Ученые обнаружили новый вид шагающей акулы

New Scientist: На берегах Папуа-Новой Гвинеи открыли новый вид шагающей акулы

Tекст: Мария Иванова

Новый вид акулы, способный передвигаться по рифам с помощью грудных плавников, был обнаружен в Папуа-Новой Гвинее, сообщает New Scientist.

Местные жители давно знали об этой необычной рыбе, называя ее «собачьей» или «ленивой» акулой. Акулы рода Hemiscyllium обитают исключительно в водах Австралии и Новой Гвинеи.

Новый вид получил название Hemiscyllium dudgeonae в честь Кристин Даджон из Университета Солнечного Побережья в Австралии. Она впервые встретила эту рыбу в марте 2025 года на мелководье в заливе Милн.

«Поскольку было очень поздно, и я находилась в воде уже долгое время, я немного устала. А потом я просто увидела одну плывущую по дну», – рассказала исследовательница.

Коллега Даджон, Джесс Блейкуэй, отметила уникальный окрас найденной особи, который напоминает шрифт Брайля или азбуку Морзе. В течение нескольких дней ученые поймали еще 11 акул для проведения ДНК-тестов, подтвердивших открытие нового вида. Эксперты предупреждают, что из-за ограниченного ареала обитания и разрушения экосистем этот вид может находиться под угрозой исчезновения.

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