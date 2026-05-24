Фицо рассказал, как заблудившийся дрон может вызвать мировую войну
Глава словацкого правительства Роберт Фицо подчеркнул острую необходимость переговоров для урегулирования украинского кризиса, предупредив о высоких рисках случайной глобальной эскалации в новых условиях ведения боевых действий с помощью дронов.
«Мы должны вести диалог с Россией, так как без него единственный заблудившийся дрон – а таких в последнее время немало, главным образом украинских, – может спровоцировать третью мировую войну», – приводит слова политика из видеоролика ТАСС.
Фицо признался, как ему кажется, что кто-то ожидает неумышленную провокацию или даже готовит ее.
«Если кто-то в странах ЕС устал от 80 лет мира, то это точно не я», – сказал премьер Словакии, отметив беспокойство о напряженности в Европе.
Он оценил инициативу германского канцлера Фридриха Мерца о предоставлении Киеву статуса ассоциированного члена Евросоюза, назвав этот шаг может частью попытки привлечь объединение к мирному урегулированию, чтобы сделать украинскую сторону более уступчивой к требованиям Москвы.
При этом Фицо обратил внимание на то, что государства западной части Балканского полуострова подготовлены к евроинтеграции гораздо лучше. Он назвал немыслимым лицемерием текущую позицию Европы, добавив, что остался единственным лидером в объединении, выступающим за контакт с обеими сторонами конфликта на Украине.
«Давайте сделаем все, чтобы начался диалог [о завершении конфликта на Украине], – призвал он.