  Лента новостей
    Противолодочная операция НАТО дает сигнал ВМФ России
    The Guardian: Деятелей кино и ТВ склоняют участвовать в пропаганде НАТО
    Эксперт оценил вероятность атаки США на Кубу
    Эксперт оценил стоимость строительства моста на Сахалин с материка
    Песков сообщил о важном выступлении Путина на параде 9 Мая
    Дрозденко сообщил о массированной атаке на порт Приморск
    Times: Ирландия планирует выселить тысячи украинских беженцев
    Дмитриев заявил о приближении крупнейшего в истории энергокризиса
    Подполковник Хасан Тумгоев из Ингушетии получил звание Героя России посмертно
    Борис Акимов Борис Акимов Корова становится символом прогрессивной жизни

    У нас в мозгах засело представление, что крестьянин – это профессия. Что есть такие специальные люди, работа которых – крестьянствовать. И это совершенно ложное представление о крестьянстве.

    Михаил Зайцев Михаил Зайцев Свободное море похоронят в узких водах Ормуза

    По мнению Ирана, современные нормы морского судоходства были рождены в эпоху доминирования Запада и поэтому сейчас будут подвергаться деструкции, так как баланс сил в мире меняется, что должно быть учтено и в документах международного регулирования.

    Ольга Андреева Ольга Андреева Бог стал понятием политическим

    Об этой войне не сообщают новостные ленты. Но от того, кто победит, будет зависеть уже не мир, а мы сами. Наше взаимодействие со стремительно вторгающимися в жизнь технологиями, самими собой и обществом переживает необратимые изменения.

    3 мая 2026, 14:23 • Новости дня

    Взрывы прогремели в Кривом Роге и Харькове

    Tекст: Дарья Григоренко

    На фоне объявленной воздушной тревоги жители Харькова и Кривого Рога сообщили о серии взрывов, прогремевших на окраинах городов в воскресенье, сообщили СМИ.

    Как пишет украинский телеканал «Общественное»: «Серия взрывов прогремела на окраине Харькова». По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога объявлена в части Харьковской области, передает РИА «Новости».

    Кроме того, взрывы были слышны в Кривом Роге Днепропетровской области. В украинском СМИ отметили, что инцидент произошел также на фоне воздушной тревоги. Согласно актуальным данным, сигнал тревоги сохраняется в ряде районов Днепропетровской области.

    Накануне взрывы произошли в городе Николаеве на юге Украины.

    Кроме того, в субботу в Киеве на фоне воздушной тревоги произошли взрывы, также взрывы раздались в Полтаве.

    2 мая 2026, 17:59 • Новости дня
    Офицер «Азова» был убит в результате мятежа ВСУ у Купянска

    Tекст: Вера Басилая

    В результате вооруженного мятежа украинских военнослужащих под Купянском был убит капитан из 15-й бригады НГУ «Азов» (запрещен в России, признан террористическим), позывной «Старшина», сообщили в российских силовых структурах.

    Силовики сообщили, что в Купянском районе Харьковской области произошел вооруженный мятеж среди украинских военных. По данным российских силовых структур, конфликт возник в районе населенного пункта Малая Шапковка и привел к гибели капитана Сергея Маловичко, заместителя командира штурмовой роты 15-й бригады «Кара-Даг» 1-го корпуса Нацгвардии Украины «Азов» (запрещен в России, признан террористической организацией), передает ТАСС.

    Собеседник агентства сообщил, что мятеж был устроен личным составом сводного штурмового подразделения, сформированного из военнослужащих нескольких украинских бригад. Причиной конфликта стала акция неповиновения группы военных, отказавшихся выполнять боевую задачу из-за некомпетентных действий капитана Маловичко.

    В ходе вооруженного столкновения между украинскими военными капитану Маловичко было нанесено несколько огнестрельных ранений, несовместимых с жизнью, уточнили в силовых структурах.

    Ранее украинские националисты жестоко подавили попытку вооруженного мятежа мобилизованных солдат под Чугуевом.

    Военнослужащие 151-й бригады ВСУ отказались укреплять позиции на Купянском направлении из-за страха уничтожения.

    Генеральный штаб ВСУ принял решение снять с должностей командиров 14-й бригады и 10-го корпуса из-за скандала с нехваткой продовольствия у солдат.

    2 мая 2026, 17:12 • Новости дня
    Зеленский пригрозил Белоруссии ответом на действия у границы

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский пообещал принять меры в случае обострения ситуации на границе с Беларусью, отметив необычную «активность» на этом направлении.

    Владимир Зеленский заявил о возможных мерах в ответ на активность на границе Украины и Беларуси, передают СМИUra.ru. По его словам, Киев внимательно следит за ситуацией и фиксирует все перемещения, происходящие, по его мнению, со стороны Беларуси.

    «Мы внимательно все фиксируем, все контролируем и, если потребуется, будем реагировать», – отметил Зеленский.

    Он также сообщил о подготовке новых санкционных решений, не уточнив при этом их деталей.

    Ранее украинские власти уже выражали обеспокоенность ситуацией на границе с Беларусью, отмечая повышение напряженности. Минск пока не комментировал подобные заявления со стороны Киева.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Владимир Зеленский не изменит свою политику, то рискует потерять Украину.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Зеленский боится Белоруссию.

    1 мая 2026, 13:52 • Видео
    Война с Ираном развалила ОПЕК

    Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    2 мая 2026, 16:42 • Новости дня
    Украинцы попытались сорвать акцию «Бессмертный полк» в центре Амстердама

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В центре Амстердама группа украинцев пыталась помешать проведению шествия «Бессмертного полка», выкрикивая угрозы и националистические лозунги, сообщили участники акции.

    Украинцы попытались сорвать шествие «Бессмертного полка» в Амстердаме, выкрикивая националистические лозунги и угрозы. Об этом сообщил РИА «Новости» один из участников шествия и представитель филиала Волонтерского корпуса 81-летия Победы в Нидерландах. Акция, приуроченная ко Дню Победы, а также памяти жертв трагедии в Одессе, прошла в субботу по центральной улице Дамрак.

    «Во время шествия «Бессмертного полка» по центральной улице Амстердама Дамрак украинскими контрдемонстрантами была предпринята попытка сорвать акцию», – рассказал собеседник агентства. По его данным, участники контрпротеста выкрикивали антироссийские лозунги, угрозы и несли плакат оскорбительного содержания, покрытый красными пятнами.

    Представитель Волонтерского корпуса отметил четкую работу полиции Амстердама, которая оперативно пресекла провокацию и обеспечила безопасность и порядок. Благодаря действиям правоохранителей шествие удалось продолжить.

    Акция завершилась возложением цветов к памятнику восстанию портовиков в память о Февральской забастовке 1941 года, одном из самых известных актов сопротивления нацистской оккупации в Нидерландах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре Амстердама прошло шествие «Бессмертного полка» и акция в память о жертвах трагедии в Доме профсоюзов в Одессе.

    Ранее украинцы попытались сорвать концерт «Хора Турецкого» в ООН. До этого сообщалось, что памятные мероприятия «Бессмертного полка» в России и за рубежом запланированы с расширенным набором форматов с 1 по 11 мая.


    2 мая 2026, 19:54 • Новости дня
    На Украине началась кампания по дискредитации Буданова

    Tекст: Вера Басилая

    На Украине началась информационная кампания по дискредитации экс-главы ГУР Кирилла Буданова (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), заказчиком выступил экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, сообщили в российских силовых структурах.

    Информационная кампания по дискредитации экс-главы украинской военной разведки Кирилла Буданова стартовала на Украине, передает ТАСС.

    В российских силовых структурах сообщают, что заказчиком кампании выступил бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

    По словам силовиков, Ермак намерен возложить на Буданова ответственность за срыв переговорного процесса с Россией, а также обвинить его в начале гражданской войны на Украине и в растрате средств разведки и офиса президента, потраченных на публикации в западных СМИ. Эти публикации, по замыслу Ермака, должны формировать образ недоговороспособности киевского режима.

    Сообщается, что Ермак дал указание раскачивать негатив против Буданова через лидеров общественного мнения и телеграм-каналы, в том числе с помощью сети медиапроектов Максима Криппы. На первом этапе планируется оценить возможности Буданова как политического конкурента.

    Силовики отмечают, что решение о дискредитации Буданова могло быть принято в узком кругу окружения Зеленского еще полгода назад, но тогда его реализацию отложили, чтобы избежать прямых ассоциаций нападок с Ермаком и президентом Украины.

    Из-за публикаций в европейских СМИ Владимир Зеленский на повышенных тонах высказал претензии Кириллу Буданову.

    Ранее Буданов выразил несогласие с позицией Владимира Зеленского по вопросу Донбасса.

    2 мая 2026, 22:51 • Новости дня
    Пенсионер погиб в Подмосковье в результате атаки БПЛА
    Tекст: Антон Антонов

    В деревне Чернево Волоколамского округа в результате атаки БПЛА погиб 77-летний мужчина, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

    Системы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы перехватили шесть дронов над территорией региона. БПЛА были уничтожены и подавлены в районах Истры, Одинцово, Чехова, Солнечногорска, Волоколамска и Коломны, сообщил Воробьев в «Максе».

    «К сожалению, в деревне Чернево Волоколамского округа погиб 77-летний мужчина. Мои глубокие соболезнования родным и близким. Мы обязательно окажем всю необходимую помощь», – говорится в сообщении.

    В настоящее время на местах падения фрагментов сбитых аппаратов продолжают работу экстренные оперативные службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с 14.00 до 20.00 мск расчеты противовоздушной обороны ликвидировали 146 неприятельских аппаратов самолетного типа в воздушном пространстве России, в том числе над Московским регионом.

    2 мая 2026, 18:44 • Новости дня
    Зеленский ввел санкции против экс-главы своего офиса Богдана
    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против экс-главы своего офиса Андрея Богдана.

    Владимир Зеленский ввел санкции против бывшего руководителя офиса президента Украины Андрея Богдана, передает ТАСС.

    Соответствующий указ размещен на официальном сайте Зеленского, в нем перечислены 17 видов ограничений в отношении Богдана. В перечень вошли блокировка активов, прекращение финансовых обязательств, запрет на приобретение земельных участков и бессрочное лишение государственных наград.

    Как сообщает издание «Страна», на данный момент Андрей Богдан проживает в Австрии. В публикации отмечается, что Богдан критикует Зеленского как публично, так и в частных разговорах.

    Следственный комитет России предъявил Андрею Богдану обвинения за организацию обстрелов в Донбассе.

    Ранее Зеленский ввел ограничительные меры против своего бывшего советника Алексея Арестовича (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

    Глава киевского режима также подписал указ о бессрочных санкциях в отношении экс-президента Петра Порошенко (внесен в список террористов и экстремистов).


    3 мая 2026, 05:54 • Новости дня
    Число сбитых над Ленинградской областью БПЛА превысило 50
    Tекст: Антон Антонов

    Силами ПВО уничтожен 51 беспилотник, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

    В сообщении Дрозденко в «Максе» указывается, что «боевая работа продолжается». «Число сбитых БПЛА в Ленинградской области увеличилось до 51», – сказано в опубликованном губернатором сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, действуют ограничения на работу аэропорта Пулково. БПЛА также атаковали Москву.

    3 мая 2026, 07:58 • Новости дня
    ПВО за ночь сбила 334 украинских беспилотника над регионами России
    Tекст: Антон Антонов

    В течение прошедшей ночи системы противовоздушной обороны ликвидировали 334 беспилотных летательных аппарата вооруженных сил Украины над регионами России, сообщает Минобороны России.

    Перехват целей осущвествлялся над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областями. Кроме того, беспилотники были сбиты в небе над Московским регионом и Крымом, сказано в сообщении ведомства в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в частности, над Ленинградской областью ликвидированы 59 беспилотников. Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Пулково.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, какие меры используются для борьбы с вражескими беспилотниками, в том числе атакующими нефтяную инфраструктуру на Балтике. Сообщалось, что ВСУ используют для пролета беспилотников воздушный коридор над прибалтийскими республиками.

    2 мая 2026, 20:55 • Новости дня
    ПВО уничтожила 146 украинских дронов над 12 регионами России

    Tекст: Мария Иванова

    За шесть часов расчеты противовоздушной обороны ликвидировали 146 неприятельских аппаратов самолетного типа в воздушном пространстве России.

    Массированный налет вражеских дронов отражался с 14.00 до 20.00 по московскому времени, сообщает Минобороны. За это время дежурные средства противовоздушной обороны нейтрализовали все заявленные воздушные цели.

    Атаке подверглись территории Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Смоленской, Тульской и Челябинской областей.

    Кроме того, беспилотники были перехвачены над Московским регионом.

    Ранее 2 мая сообщалось, что российские военные перехватили 123 вражеских беспилотника над 13 субъектами.

    Днем на подлете к Москве был сбит восьмой за субботу дрон ВСУ.

    Минобороны России сообщило об уничтожении 215 украинских беспилотников за прошлую ночь.

    2 мая 2026, 20:14 • Новости дня
    Фицо согласился приехать в Киев, несмотря на риск покушения

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил намерение посетить Киев, несмотря на возможную угрозу для своей безопасности.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским согласился впервые приехать в Киев, несмотря на риск покушения, передают «Вести».

    В ходе беседы стороны договорились провести короткую встречу в понедельник в Ереване на саммите Европейского политического сообщества и продолжить практику совместных заседаний правительств.

    «Мы договорились, что проведем короткую встречу в понедельник в Ереване на саммите Европейского политического сообщества и будем продолжать формат совместных заседаний правительств, а также взаимно посетим столицы наших стран», – написал Фицо в соцсетях.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о наличии различий во взглядах после телефонного разговора с Владимиром Зеленским.

    Политик отметил стремление к дружбе между странами, несмотря на разницу позиций.

    2 мая 2026, 16:19 • Новости дня
    Посол России сообщил о военной помощи Северной Македонии Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Новый посол России в Северной Македонии рассказал о предоставлении республикой военно-технической поддержки Киеву, отметив лидерство страны среди членов НАТО по объему помощи Украине в пересчете на душу населения.

    Власти Северной Македонии оказывают военно-техническую помощь киевскому режиму, сообщил в интервью ТАСС новый посол России в республике Дмитрий Зыков. По его словам, подобная поддержка объясняется евроатлантическим курсом внешней политики Северной Македонии, который официально провозглашается на всех уровнях.

    Зыков отметил: «Местные власти нашли возможным предоставлять киевскому режиму не только политическую поддержку. К сожалению, приходится констатировать многочисленные факты оказания военно-технической помощи». Он также подчеркнул, что, по заявлениям в Скопье, страна занимает лидирующие позиции среди стран НАТО по объему поддержки Украины на душу населения.

    Дипломат выразил глубокое разочарование позицией Северной Македонии по украинскому кризису и отметил, что подобные антироссийские шаги не соответствуют интересам македонского народа. Зыков добавил, что мнение граждан по этому вопросу не учитывалось.

    Ранее о поставках дронов на Украину заявил и посол России в Молдавии Олег Озеров. До этого Северная Македония присоединилась к антироссийским мерам Евросоюза.

    Напомним, Северная Македония поделила с четырьмя странами десятое место в мартовском рейтинге недружественных правительств газеты ВЗГЛЯД.


    2 мая 2026, 21:05 • Новости дня
    Журналист Боуз назвал единственный интерес Евросоюза на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Европа осведомлена о реальном положении дел на Украине, но ей важно лишь продолжение прокси-войны против России, заявил ирландский журналист Чей Боуз.

    Ирландский журналист Чей Боуз выступил в социальной сети X с заявлением о позиции Евросоюза по конфликту на Украине. По его словам, европейские власти прекрасно осведомлены о внутренней ситуации в стране, но их волнует исключительно продолжение прокси-войны с Россией, передает РИА «Новости».

    Боуз в своей публикации отметил, что ЕС знает, что мужчин насильно отправляют умирать на фронт.

    «ЕС знает, что Зеленский – неизбранный диктатор. ЕС знает, что Украина не может и не будет побеждать», – подчеркнул глава киевского режима.

    Журналист подчеркнул, что европейским лидерам абсолютно безразлична правда. Главной и единственной целью для них остается поддержание конфликта с Россией любой ценой.

    Ранее ирландский журналист Чей Боуз осудил высказывание главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас о выгоде продолжения вооруженного конфликта.

    Глава МИД России Сергей Лавров спрогнозировал скорое превращение союзников Киева в «коалицию отжелавших».

    2 мая 2026, 21:57 • Новости дня
    Эксперт Шира спрогнозировал отключение воды в городах Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Масштабные повреждения инфраструктуры грозят жителям украинских мегаполисов длительным отсутствием питьевой воды, что может стать более серьезным испытанием, чем перебои с электричеством, заявил вице-президент украинской водной ассоциации Артем Шира.

    Вице-президент украинской водной ассоциации Артем Шира заявил, что некоторые города на Украине, в том числе Киев, могут остаться без воды. По его словам, в Киеве есть несколько входов и разветвленных сетей, поэтому, скорее всего, возможны только почасовые отключения, что не критично. Однако в городах с одной магистралью, например, в Одессе, ситуация может быть гораздо серьезнее, передает РИА «Новости».

    Шира отметил, что насосные станции для крупных городов производятся от шести до 12 месяцев, а на Украине такие мощности отсутствуют, поскольку советские заводы больше не функционируют. Поэтому даже при наличии средств оборудование придется долго ждать. Эксперт посоветовал жителям заранее иметь запас воды в двадцатилитровых бутылях и найти альтернативный источник воды в пределах километра пешком, например, скважину или колодец.

    По словам Ширы, если поблизости есть такой источник, «жить можно, пусть и с ведром», а если источника нет – после исчерпания запасов воды остается только эвакуироваться. Президент ассоциации «Укрводоканалэкология» Дмитрий Новицкий подчеркнул, что так называемый «вотераут» гораздо страшнее блэкаута. Он добавил, что водоканалы – это подземная система из тысяч километров сетей, и при массовых повреждениях их крайне сложно и долго восстанавливать.

    По данным издания «Телеграф», общие потери водной инфраструктуры на Украине оцениваются в 7,8 млрд долларов, а для полного восстановления понадобится 17,5 млрд долларов в течение 10 лет. При этом большая часть критического оборудования больше не производится на Украине.

    Ранее энергосистема Украины столкнулась с масштабными ограничениями после повреждения двух ТЭЦ и ключевых подстанций, а самая тяжелая ситуация была в Киеве.

    3 мая 2026, 04:31 • Новости дня
    Число сбитых над Ленинградской областью БПЛА выросло до 43
    Tекст: Антон Антонов

    Российскими силами ПВО сбиты 43 дрона, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

    Дрозденко в «Максе» подчеркнул, что боевая работа продолжается. Идет отражение «массовой атаки противника».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация установила ограничения на функционирование аэропорта Пулково. Силами ПВО также сбиты дроны на подлете к Москве.

    2 мая 2026, 22:08 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Киеве и Полтаве

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве на фоне воздушной тревоги произошли взрывы, также взрывы раздались в Полтаве, сообщают украинские СМИ.

    Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации, сирены звучат на территории Полтавской области Украины, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, взрывы прогремели в субботу в Николаеве на юге Украины,  в подконтрольном вооруженным силам Украины Херсоне также были слышны взрывы.

    Американист объяснил планы Трампа вывести более 5 тыс. американских военных из Германии
    Песков объяснил призыв Путина «не зацикливаться на запретах»
    Транзитные поезда в Калининград остановились из-за аварии в Литве
    Президент Кубы Диас-Канель заявил о беспрецедентном уровне угрозы со стороны США
    Минтруд расширил список профессий для альтернативной службы
    Волонтеры начали очищать животных от мазута после пожара в Туапсе
    Израиль одобрил закупку новых эскадрилий F-35 и F-15IA

    Иранский кризис принудил французов экономить на сигаретах и топливе

    На Европе все больше сказываются последствия американо-израильской агрессии против Ирана. На этот раз пришла неутешительная статистика о состоянии экономики Франции. «Выживание каждой второй компании находится под угрозой», говорят эксперты, а многим французам даже задерживают зарплату.

    Британия сколачивает альянс северных ВМС против России

    Британия продолжает формировать балто-скандинавский кулак против России. Лондон и еще девять стран Европы создают военно-морской альянс – как утверждается, для сдерживания угроз со стороны РФ. Многонациональные морские силы будут действовать как «дополнение к НАТО». Почему среди участников нет Германии и Франции и какие новые угрозы это объединение создает для России? Подробности

    Россия запустила «рабочую лошадку» для космического суверенитета

    С Байконура успешно стартовала новая ракета-носитель «Союз-5». В экспертной среде отмечают, что новая ракета откроет большие возможности для России в сфере космоса. Чем «Союз-5» отличается от предшественников и как прошедший запуск отразится на создании российской космической станции? Подробности

    Почему Мерц ввязался в открытую ссору с США

    Весьма осторожный обычно немецкий канцлер внезапно ввязался в публичную перепалку с президентом США – и добился заявлений о выводе части американского военного контингента из ФРГ. Какова подоплека этого конфликта между Фридрихом Мерцем и Дональдом Трампом – и чем он в итоге закончится? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Война с Ираном развалила ОПЕК

      Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    • Путин для Трампа важнее короля

      Полуторачасовые телефонные переговоры между президентами России и США показали, что взаимопонимание между ними сохраняется, а в продолжении конфликта виновато руководство Украины. Следовательно, визит британского короля в Вашингтон провалился.

    • Германия взбунтовалась против Евросоюза

      Правящая партия Германии выдвинула ультиматум главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, воспользовавшись тем, что она в этой партии – ХДС – состоит. Причина банальна: политика Брюсселя разоряет ФРГ.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Магнитные бури в мае 2026: точный прогноз по дням, опасные даты и влияние на здоровье

      Май 2026 года принесет россиянам не только долгожданные праздники и тепло, но и несколько периодов повышенной геомагнитной активности. Ученые предупреждают: вторая половина месяца окажется особенно неспокойной. В материале – подробный прогноз магнитных бурь на каждый день мая, объяснение того, как на самом деле солнечная активность влияет на самочувствие, и практические советы для метеочувствительных людей.

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

