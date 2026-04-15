В Австралии открыли новый вид находящихся на грани вымирания ящериц

Австралийские ученые обнаружили находящихся на грани вымирания ящериц кунгака
Ученые обнаружили в ущелье австралийского парка Мутавинтжи неизвестный ранее вид ящериц, чья популяция критически мала и насчитывает менее двадцати особей.
Специалисты выявили уникальную рептилию в западной части штата Новый Южный Уэльс, передает РИА «Новости». Животное обитает на крошечном влажном участке, окруженном каменистыми равнинами в 500 километрах от ближайших сородичей.
«Ящерица, известная аборигенам как кунгака, или «скрытая», была официально описана как новый вид. Поскольку известно о существовании менее 20 особей этого вида, ящерицы кунгака теперь являются одним из наиболее уязвимых пресмыкающихся Австралии», – сообщается на сайте Австралийского музея.
Ведущий исследователь Том Паркин отметил, что находка представляет собой древнюю линию, сохранившуюся в изолированном ущелье. По его словам, это открытие позволяет ученым лучше понять экологическую историю континента.
Главную угрозу для выживания кунгака представляют дикие козы, которые активно уничтожают растительность и естественные укрытия. Кроме того, риск полного вымирания вида усиливается из-за изменения климата, а также из-за нападений кошек и лисиц.
