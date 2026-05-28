Борца Исаева лишили серебра за мат на чемпионате России

Борца Исаева дисквалифицировали и лишили медали за ненормативную лексику
Турпал-Али Исаев потерял серебряную медаль чемпионата России по греко-римской борьбе и был дисквалифицирован из-за использования ненормативной лексики во время соревнований.
Спортсмен выступал в весовой категории до 72 килограммов и изначально занял второе место, передает ТАСС. Однако из-за нарушения правил поведения его результат аннулировали.
После пересмотра итогов турнира серебряным призером стал Гарик Гюлумян. Бронзовые медали достались Камилю Ахметвалееву и Гаджимураду Байтуллаеву. Золото в этой весовой категории завоевал Рабил Аскеров.
Чемпионат России по греко-римской борьбе проходил в Суздале с 26 по 28 мая.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Объединенный мир борьбы допустил российских спортсменов к международным турнирам с флагом и гимном.
Ранее отечественные борцы греко-римского стиля завоевали семь медалей на рейтинговом турнире в Албании.