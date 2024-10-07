Вопрос с мигрантами – это только часть картины соседства России с государствами Центральной Азии. Сейчас в этих странах большинство населения искренне поддерживает Россию в ее конфликте с Западом. Это вызывает озабоченность у части элит, поскольку сокращает их возможности для управления общественным мнением.0 комментариев
Судью и инспектора ФИФА отстранили пожизненно за секс-скандал
Инспектора и судью ФИФА пожизненно дисквалифицировали за секс-скандал в Турции
Турецкая футбольная федерация пожизненно отстранила Орхана Эрдемира и Элиф Караарслан из-за скандала с видео интимного характера, где они были засняты.
Турецкая футбольная федерация (TFF) пожизненно дисквалифицировала инспектора матчей суперлиги Орхана Эрдемира и судью Элиф Караарслан из-за обнародованного в интернете видео интимного содержания, передает RT. На видео, вызвавшем скандал, были запечатлены 61-летний Эрдемир и 24-летняя Караарслан.
На данный момент TFF приняла решение о пожизненной дисквалификации обоих участников скандала, что стало прецедентом в турецком футболе.
Ранее Национальная судебная коллегия Испании постановила запретить экс-главе Королевской испанской футбольной федерации Луису Рубиалесу приближаться к футболистке женской сборной Дженнифер Эрмосо на расстояние менее 200 метров. Прокуратура Испании инициировала возбуждение уголовного дела против Рубиалеса из-за поцелуя с Эрмосо. Международная федерация футбола (ФИФА) начала собственное расследование по этому инциденту между Рубиалесом и Эрмосо.