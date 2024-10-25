Это и есть предательство: заявить, что народ и государство – это не ты. Ты отдельно, и они не достойны твоей службы. Все остальное – только следствие этого однажды сделанного заявления, этого требования к народу смотреть на тебя снизу вверх.5 комментариев
УЕФА завело дело на футболиста за националистический лозунг
УЕФА начал расследование против футболиста Шимшира за националистические лозунги
УЕФА открыл дисциплинарное дело против Арала Шимшира из-за выкриков «Свободу Палестине!» на матче против «Маккаби».
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное расследование в отношении Арала Шимшира, игрока датского клуба «Мидтьюлланн», который, как утверждается, выкрикивал националистические лозунги в адрес команды Израиля «Маккаби» во время матча Лиги Европы, передает ТАСС. Инцидент произошел 3 октября в Белграде, где «Маккаби» выступал в качестве хозяина поля.
Представители израильского клуба утверждают, что Шимшир выкрикивал лозунг «Свободу Палестине!» и даже желал смерти игрокам «Маккаби». По окончании матча вспыхнула стычка между футболистами обеих команд, и футболисты израильского клуба обвиняют Шимшира в провокации конфликта.
УЕФА рассматривает действия Шимшира как нарушение спортивной этики и использование спортивного мероприятия для демонстрации неспортивного поведения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, евродепутаты предложили отстранить Израиль от участия в футбольных турнирах, а футбольные федерации стран Ближнего Востока направили в ФИФА письмо с призывом исключить сборную Израиля из международных соревнований.