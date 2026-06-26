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Над Белгородской областью уничтожили более 100 дронов за сутки, погиб человек
В результате массированных ударов по 12 муниципалитетам Белгородской области погиб один мирный житель, сообщил врио главы региона Александр Шуваев.
Уничтожены и подавлены 113 БПЛА ВСУ, указал Шуваев, передает РИА «Новости».
Он добавил, что противник шесть раз применял реактивные системы залпового огня и артиллерию, а также четыре раза сбрасывал взрывные устройства с дронов. Атакам подверглись 12 муниципалитетов, включая Белгород и Шебекинский округ.
По словам руководителя области, жертвой обстрелов стал один мирный житель. Ранения получили три человека в различных округах, при этом один пострадавший продолжает лечение в медицинском учреждении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько дней назад российские системы противовоздушной обороны сбили 127 украинских беспилотников над Белгородской областью.