Иран превращается из аутсайдера в держателя ключей от глобальной энергобезопасности. Россия же, замкнувшая на себя систему страховок, своп-контрактов и альтернативных маршрутов, становится еще одним осевым элементом новой логистики.3 комментария
Потери ВСУ в боях с «Северянами» за сутки превысили 220 человек
За сутки потери вооруженных сил Украины в боях с группировкой российских войск «Север» составили более 220 человек.
«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 70 в Харьковской областях)», – сообщил связанный с группировкой «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».
В Сумской области идут бои по всей линии соприкосновения, штурмовики группировки «Север» продвинулись вглубь региона более чем на 20 участках. Экипажи ВКС России, расчеты ТОС-1А и ударные беспилотники нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в районах Краснополья, Суходола, Кияницы, Хотени, Груновки, Белополья и Уланово.
В Сумском районе российские штурмовые группы, сломив сопротивление ВСУ, продвинулись вперед на 900 м. В населенных пунктах Новая Сечь и Иволжанское «Северяне» заняли более 18 домовладений и закрепились на новых позициях. В Краснопольском районе продолжаются бои в лесных массивах вблизи Покровки, суточное продвижение достигло 400 м.
На Харьковском направлении подразделения группировки «Север» продолжают формировать полосу безопасности. Наносятся удары по объектам оборонно-промышленного комплекса, скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Харькова, Казачьей Лопани, Цуповки, Ивановки, Соснового Бора, Белого Колодезя, Васильцовки, Водяного и Колодезного.
Отмечается, что среди украинских военнослужащих все чаще встречаются боевики в возрасте от 18 до 20 лет, многие из них переведены из подразделений БПЛА и отправлены на передовые позиции в распоряжение командиров механизированных бригад.
В Казачьей Лопани российские штурмовые группы продвинулись более чем на 200 м и заняли порядка 15 домовладений. На Волчанском направлении «Северяне» продвинулись на 11 участках, суммарное продвижение составило до 800 м, при этом не прекращаются ожесточенные бои в посадках рядом с ранее освобожденными Покаляным, Караичным и Волоховкой. Подразделения РХБЗ группировки «Север» применили ТОС по позициям украинских националистов в районах Терновой и Рыбалкино.
На Великобурлукском направлении наиболее активные столкновения продолжаются в районе Петро-Ивановки, где «Северяне» выбили подразделения ВСУ с двух опорных пунктов. Подразделения РХБЗ «Северян» нанесли удары тяжелыми огнеметными системами по позициям украинских пограничников в районе Круглого.
В Черниговской области Украины СБУ ужесточает мероприятия по выявлению украинских граждан и военнослужащих ВСУ, не поддерживающих политику киевского режима. За последнюю неделю задержано и отправлено под стражу более 50 украинских военных, свыше десяти из них находились в СОЧ. Они критически высказывались об украинских властях. Отмечается, что отдельные задержанные открыто выступают против Владимира Зеленского и заявляют о поддержке политики России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, количество дезертиров в Черниговской области продолжает расти в вооруженных силах Украины.
В Черниговской области решение командования ВСУ формировать из мобильных групп ПВО боевые подразделения для удержания позиций в приграничье спровоцировало массовый исход военнослужащих-дезертиров.
В регион для поимки беглецов из частей ВСУ и контроля за принудительной мобилизацией украинцев перебросили дополнительные подразделения военной полиции.