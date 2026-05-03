У нас в мозгах засело представление, что крестьянин – это профессия. Что есть такие специальные люди, работа которых – крестьянствовать. И это совершенно ложное представление о крестьянстве.
Взрывы прогремели в Кривом Роге и Харькове
На фоне объявленной воздушной тревоги жители Харькова и Кривого Рога сообщили о серии взрывов, прогремевших на окраинах городов в воскресенье, сообщили СМИ.
Как пишет украинский телеканал «Общественное»: «Серия взрывов прогремела на окраине Харькова». По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога объявлена в части Харьковской области, передает РИА «Новости».
Кроме того, взрывы были слышны в Кривом Роге Днепропетровской области. В украинском СМИ отметили, что инцидент произошел также на фоне воздушной тревоги. Согласно актуальным данным, сигнал тревоги сохраняется в ряде районов Днепропетровской области.
Накануне взрывы произошли в городе Николаеве на юге Украины.
Кроме того, в субботу в Киеве на фоне воздушной тревоги произошли взрывы, также взрывы раздались в Полтаве.