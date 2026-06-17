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ФСБ предотвратила серию терактов в трех регионах России
Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили атаки на военных, волонтеров и объекты инфраструктуры в Тюменской области, Краснодарском крае и Адыгее, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
Задержаны трое пособников украинских спецслужб, которые готовили теракты в Тюменской области, Краснодарском крае и Адыгее, указали в ЦОС, передает ТАСС.
У них изъяли самодельное взрывное устройство на основе иностранной пластичной взрывчатки и зажигательные устройства.
«Установлено, что злоумышленники планировали совершение диверсионно-террористических актов в отношении военнослужащих ВС России, волонтерской организации, оказывающей поддержку участникам специальной военной операции, объектов транспортной инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса на территории указанных регионов», – пояснили в ведомстве.
В телефонах подозреваемых силовики обнаружили переписку с украинскими кураторами, содержащую инструкции по проведению атак. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела о приготовлении к теракту и незаконном хранении взрывчатых веществ.
Также рассматривается вопрос о возбуждении дела по статье о государственной измене.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая силовики задержали двух жителей Краснодарского края за подготовку теракта в Туапсе.
В июне ФСБ задержала в Ярославской области жителя Рыбинска, подозреваемого в подготовке диверсии по заданию киевских спецслужб.