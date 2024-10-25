УЕФА завело дело на футболиста за националистический лозунг

УЕФА начал расследование против футболиста Шимшира за националистические лозунги

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное расследование в отношении Арала Шимшира, игрока датского клуба «Мидтьюлланн», который, как утверждается, выкрикивал националистические лозунги в адрес команды Израиля «Маккаби» во время матча Лиги Европы, передает ТАСС. Инцидент произошел 3 октября в Белграде, где «Маккаби» выступал в качестве хозяина поля.

Представители израильского клуба утверждают, что Шимшир выкрикивал лозунг «Свободу Палестине!» и даже желал смерти игрокам «Маккаби». По окончании матча вспыхнула стычка между футболистами обеих команд, и футболисты израильского клуба обвиняют Шимшира в провокации конфликта.

УЕФА рассматривает действия Шимшира как нарушение спортивной этики и использование спортивного мероприятия для демонстрации неспортивного поведения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, евродепутаты предложили отстранить Израиль от участия в футбольных турнирах, а футбольные федерации стран Ближнего Востока направили в ФИФА письмо с призывом исключить сборную Израиля из международных соревнований.