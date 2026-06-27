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Освобождение Новоскелеватого позволило ВС России закрепиться на берегу Гайчура
Штурмовые подразделения группировки «Восток» освобождением Новоскелеватого в Днепропетровской области нарушили оборону противника, сообщили в Минобороны.
Подразделения 36-й отдельной мотострелковой бригады заняли населенный пункт Новоскелеватое. Как сообщили в Минобороны, это позволило бойцам закрепиться на западном берегу реки Гайчур и разрушить устойчивость обороны ВСУ на данном участке.
В ходе ожесточенных боев украинская сторона понесла существенные потери в технике. Военнослужащие уничтожили пять боевых бронированных машин, различную автомобильную технику и шесть наземных роботизированных комплексов.
Также ликвидированы 16 беспилотников типа «Баба-Яга» и до взвода живой силы. Взятие новых рубежей создает благоприятные условия для дальнейшего продвижения войск в Днепропетровской области.
Напомним, ранее российские войска освободили Иволжанское в Сумской области.
До этого они освободили Рай-Александровку в ДНР