Фицо предупредил о риске начала третьей мировой войны из-за дрона

Tекст: Катерина Туманова

«Мы должны вести диалог с Россией, так как без него единственный заблудившийся дрон – а таких в последнее время немало, главным образом украинских, – может спровоцировать третью мировую войну», – приводит слова политика из видеоролика ТАСС.

Фицо признался, как ему кажется, что кто-то ожидает неумышленную провокацию или даже готовит ее.

«Если кто-то в странах ЕС устал от 80 лет мира, то это точно не я», – сказал премьер Словакии, отметив беспокойство о напряженности в Европе.

Он оценил инициативу германского канцлера Фридриха Мерца о предоставлении Киеву статуса ассоциированного члена Евросоюза, назвав этот шаг может частью попытки привлечь объединение к мирному урегулированию, чтобы сделать украинскую сторону более уступчивой к требованиям Москвы.

При этом Фицо обратил внимание на то, что государства западной части Балканского полуострова подготовлены к евроинтеграции гораздо лучше. Он назвал немыслимым лицемерием текущую позицию Европы, добавив, что остался единственным лидером в объединении, выступающим за контакт с обеими сторонами конфликта на Украине.

«Давайте сделаем все, чтобы начался диалог [о завершении конфликта на Украине], – призвал он.