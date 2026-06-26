И для Зеленского, и для Нетаньяху на карту поставлено не только сохранение власти, но и, вероятно, свобода. Что они будут делать? Добиваться эскалации конфликтов.0 комментариев
Силы ПВО за неделю уничтожили более 4,5 тыс. беспилотников ВСУ
Средствами ПВО за минувшую неделю сбиты 89 управляемых авиабомб, пять британских крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow, шесть снарядов американской РСЗО HIMARS и 4562 беспилотников.
Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 169 649 беспилотников, 663 ЗРК, 29 918 танков и других бронемашин, 1 749 боевых машин РСЗО, 35 514 орудий полевой артиллерии и минометов, 64 936 единиц спецтехники, говорится в канале Max Минобороны.
За прошедшую неделю подразделения группировки «Север» установили контроль над Иволжанским в Сумской области. Было нанесено поражение живой силе и технике мотопехотной, шести механизированных бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии.
Всего в зоне ответственности группировки за этот период противник потерял свыше 1575 военнослужащих, пять бронемашин, 12 орудий полевой артиллерии, две боевые машины реактивных систем залпового огня и 11 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы.
В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положении, нанеся поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны, отчитались в Минобороны.
В зоне ответственности группировки за минувшую неделю потери противника составили более 1510 военнослужащих, 23 бронемашины и 16 орудий полевой артиллерии. Уничтожены пять станций РЭБ.
Параллельно подразделения Южной группировки продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны.
Всего в зоне ответственности группировки ВСУ за последнюю неделю потеряли свыше 1280 военнослужащих, 19 бронемашин и 21 орудие полевой артиллерии.
Подразделения группировки «Центр» также улучшили тактическое положение. В течение недели нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии.
Потери противника на этом направлении составили более 2195 военнослужащих, 20 бронемашин, 18 орудий полевой артиллерии и три боевые машины РСЗО «Град», перечислили в Минобороны.
Подразделения группировки «Восток» продолжали наступательные действия, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых, пяти десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты.
Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки превысили 3155 военнослужащих.
Подразделения группировки«Днепр» нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны.
За прошлую неделю на этом направлении противник потерял более 360 военнослужащих, две бронемашины, четыре орудия полевой артиллерии и 22 станции РЭБ.
Напомним, на этой неделе российские войска освободили Иволжанское в Сумской области.
До этого они освободили Рай-Александровку в ДНР, а также очистили от противника Кутузовку в ДНР.