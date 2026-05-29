    Зеленский и Тихановская решили разыграть «белорусский козырь»
    Захарова: Армения удалила термин «Великая Отечественная война» из документов
    Мама российского космонавта Кудь-Сверчкова объяснила шутку про шапку
    Москвичи рассказали о своем отношении к татуировкам
    Путин назвал пять преимуществ России в сфере развития ИИ
    Посол объяснил публичное молчание Швейцарии после трагедии в Старобельске
    Принято решение о воссоздании Челябинского высшего танкового училища
    Шойгу: Удар по Киеву может быть нанесен в любой момент
    Неизвестные дроны атаковали три танкера у берегов Турции
    Игорь Караулов Игорь Караулов Открытие мира начинается с дачи

    Казалось бы, то еще удовольствие – горбатиться на грядках в собственные выходные. Но люди эту возможность ценили, и дача заняла свое бесспорное место в советской формуле успеха: «квартира, машина, дача». Все-таки идея своей земли всегда притягательна.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Зеленая фуражка – знак доблести

    День пограничника 28 мая стал по-настоящему всенародным. Даже те, кто лично его не празднует, обязательно поздравляют своих близких и знакомых, которые служат или имели честь служить в этом важном и героическом ведомстве.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему россияне заигрались в 90-е

    Мир сильно ускорился и стал менее понятным обывателю. В новостной ленте столько событий, что 90-е позавидовали бы такому темпу. Но тогда мир был устроен проще, а происходящие события, включая криминальные разборки, МММ и корпоративные войны, напрямую отражались на нашем быте, карьере, заработках.

    29 мая 2026, 06:57 • Новости дня

    Российская артиллерия обрушила шквал огня на позиции ВСУ под Харьковом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Артиллеристы российской группировки войск «Север» более 340 раз за ночь атаковали позиции ВСУ под Харьковом и Сумами, сообщили в группировке.

    Подразделения российской армии продолжают успешные действия на харьковском и сумском направлениях, передает РИА «Новости». «Артиллерийские расчеты группировки войск «Север» за ночь выполнили более 340 огневых задач, из них свыше 50 в рамках контрбатарейной борьбы», – сообщили в группировке.

    В результате точных попаданий противник потерял свыше 50 человек живой силы, пять машин и восемь пунктов управления беспилотниками. Кроме того, была уничтожена одна радиолокационная станция контрбатарейной борьбы. Военные добавили, что бойцы ежедневно продвигаются вперед, оттесняя украинские силы от государственной границы ради безопасности мирных жителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, штурмовики группировки «Север» продолжили продвижение вглубь Сумской области.

    Российские военнослужащие отбили попытку контратаки противника в районе Избицкого.

    Министерство обороны России отчиталось об улучшении тактического положения на данном направлении.

    29 мая 2026, 01:48 • Новости дня
    Посол объяснил молчание Швейцарии после трагедии в Старобельске

    Tекст: Катерина Туманова

    Власти Швейцарии отказались публично осудить удар ВСУ по гражданскому колледжу в Старобельске, ограничившись сочувствием в ходе закрытой дипломатической встречи, потому что им не хватило мужества, считает посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.

    «Отмечу, что в ходе беседы представительница конфедерации высказала соболезнования в связи с трагедией в Старобельске. Жаль, что швейцарской дипломатии не хватает мужества заявить об этом публично», – сказал дипломат ТАСС.

    По словам Гармонина, 28 мая на встрече в швейцарском внешнеполитическом ведомстве обсуждалась обеспокоенность эскалацией и применением российских ракет «Орешник».

    Посол указал, что кулуарный подход Берна все же отличается от позиции большинства европейских столиц, которые полностью игнорируют военные преступления Киева. Он также призвал конфедерацию серьезно отнестись к рекомендации об эвакуации дипломатов из украинской столицы.

    Напомним, глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ. По данным СК и руководства ЛНР, ночью было применено четыре БПЛА самолетного типа. При атаке ВСУ на учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета погиб 21 человек, 44 пострадали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после посещения места трагедии в Старобельске журналист Al-Mayadeen указал на особенности удара по объекту с детьми в Старобельске, а корреспондент Al Arabiya убедился в гражданском статусе колледжа в Старобельске.

    Додик назвал удар ВСУ по Старобельску беспрецедентным военным преступлением. В ООН призвали к независимому расследованию после ударов ВСУ в Старобельске.

    28 мая 2026, 17:38 • Новости дня
    Депутат Колесник: Каллас не вправе что-либо требовать от Москвы
    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас стремится быть в авангарде европейской внешней политики. Однако большинство ее заявлений в адрес России оторваны от реальности и не находят поддержки у многих стран ЕС. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал депутат Госдумы Андрей Колесник. Ранее Каллас сообщила, что Брюссель намерен потребовать от России ограничения численности Вооруженных сил.

    «Каллас глубоко ошибается, если считает, что ЕС вправе что-либо требовать от Москвы», – отметил Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне. Он назвал инициативу главы европейской дипломатии по ограничению численности Вооруженных сил России совершенно оторванной от реальности и не несущей конструктива.

    Более того, по его словам, Каллас пытается играть на опережение. «Очевидно, она хочет показать себя политическим деятелем, стоящим в авангарде европейской внешней политики. Но нельзя считать, что она говорит от лица всего Евросоюза. Подобные высказывания, вероятно, будут с радостью поддержаны в странах Балтии. Но та же Венгрия вряд ли всерьез воспринимает такие инициативы», – продолжил спикер.

    Что касается Германии и Франции, то они, по мнению парламентария, займут более сдержанную позицию. «Они будут лавировать между своими интересами и общеевропейской повесткой. Также Берлин и Париж будут поглядывать на реакцию Москвы на такие вбросы. Впрочем, ничего нового для себя они не увидят – Россия не давала повода считать, что ее позиция может как-то измениться под чьим бы то ни было влиянием», – заметил политик.

    При этом Колесник не склонен видеть в заявлении Каллас продуманный сценарий Брюсселя. «Я не думаю, что ЕС специально поручил ей озвучить заведомо невыполнимые требования, чтобы избежать переговоров. В Европе все громче звучат трезвые голоса с предложением начать полноценный диалог с Россией – причем не только по украинскому кризису, но и по всей архитектуре безопасности. И нынешнее заявление главы дипломатии ЕС как раз показывает углубляющийся раскол в Евросоюзе в отношении взаимодействия с Москвой», – резюмировал парламентарий.

    Ранее глава дипслужбы ЕС Кая Каллас сообщила, что Брюссель хочет потребовать от России ограничения численности ее вооруженных сил в случае начала переговоров по Украине. Она также отметила, что союз будет настаивать на «выводе войск РФ из Молдавии и Грузии», имея в виду Приднестровье, Южную Осетию и Абхазию, передает ТАСС.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отказался реагировать на инициативу Каллас, отметив, что он «идиотские заявления» не обсуждает. Помощник президента России Юрий Ушаков в комментарии корреспонденту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину заявил, что «все привыкли» к «уличным высказываниям» Каллас. На них «мало кто реагирует», добавил он.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала слова Каллас. «Напомнило строчку: тихо сам с собою я веду беседу», – написала дипломат в своем Telegram-канале.

    Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал заявление главы европейской дипломатии абсурдом. «Никто в ЕС не имеет права что-то требовать от России, тем более Каллас. Пусть не мечтает. Если она думает, что мы с надеждой ждем переговоров, то она заблуждается. Это в ЕС должны ждать диалога, а не сердить нас», – подчеркнул он в комментарии News.Ru.

    «С такими заявлениями Каллас доиграется и с позором вылетит из своего кресла представителя Евросоюза», – отметил сенатор. По его словам, логику можно было бы увидеть в предложении ЕС о выводе войск из зоны СВО. «Все остальное – это просто безобразие. Абсурд. Абсолютно безответственный человек с искаженным восприятием мира», – подчеркнул парламентарий.

    Также Каллас в ходе встречи на Кипре отвергла идею выбора представителя ЕС для диалога с Москвой. Дипломат заявила, что сама хочет руководить процессом. «Содержание переговоров гораздо важнее, чем то, кто будет их вести», – отметила она.

    Каллас указала: Брюссель должен обсуждать «ключевые интересы Евросоюза», «долгосрочный и прочный мир». По ее словам, в это понятие входит «ответственность» России за ее действия. Дипломат признала, что набор европейских требований «максималистский», но уточнила, что Москва якобы также ставит завышенные условия.

    В начале мая президент России Владимир Путин заявил об открытости Москвы к переговорам с Европой. Российский лидер уточнил, что европейцы должны сами выбрать делегата, которому доверяют.

    28 мая 2026, 18:38 • Видео
    Германия хочет сменить канцлера

    В правящей партии Германии – ХДС – обсуждают замену канцлера, поскольку нынешний Фридрих Мерц рекордно непопулярен у населения: деятельность правительства поддерживают всего 15% немцев. Кто придет ему на смену? Что это изменит?

    28 мая 2026, 09:50 • Новости дня
    Пушилин: ВС России вошли на химзавод в Константиновке

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военнослужащие продвинулись в Константиновке и вошли на территорию химического завода, где сейчас продолжаются активные боестолкновения, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    Вооруженные силы России вошли на территорию химического завода в населенном пункте Константиновка, передают «Вести». Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в интервью Владимиру Соловьеву.

    «Константиновка, мы тоже видим, она окружается с нескольких флангов. Плюс идут непосредственно сами городские бои. Сейчас поступает информация по химзаводу. Это, скажем так, уже новая локация, которую заняли наши подразделения. И продолжается там боестолкновение, но тем не менее продвижение есть», – рассказал руководитель региона.

    Помимо боев на территории предприятия, российская армия продолжает сжимать кольцо вокруг населенного пункта. Окружение Константиновки ведется сразу с нескольких направлений, что способствует успешному продвижению войск.

    В начале мая текущего года российские войска взяли населенный пункт Константиновка в малое кольцо.

    В марте бойцы улучшили свои позиции в южной и восточной частях Константиновки.

    Зимой подразделения Вооруженных сил России продвинулись в районе местного железнодорожного вокзала.

    28 мая 2026, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили харьковскую Нововасилевку
    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» установлен контроль над Нововасилевкой в Харьковской области, сообщили в Минобороны.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады нацгвардии рядом с Рубежным, Казачьей Лопанью и Белым Колодезем Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

    А в Сумской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Храповщины, Лужков, Писаревки, Пустогорода и Вольной Слободы.

    Противник при этом потерял до 185 военнослужащих, две бронемашины и артиллерийское орудие.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны возле Нечволодовки, Моначиновки Харьковской области, Красного Лимана, Яцковки и Рубцов Донецкой народной республики (ДНР).

    Потери ВСУ при этом составили более 180 военнослужащих, танк, две бронемашины.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны в районах Славянска, Краматорска, Пискуновки, Новоселовки и Константиновки ДНР.

    Противник при этом потерял до 90 военнослужащих, четыре бронемашины, в том числе американский бронетранспортер М113, и два орудия полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, воздушно-десантной бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Белицконр, Кучерова Яра, Райского и Водянского ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 370 военнослужащих и три орудия полевой артиллерии, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили запорожскую Воздвижевку и харьковский Гранов.

    Ранее они освободили Запселье и Рясное в Сумской области, а до этого Добропасово в Днепропетровской области.

    28 мая 2026, 14:02 • Новости дня
    Захарова: Реакция ЮНЕСКО на удар по Старобельску шокировала Москву

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия шокирована реакцией ЮНЕСКО на удар ВСУ по Старобельску, это вопиющий случай преступной халатности, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о шокирующей реакции секретариата ЮНЕСКО на удар ВСУ по Старобельску, передают РИА «Новости».

    По словам дипломата, позиция международной организации расценивается как вопиющий случай преступной халатности.

    «Шокировала реакция секретариата ЮНЕСКО. Это не просто какие-то двойные стандарты или некие ангажированные заявления. Это, мне кажется, вопиющий случай преступной халатности. Это настоящее преступление», – сказала она на брифинге.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число погибших от удара ВСУ по колледжу в Старобельске достигло 21 человека.

    Москва потребовала отдельного заседания ОБСЕ по данной атаке.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила журналистов американского телеканала CNN в возможном соучастии в преступлении.

    28 мая 2026, 20:08 • Новости дня
    Глава МИД Финляндии потребовала предоставить Европе место за столом переговоров

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава финского внешнеполитического ведомства Элина Валтонен потребовала от России немедленного прекращения огня на Украине и предоставления Европе места за столом переговоров.

    Глава финского внешнеполитического ведомства Элина Валтонен потребовала от России немедленного прекращения огня на Украине и предоставления Европе места за столом переговоров, передает  РИА «Новости».

    В соцсетях министр заявила: «Европе нужна роль в переговорном процессе по Украине, но не в качестве нейтрального посредника, а как стороне, имеющей собственные интересы».

    По словам Валтонен, Европа должна участвовать в возможных переговорах как полноправный участник процесса, а не наблюдатель. Она также призвала Москву к полному режиму прекращения огня и, как отмечается, потребовала принять решительные меры для укрепления доверия между участниками конфликта.

    Валтонен ранее заявила о необходимости длительного давления на Россию и демонстрации силы ЕС для достижения стабильного мира на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские государства фактически напрямую участвуют в войне на стороне Киева и не могут выступать независимыми посредниками в мирном урегулировании.

    До этого президент Финляндии Александр Стубб допустил возможность начала переговоров европейских лидеров с Владимиром Путиным в случае расхождения интересов Европы и США по украинскому конфликту.

    29 мая 2026, 06:55 • Новости дня
    «Северяне» узнали, как ВСУ избавляются от останков наемников в селе Бударки

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские бойцы группировки войск «Север» за истекшие сутки громили живую силу и технику ВСУ на Харьковском напарвлении в районах Петровки, Сосновки, Рубежного, Прудянки, Великого Бурлука и Избицкого.

    «Украинские пограничники из 1 пого сожгли несколько некогда жилых домов в селе Бударки. Таким образом, националисты зачастую уничтожают тела иностранных наемников», – поделились бойцы с неофициальным Max-каналом группы войск «Северный Ветер».

    В районах Гранова и Ветеринарного штурмовики «Севера» продолжают зачистку лесных массивов. На Волчанском направлении бойцы продвинулись на 14 участках на расстояние до 800 метров.

    Стрелковые бои длятся в сёлах Караичное и Охримовка, а также в лесных массивах Волчанского района.

    На Великобурлукском направлении «Северяне» продвинулись на почти 900 метров на четырех участках: в селе Бударки и на северо-западе Купянского района.

    На Сумском направлении противник терял в личном составе и технике в районах Эсмани, Храповщины, Кияницы, Большой (Великой) Рыбицы, Вольной Слободы, Пустогорода, Малой Слободки и посёлка Хотень. В Сумском районе российские бойцы продвинулись на 21 участке до 900 метров.

    Стрелковые бои идут в Иволжанском, Кондратовке, Писаревке и окрестностях. В Краснопольском районе стрелковые бои – между населенными пунктами Лесное и Таратутино.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 170 человек (из них более 110 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях)», – указано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северяне» близ Уланово Сумской области разгромили две штурм-группы ВСУ. Минобороны 28 мая подтвердило переход Нововасилевки под контроль российских бойцов. Марочко сообщил о глубоком вскрытии обороны ВСУ у Нововасилевки.

    29 мая 2026, 03:44 • Новости дня
    Небензя скаламбурил о любителе поговорок постпреде Украины Мельнике

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский постпред при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН по Украине высказался о любителе поговорок – Андрее Мельнике, своем украинском коллеге, отметив, что исправно посещает и слушает все его выступления, признавшись, что без особого удовольствия.

    «Я всегда присутствую на его выступлениях. Не могу сказать, что я испытываю удовольствие, слушая его, но, тем не менее, я никогда не покидаю зал, пока его не выслушаю. Сегодня речь идет не о сарказме и иронии, которые переполняли постпреда Украины. Речь идет о другом – все это выглядело как достаточно жалкая попытка оправдать то, что произошло в ночь на 22 мая в Старобельске. Обратите внимание: украинский постпред не отрицал того, что там погибли люди. Но его аргумент был в том, что это были не дети, а взрослые люди», – заявил российский дипломат.

    Кроме того, заявления о сфабрикованном нарративе вокруг трагедии в Одессе в мае 2014 года, когда погибли 45 человек, находятся за гранью. Небензя добавил, что никакое жонглирование цифрами не поможет скрыть правду.

    «Украинский постпред любит русские поговорки. Я тоже позволю себе употребить одну. Все это выглядело как в русской поговорке – «на воре и шапка горит», – сказал Небензя.

    Он сообщил о готовности направить украинскому коллеге факты и свидетельства очевидцев о событиях в Старобельске. Если тот откажется принять письмо, информация будет передана через механизмы Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН.

    Напомним, несколькими днями ранее Небензя призвал постпреда Украины Мельника точнее цитировать русский фольклор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Додик назвал удар ВСУ по Старобельску беспрецедентным военным преступлением. В ООН призвали к независимому расследованию ударов ВСУ. Посол объяснил публичное молчание Швейцарии после трагедии в Старобельске.

    28 мая 2026, 08:35 • Новости дня
    Боец отряда «Шторм-1» голыми руками поймал украинский дрон

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский военнослужащий отряда «Шторм-1» группировки войск «Восток» сумел поймать украинский FPV-дрон, который пикировал на него в Запорожской области, рассказал боец с позывным «Агат».

    Российский боец из отряда «Шторм-1» голыми руками поймал пикирующий украинский беспилотник в Запорожской области, передает РИА «Новости». По словам военнослужащего с позывным «Агат», аппарат на высокой скорости приближался к позициям российских военных.

    «Летел FPV-дрон, мой товарищ просто на лету его поймал», – рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что перед самым подлетом беспилотник замедлился, что позволило бойцу схватить его.

    Военнослужащий перехватил дрон снизу, со стороны подвеса боеприпаса. Взрывное устройство не сработало. По признанию «Агата», произошедшее стало полной неожиданностью для самих бойцов, которые были поражены тем, что подобное вообще возможно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле прошлого года на харьковском направлении российский боец голыми руками поймал вражеский беспилотник.

    В январе 2025 года штурмовик отбил летящий аппарат прикладом автомата.

    Сегодня операторы беспилотных систем группировки войск «Восток» уничтожили диверсионно-разведывательные группы ВСУ на запорожском направлении.

    28 мая 2026, 22:21 • Новости дня
    Ударные дроны ВСУ атаковали трамвайное депо в Донецке
    Tекст: Вера Басилая

    В Куйбышевском районе Донецка в результате налета беспилотников повреждены несколько административных зданий и пять трамваев, сообщили в следственных органах.

    Следственные органы зафиксировали последствия удара ВСУ по трамвайному депо в Донецке, передает РИА «Новости».

    «В ходе осмотра места обстрела обнаружены фрагменты, предположительно, трех ударных БПЛА самолетного типа иностранного производства», – заявил представитель ведомства.

    Специалисты изымут найденные осколки и направят их на специальную экспертизу. Это позволит установить точный тип использованного противником взрывного устройства.

    Следователи уточнили, что из-за взрывов серьезные повреждения получили два здания на территории депо. Кроме того, пострадали пять трамваев, у которых выбиты стекла и разрушены кузова. Информация о жертвах среди мирного населения не поступала.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил о гибели ремонтной бригады «Воды Донбасса» при атаке ВСУ.

    28 мая 2026, 12:41 • Новости дня
    ВС России поразили объекты энергетики ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение местам хранения и запуска объектам энергетики, а также транспортной и аэродромной инфраструктуры, используемым ВСУ.

    Кроме того удары наносились по складам боеприпасов, горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах, говорится в канале Max Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты четыре управляемые авиабомбы и 184 беспилотника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 152 965 беспилотников, 661 ЗРК, 29 527 танков и других бронемашин, 1 727 боевых машин РСЗО, 35 115 орудий полевой артиллерии и минометов, 62 746 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне ВС России также поразили предприятие ВПК и объекты энергетики ВСУ.

    До этого они нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов ВСУ.

    ВС России за прошлую неделю нанесли шесть массированных ударов по объектам ВПК.

    28 мая 2026, 09:05 • Новости дня
    Здание суда пострадало при утренней атаке беспилотников в Нижнем Новгороде

    В результате налета дронов в Нижнем Новгороде повреждения получило здание областного суда, пострадавших нет, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

    Никитин сообщил в Max, что утром произошла атака БПЛА на Нижегородскую область, сбито несколько беспилотников. Он добавил, что повреждения получило здание областного суда, обошлось без жертв.

    Мэр города Юрий Шалабаев рассказал в Max, что налеты на Нижний Новгород и Кстово отражались с ночи. В результате зафиксированы локальные повреждения крыши административного здания, пожара удалось избежать.

    В настоящее время все поступающие от жителей сигналы проверяются сотрудниками районных администраций и спасателями. На местах инцидентов работают специалисты, а оперативные службы переведены на усиленный режим.

    Ранее Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Чкалов в Нижнем Новгороде.

    20 мая обломки сбитых украинских беспилотников подожгли два промышленных объекта в Кстовском районе Нижегородской области.

    28 мая 2026, 11:47 • Новости дня
    Сальдо сообщил об ударе ВСУ по детской площадке в Херсоне

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ ударили по детской площадке в подконтрольном им Херсоне, погиб мужчина, его жена и двое маленьких детей ранены, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

    Сальдо сообщил в MAX о трагическом инциденте в Херсоне. По его словам, Вооруженные силы Украины целенаправленно нанесли удар по детской площадке в подконтрольной им части города.

    «Официально заявляю: это сознательная провокация. Киеву нужно снизить градус общественного возмущения после трагедии в Старобельске, где погибли молодые люди, студенты», – подчеркнул глава региона.

    Сальдо отметил, что подобные действия направлены на отвлечение внимания общественности и запуск пропагандистской кампании. Он выразил уверенность, что исполнители понесут ответственность за гибель мирных граждан и страх, который они приносят в семьи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, выжившие при обстреле луганского общежития студенты заявили о целенаправленных ударах беспилотников по зданию.

    Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал атаку на колледж в Старобельске недопустимым актом агрессии против детей.

    Постпред России при ООН Василий Небензя выступил по этому поводу на экстренном заседании Совета Безопасности.

    29 мая 2026, 02:45 • Новости дня
    Небензя указал, на чьих руках осталась кровь погибших в Старобельске детей

    Tекст: Катерина Туманова

    Реакция европейских государств на трагедию в Старобельске продемонстрировала двойные стандарты международного сообщества и упорный отказ признавать преступления Киева против мирных жителей, отметил постпред России в ООН Василий Небензя на посвященном Украине заседании СБ.

    «О каком человеческом сострадании с их стороны может идти речь, когда кровь детей Старобельска и на их руках?! Ведь их страны на протяжении многих лет снабжают террористический режим Зеленского деньгами, разведданными, оружием, боеприпасами, вдохновляют его на новые преступления против мирных жителей, а затем прикрывают его, рисуя его в роли жертвы. Секретариат ООН, столь оперативный в одних случаях, к сожалению, вновь ограничился общей риторикой и максимально обтекаемыми формулировками, уклонившись от прямой оценки действий Киева», – констатировал дипломат в ходе выступления.

    Небензя указал на то, что западные страны предпочли проигнорировать катастрофу, попытавшись переложить вину на Москву и повторяя небылицы о якобы отсутствующем доступе к месту трагедии. Однако представители ООН могут свободно посещать территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и принципиально не используют эту возможность.

    Особенно дипломат поразился лицемерием и циничной реакцией делегаций европейских стран, которые обычно мгновенно выступают с обвинениями в адрес России, когда им это политически удобно.

    «Почему одни жертвы заслуживают немедленного сострадания, а другие – нет? Почему гибель несовершеннолетних в одном месте становится поводом для громких заявлений и осуждений, а гибель детей в Старобельске встречает молчание? Вот вам очередное яркое проявление «двойных стандартов» и лицемерия Запада», – подчеркнул Небензя.

    Напомним, глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ. По данным СК и руководства ЛНР, ночью было применено четыре БПЛА самолетного типа. При атаке ВСУ на учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета погиб 21 человек, 44 пострадали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Додик назвал удар ВСУ по Старобельску беспрецедентным военным преступлением. В ООН призвали к независимому расследованию ударов ВСУ. Посол объяснил публичное молчание Швейцарии после трагедии в Старобельске.

    29 мая 2026, 03:02 • Новости дня
    Эксперт: ВС России готовят огневые мешки для ВСУ под Константиновкой

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие у Ильиновки и Новодмитровки под Константиновкой в Донецкой Народной Республике (ДНР) готовят противнику огневые мешки, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    «Идет работа северо-восточнее от Ильиновки и юго-западнее от Новодмитровки. По сути, уже видно, что мы готовим огневые мешки для украинских боевиков. И касаемо продвижения на данном направлении, то оно за истекшие сутки немного ускорилось», – сказал он ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти ДНР рассказали об охвате Константиновки с востока. Пушилин сообщил о начале боев внутри Рай-Александровки. Военный эксперт объяснил обилие биолабораторий США на Украине.


