с министром обороны Андреем Белоусовым выступили с инициативами по оказанию психологической помощи родным военнослужащих и улучшению снабжения подразделений.

    Представители прессы встретились с главой оборонного ведомства Андреем Белоусовым для обсуждения актуальных проблем, передает РИА «Новости». Главной темой разговора стало совершенствование механизмов социальной поддержки бойцов.

    Участники беседы затронули широкий круг тем, включая развитие беспилотных систем в войсках. Отдельное внимание уделили вопросам материально-технического обеспечения подразделений, находящихся на линии соприкосновения.

    Кроме того, прозвучали предложения по организации качественной психологической помощи для родственников военнослужащих.

    В декабре прошлого года Андрей Белоусов провел встречу с военными корреспондентами для обсуждения вопросов снабжения войск.

    В ноябре прошлого года министр обороны поручил разработать рейтинг регионов по количеству мер поддержки бойцов СВО.

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    29 июня 2026, 15:27 • Новости дня
    Российский дрон «Герань» уничтожил хранилище с ГСМ в Кировоградской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России успешно атаковали склад с топливом в Кировоградской области.

    В результате действий российских военных на объекте началось сильное возгорание, передает ТАСС.

    «Расчетом подразделений войск беспилотных систем с применением дрона-камикадзе «Герань-4 сикер» был нанесен удар высокой точности по хранилищу ГСМ в районе н. п. Новое в Кировоградской области», – сообщили в Министерстве обороны России.

    В военном ведомстве уточнили, что атака привела к разрушению нескольких сооружений и масштабному пожару в резервуарах с горючим. При этом украинские мониторинговые ресурсы также подтверждают факт активного горения на территории хранилища.

    В понедельник российская армия осуществила серию атак по автозаправочным станциям в Харьковской и Днепропетровской областях.

    Незадолго до этого беспилотники поразили нефтеперерабатывающий завод в подконтрольном украинским войскам Запорожье.

    Несколькими днями ранее военные уничтожили станцию заправки техники в Черниговской области.

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    29 июня 2026, 14:19 • Новости дня
    Комбат «Моздок»: ВСУ потеряли возможность входа и выхода из Константиновки

    Tекст: Дарья Григоренко

    ВСУ полностью утратили возможность как входить, так и покидать Константиновку, заявил командир мотострелкового батальона 103-го мотострелкового полка Южной группировки с позывным «Моздок».

    Он отметил, что украинские военные на этом направлении испытывают серьезные трудности и обеспечиваются боеприпасами и продовольствием исключительно с помощью крупных дронов, передает РИА «Новости».

    Комбат подчеркнул, что российские подразделения заняли район Красного Октября, закрепились в нем и начали полную зачистку населенного пункта. По его словам, «в Константиновске уже завершен этап просачивания в город, поэтому мы заняли район Красного Октября, накопились в нем, закрепились и, соответственно, перестали противника запускать и выпускать из города».

    Он добавил, что ВСУ применяют НРТК, а также пытаются подвести подкрепления и войти в район Константиновки, Новоселовки или в центр города, однако, как правило, в районе Новоселовки все их попытки пресекаются и подразделения уничтожаются.

    По словам командира, развитие ситуации под Константиновкой уже предопределено, город вскоре падет. «Им надо сейчас крупное количество людей завести, но у них не получится, потому что все под огневым контролем и расстояние с нашими штурмовиками очень маленькое», – пояснил он. Подходы к городу также находятся под наблюдением и огневым воздействием российских войск.

    Ранее Минобороны сообщили, что российские дроны уничтожили машину снабжения ВСУ под Константиновкой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные отступили из городской застройки Константиновки.

    Командир артиллерийского дивизиона с позывным «Порог» заявил о полной изоляции гарнизона ВСУ.

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    29 июня 2026, 21:17 • Новости дня
    Политолог: Принципиальность ветеранов СВО поможет обновить «Единую Россию»

    Политолог Костин: ЕР помогает ветеранам СВО стать политиками

    Политолог: Принципиальность ветеранов СВО поможет обновить «Единую Россию»
    @ пресс-служба МГРО партии «Единая Россия»

    Tекст: Алексей Нечаев

    Участники СВО способны привнести в политику новый взгляд на проблемы общества, а задача партийного обучения заключается не в том, чтобы изменить их, а в том, чтобы помочь раскрыть потенциал, сказал газете ВЗГЛЯД координатор экспертного совета «Единой России» Константин Костин. 30 июня Высшая партийная школа «Единой России» откроет второй поток очного обучения кандидатов на выборы 2026 года из числа ветеранов СВО.

    «Для «Единой России» образовательный трек – это системное и важное направление работы. Партия недаром создала Высшую партшколу как платформу обучения и повышения квалификации для разных категорий партийного актива. Само собой, депутатский и кандидатский корпус различных уровней тоже включен в этот процесс. Тем более особую актуальность образовательный модуль приобретает в год федеральных выборов», – сказал газете ВЗГЛЯД координатор экспертного совета «Единой России» Константин Костин.

    Среди тех, кто в этом году сел «за парты», много участников специальной военной операции. «Причину долго искать смысла нет – ЕР с 2022 года в постоянном формате работает с ними, помогает и на фронте, организуя гуманитарные миссии, и в ходе реабилитации и социализации после возвращения и, что особенно важно, выполняя поручение президента о поддержке тех, кто с оружием в руках защищает Родину, в их желании служить стране, но уже в новом статусе – в качестве политиков новой формации», – отметил эксперт.

    Костин подчеркнул, что для ветеранов нет какой-то отдельной системы обучения. «Все методики имеют, если можно так выразиться, постоянную и переменную составляющие – базовый модуль и модуль, учитывающий специфику слушателей. Но никто никого не ломает и не меняет. Задача совсем в другом – помочь раскрыть потенциал и получить новые знания и навыки, а иногда и взглянуть на ситуацию с неожиданного ракурса, почувствовать себя в другой среде и роли», – пояснил политолог.

    Трудности характерны для любого человека, впервые приходящего в политику, подчеркивает Костин. «Болевые точки одинаковы для новичков: владение набором коммуникационных практик, в первую очередь речь идет о публичности и раскрытии эмпатии», – отметил эксперт.

    Костин считает ошибочным представление о ветеранах как о людях, которым сложнее адаптироваться к гражданской политике. «Они такие же люди. Хотя и более ответственные, иногда более обстоятельные, в чем-то более прямолинейные. Но именно в этом их ценность для ЕР, для политической системы – они не другие, они просто на многие проблемы смотрят по-другому, четче находят болевые точки. Именно соединение принципиальности с традиционным набором политических практик и дает импульс для обновления партии и оздоровления системы», – сказал собеседник.

    Костин подчеркнул, что привлечение ветеранов в политику – это естественный путь развития политической системы. «Партии нужно развиваться, обновляться, думать о будущем, завоевывать голоса избирателей, но при этом быть как можно ближе к людям и их проблемам. Мне кажется, что приглашение ветеранов СВО в политику как раз этому и способствует. Политика ведь – это люди, которые ее делают. А изменение политического поля неизбежно приведет к изменениям в жизни страны и людей», – сказал он.

    При этом эксперт отмечает, что окончательный выбор всегда остается за гражданами. «Избирателю советы не нужны. Он сам решит, за кого ему голосовать – за того, кто сможет родить у него эмоцию. Это в политике самое главное. Опыт приходит быстро, а вот быть готовым не только выполнять функцию, но и сопереживать, служить, бороться – это дорогого стоит. А ветераны СВО именно этим и отличаются», – считает Костин.

    Напомним, 30 июня Высшая партийная школа «Единой России» откроет второй поток очного обучения кандидатов на выборы 2026 года из числа ветеранов спецоперации. Пройти очное обучение по курсу «Политический лидер» смогут все победители предварительного голосования ЕР по выборам в нижнюю палату парламента из числа ветеранов СВО.

    Напомним, Владимир Путин в своей речи на съезде «Единой России» отметил, что партия обладает «прямой связью с боевыми подразделениями ВС РФ, оборонными заводами и массовыми волонтерскими движениями». «Вы помогаете жителям Донбасса и Новороссии, Крыма, Севастополя, нашим приграничным регионам, поддерживаете семьи защитников Родины и, конечно, самих ветеранов боевых действий», – обратился он к участникам мероприятия.

    Глава государства заметил, что ветераны являются «подлинной элитой России», в связи с чем особенно важно продолжить создавать условия для их дальнейшего «служения стране в гражданских сферах, в политике, в экономике, в государственном и муниципальном управлении».

    Выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября и, как подчеркивал Владимир Путин, «в непростых условиях». По словам президента России, внешние силы будут делать все, чтобы внести раскол в общество. Российский лидер выразил уверенность, что такие попытки будут пресечены, а избиратели поддержат «конструктивные политические программы и патриотов, людей дела».

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