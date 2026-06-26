Tекст: Мария Иванова

Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 169 649 беспилотников, 663 ЗРК, 29 918 танков и других бронемашин, 1 749 боевых машин РСЗО, 35 514 орудий полевой артиллерии и минометов, 64 936 единиц спецтехники, говорится в канале Max Минобороны.

За прошедшую неделю подразделения группировки «Север» установили контроль над Иволжанским в Сумской области. Было нанесено поражение живой силе и технике мотопехотной, шести механизированных бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии.

Всего в зоне ответственности группировки за этот период противник потерял свыше 1575 военнослужащих, пять бронемашин, 12 орудий полевой артиллерии, две боевые машины реактивных систем залпового огня и 11 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы.

В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положении, нанеся поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны, отчитались в Минобороны.

В зоне ответственности группировки за минувшую неделю потери противника составили более 1510 военнослужащих, 23 бронемашины и 16 орудий полевой артиллерии. Уничтожены пять станций РЭБ.

Параллельно подразделения Южной группировки продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны.

Всего в зоне ответственности группировки ВСУ за последнюю неделю потеряли свыше 1280 военнослужащих, 19 бронемашин и 21 орудие полевой артиллерии.

Подразделения группировки «Центр» также улучшили тактическое положение. В течение недели нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии.

Потери противника на этом направлении составили более 2195 военнослужащих, 20 бронемашин, 18 орудий полевой артиллерии и три боевые машины РСЗО «Град», перечислили в Минобороны.

Подразделения группировки «Восток» продолжали наступательные действия, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых, пяти десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты.

Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки превысили 3155 военнослужащих.

Подразделения группировки«Днепр» нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны.

За прошлую неделю на этом направлении противник потерял более 360 военнослужащих, две бронемашины, четыре орудия полевой артиллерии и 22 станции РЭБ.

Напомним, на этой неделе российские войска освободили Иволжанское в Сумской области.

До этого они освободили Рай-Александровку в ДНР, а также очистили от противника Кутузовку в ДНР.