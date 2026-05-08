Ограничения движения электротехники на тротуарах неизбежен во всех городах мира. Где ширина улиц позволяет – проложат отдельные дорожки, как проложили для велосипедов. Где не позволяет – запрет будет тотальным.
УЕФА определил состав финалистов еврокубков сезона-2025/26
Решающие матчи главных еврокубков сезона-2025/26 проведут клубы из Англии, Франции, Германии и Испании.
«Полуфиналы завершены. Следующие этапы: Стамбул, Осло, Лейпциг и Будапешт», – сказано в посте УЕФА в соцсети Х.
В финале Лиги чемпионов встретятся французский ПСЖ и лондонский «Арсенал». Вратарь Матвей Сафонов, выступающий за ПСЖ, впервые среди российских футболистов дважды вышел в финал этого турнира. Матч состоится 30 мая на «Пушкаш Арене» в Будапеште, передает 360.
В финале Лиги Европы сыграют английская «Астон Вилла» и немецкий «Фрайбург». Встреча пройдет 20 мая на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Финал Лиги конференций примет «Ред Булл Арена» в Лейпциге 27 мая. За трофей поборются английский «Кристал Пэлас» и испанский «Райо Вальекано».
Таким образом, в финалах трех еврокубков сезона-2025/26 представлены три английских клуба – «Арсенал», «Астон Вилла» и «Кристал Пэлас». Кроме того, за главные континентальные трофеи поборются по одной команде из Франции, Германии и Испании.