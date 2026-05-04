Появилось фото «вооруженного до зубов» российского истребителя Су-35С
В интернете набирает популярность фотография Су-35С с полным комплектом управляемых ракет разного типа, включая дальнобойную Р-37М и противорадиолокационную Х-31ПМ.
Фото российского многофункционального истребителя Су-35С с полным комплектом вооружения опубликовал «Военный осведомитель».
На снимке самолет оснащен ракетами «воздух-воздух» малой дальности Р-74, средней дальности Р-77-1, большой дальности Р-37М и противорадиолокационной ракетой Х-31ПМ.
В публикации также отмечается наличие двух дополнительных ракет средней дальности Р-77М, предназначенных для уничтожения воздушных целей. Су-35С выделяется как одна из самых современных и универсальных машин российского авиапарка.
Самолет представляет собой глубокую модернизацию истребителя Су-27 и способен выполнять задачи как по перехвату, так и по уничтожению воздушных, наземных и надводных целей. Новое фото вызвало активное обсуждение в Сети среди военных специалистов и пользователей.
Ранее российская армия получила очередную партию многофункциональных истребителей Су-35С.