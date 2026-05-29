Япония решила отправить в ФРГ офицеров для изучения помощи НАТО Украине
Японские власти решили командировать четырех военнослужащих в Германию для ознакомления с программами военной поддержки Украины, предоставляемой Североатлантическим альянсом.
Министерство обороны Японии приняло решение направить четырех военнослужащих в Германию, чтобы они изучили содержание военной помощи НАТО Киеву и соответствующие учебные программы, передает ТАСС.
Командируемые офицеры представляют сухопутные силы, ВМС и ВВС страны.
В министерстве уточнили, что японские военные будут находиться на базе в ФРГ и не примут участия в реальных боевых операциях. Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми на пресс-конференции в Токио отметил важность этой миссии. По его словам, ознакомление с новыми методами ведения военных действий на территории Украины необходимо для укрепления потенциала японских вооруженных сил.
Ранее, в феврале, правительство Японии опровергло информацию о присоединении к программе поддержки Украины PURL, в рамках которой НАТО закупает американское снаряжение для Киева.
При этом Токио подтвердил намерение продолжать оказывать Украине поддержку в восстановлении экономики и приобретении нелетального оборудования.
Как писала газета ВЗГЛЯД, секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу указал на опасный характер взаимодействия Токио с Североатлантическим альянсом. Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми отверг обвинения в отказе от курса мирного государства. Японское посольство в Москве исключило возможность поставок летального оружия украинской стороне.