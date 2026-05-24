Фицо рассказал, как заблудившийся дрон может вызвать мировую войну

  • Новость часаВ Секретной службе рассказали о ликвидации стрелявшего в них у Белого дома
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Следствие подбирается к Макрону с похоронными подозрениями
    Медведев объяснил Пашиняну цену сближения с ЕС на примере газа
    Эксперты назвали реальные причины отставки главы разведки США
    Starship взорвался после возвращения на Землю (видео)
    Мединский назвал выродками представителей Латвии за реакцию на трагедию в ЛНР
    Британские оборонные предприятия массово переехали в США
    В ФРГ потребовали не отдавать ТЭЦ «Северного потока» Украине
    В Киевской области решили готовиться к круговой обороне
    Зеленский отмахнулся от предложения Мерца по интеграции в ЕС
    Мнения
    Андрей Манчук Андрей Манчук Почему американцы ненавидят Рауля Кастро

    Фигура Рауля Кастро имеет гигантские масштабы по сравнению с политическими пигмеями, которые в очередной раз пытаются уничтожить его вместе с наследием революции. И чтобы ответить на нелепые обвинения американских прокуроров, ему достаточно повторить знаменитые слова старшего брата – «история меня оправдает».

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Враги России стали мимикрировать под патриотов

    Следя за новостями в интернете, нужно проявлять ту же степень бдительности, что и в разговоре с мошенниками. Важно, читая текст, спрашивать себя: кто это пишет? почему он это пишет? к чему клонит? Важно научиться различать патриотов и тех, кто под них мимикрирует.

    81 комментарий
    Михаил Зайцев Михаил Зайцев Как бизнесу перестать глотать пыль от санкций

    Теоретически есть три варианта снятия санкций для физических и юридических лиц: административный, судебный, законодательный. Но все три – это индивидуальная стратегия защиты в рамках навязанных правил чужой административно-судебной системы. Если действовать в такой логике, то те, кто санкции применил, уже победил.

    3 комментария
    24 мая 2026, 05:56 • Новости дня

    Фицо рассказал, как заблудившийся дрон может вызвать мировую войну

    Фицо предупредил о риске начала третьей мировой войны из-за дрона

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава словацкого правительства Роберт Фицо подчеркнул острую необходимость переговоров для урегулирования украинского кризиса, предупредив о высоких рисках случайной глобальной эскалации в новых условиях ведения боевых действий с помощью дронов.

    «Мы должны вести диалог с Россией, так как без него единственный заблудившийся дрон – а таких в последнее время немало, главным образом украинских, – может спровоцировать третью мировую войну», – приводит слова политика из видеоролика ТАСС.

    Фицо признался, как ему кажется, что кто-то ожидает неумышленную провокацию или даже готовит ее.

    «Если кто-то в странах ЕС устал от 80 лет мира, то это точно не я», – сказал премьер Словакии, отметив беспокойство о напряженности в Европе.

    Он оценил инициативу германского канцлера Фридриха Мерца о предоставлении Киеву статуса ассоциированного члена Евросоюза, назвав этот шаг может частью попытки привлечь объединение к мирному урегулированию, чтобы сделать украинскую сторону более уступчивой к требованиям Москвы.

    При этом Фицо обратил внимание на то, что государства западной части Балканского полуострова подготовлены к евроинтеграции гораздо лучше. Он назвал немыслимым лицемерием текущую позицию Европы, добавив, что остался единственным лидером в объединении, выступающим за контакт с обеими сторонами конфликта на Украине.

    «Давайте сделаем все, чтобы начался диалог [о завершении конфликта на Украине], – призвал он.

    23 мая 2026, 12:33 • Новости дня
    Дроны ВСУ оставили без света реанимацию в Латвии

    Реанимация в Латвии была обесточена после падения дронов ВСУ

    Дроны ВСУ оставили без света реанимацию в Латвии
    @ Oleksandr Rupeta/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В реанимационном отделении латвийской больницы произошел внезапный сбой электропитания после падения украинских дронов, из-за чего среди пациентов и посетителей началась паника, сообщили СМИ.

    После падения украинских дронов реанимация одной из больниц в Латвии осталась без электричества, что вызвало сильную панику среди местных жителей. О случившемся рассказал РИА «Новости» координатор общественного движения «Антифашисты Прибалтики» Сергей Васильев.

    «Позвонили и сказали, что разбомбили электростанции, не могли ребенка забрать, реанимация остановилась в больницах, работают генераторы запасные», – сообщил он. Васильев отметил, что власти не спешат обеспечивать бесперебойную работу медицинских учреждений, которые получают электроэнергию по остаточному принципу.

    При этом, по его словам, для военных объектов НАТО предусмотрены резервные источники питания. Ранее на востоке Латвии уже объявляли воздушную тревогу из-за появления неизвестных дронов, из-за чего прерывали государственный экзамен в школах и временно останавливалось пассажирское железнодорожное сообщение.

    Ранее на востоке Латвии после обнаружения дрона ВСУ объявили воздушную тревогу и подняли дежурную авиацию НАТО. До этого украинский беспилотный летательный аппарат разбился на территории нефтебазы в городе Резекне на востоке Латвии, повредив четыре пустых резервуара.

    Как позже писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные специалисты по управлению дронами разместились на пяти латвийских базах для подготовки ударов по российской территории.

    Комментарии (9)
    23 мая 2026, 20:01 • Новости дня
    Мединский назвал выродками представителей Латвии за реакцию на трагедию в ЛНР

    Tекст: Вера Басилая

    Помощник президента Владимир Мединский назвал выродками представителей Латвии и Дании в ООН за отсутствие сострадания после трагедии в Старобельске.

    Помощник президента России в Max осудил циничное отношение «выродков из Латвии и Дании, сидящих в ООН и не чувствующих стыда»

    Политик уточнил, что здание в Старобельске было полностью разрушено в результате целенаправленного налета беспилотников, который проходил тремя волнами. Жертвами атаки стали не менее 18 учащихся,
    еще более 40 человек получили ранения.

    Комментируя произошедшее, чиновник призвал задуматься о последствиях возможной победы таких людей над Россией.

    «Но только задумайтесь, что способны сделать эти люди с нами, с нашими детьми, если они победят. Задумайтесь», – заявил Мединский.

    Он также подчеркнул, что подобные прицельные удары по школам и детям во время Великой Отечественной войны совершали исключительно нацисты.

    Число погибших от удара ВСУ по колледжу в Старобельске достигло 18 человек.

    Выжившие при обстреле студенты заявили о прицельных ударах беспилотников по общежитию.

    Президент Владимир Путин поручил Минобороны представить предложения ответа на удар ВСУ по Старобельску.

    Комментарии (16)
    23 мая 2026, 15:40 • Видео
    Пашинян испугался мести России

    После того, как в цветах из Армении нашли паразитов, премьер-министр этой страны Никол Пашинян назвал Россию сверхдержавой, чьи интересы необходимо уважать. Неужели цветы так подействовали?

    Комментарии (0)
    23 мая 2026, 14:29 • Новости дня
    Беспилотники ВСУ вновь ударили по колледжу в Старобельске

    Мирошник: Дроны ВСУ повторно атаковали общежитие колледжа в Старобельске

    Tекст: Вера Басилая

    Беспилотники Вооруженных сил Украины неоднократно нанесли повторные удары по общежитию колледжа в Старобельске, где продолжается спасательная операция, заявил посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник.

    Беспилотники Вооруженных сил Украины неоднократно нанесли повторные удары по общежитию колледжа в Старобельске, передает РИА «Новости». Информацию об инциденте подтвердил посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник.

    Политик отметил, что при возникновении воздушной угрозы спасатели получают команду «воздух» и вынуждены прятаться в укрытиях. В это время силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы активно работают по уничтожению вражеских дронов.

    Несмотря на сложную обстановку и риск новых ударов, спасательная операция на месте происшествия продолжается.

    Глава ЛНР Леонид Пасечник опубликовал списки 11 погибших и 41 раненого студента.

    Позже число жертв обстрела ВСУ в Старобельске выросло до 12 человек.

    Президент Владимир Путин назвал удар по колледжу в ЛНР террористической атакой.

    Путин поручил Минобороны представить предложения ответа на удар ВСУ по Старобельску.

    Комментарии (19)
    23 мая 2026, 17:18 • Новости дня
    Населенные пункты Киевской области решили готовить к круговой обороне

    Власти Киевской области поручили готовить населенные пункты к круговой обороне

    Tекст: Вера Басилая

    Администрации Киевской области получили указание приступить к организации круговой обороны населенных пунктов, заявил глава Вышгородской районной государственной администрации Алексей Данчин.

    Украинские власти начали подготовку населенных пунктов столичного региона к ведению круговой обороны, передают «Вести» со ссылкой на местные средства массовой информации.

    Об этом сообщил глава Вышгородской районной государственной администрации Алексей Данчин. По его словам, соответствующее поручение уже доведено до местных органов управления.

    «Получили задачу подготовить населенные пункты в Киевской области к круговой обороне», – заявил чиновник.

    Российские силовые структуры сообщили о планах принудительного привлечения украинцев к строительству оборонительной линии от Киевского водохранилища до Сум.

    В феврале текущего года украинское командование распорядилось подготовить к круговой обороне всю Одесскую область.

    Комментарии (8)
    23 мая 2026, 12:04 • Новости дня
    На Украине осудили Верку Сердючку за песни на русском языке

    На Украине возмущены из-за песен Верки Сердючки на русском языке

    На Украине осудили Верку Сердючку за песни на русском языке
    @ Said Gadzhiev/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Причиной негодования пользователей сети на Украине стало варшавское шоу Верки Сердючки, где артист исполнил старые хиты на русском языке.

    Новый скандал вокруг украинского певца Андрея Данилко, выступающего как Верка Сердючка, разгорелся после его гастролей в Европе, пишет «Российская газета», ссылаясь на канал SHOT. По данным издания, украинский лидер Владимир Зеленский разрешил артисту турне, ожидая продвижения украинской культуры и языка.

    Однако на концерте в Варшаве Данилко исполнял свои старые хиты на русском языке. В зале, где собрались в основном русскоговорящие зрители, публика подпевала артисту хором. Когда видеозаписи выступлений разошлись по соцсетям, на Украине певца обвинили в «лицемерии и популяризации русской культуры», часть пользователей потребовала не пускать его обратно домой.

    Отмечается, что на украинской сцене Сердючка давно избегает репертуара на русском, но в ходе европейских гастролей охотно к нему возвращается. Летом прошлого года украинские активисты уже жаловались на артиста «языковому омбудсмену», после чего тот обратился в полицию, и директора отеля, где проходило русскоязычное выступление, оштрафовали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский разрешил гастроли Андрея Данилко в Европе для пополнения украинского бюджета.

    Ранее украинский продюсер Игорь Кондратюк публично раскритиковал Данилко за исполнение песен на русском языке и призвал игнорировать его творчество. До этого после одного из концертов на Украине суд оштрафовал директора концертного комплекса из-за звучавших на выступлении Верки Сердючки песен на русском языке.

    Комментарии (5)
    23 мая 2026, 14:20 • Новости дня
    Зеленский отверг предложение Мерца по ассоциированному членству Украины в ЕС

    Зеленский отказался от предложения Мерца по членству Украины в ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава киевского режима раскритиковал предложение канцлера ФРГ об ассоциированном членстве Украины в Евросоюзе. В письме руководству ЕС он заявил о праве Киева на полноценный, а не урезанный статус страны.

    Владимир Зеленский отверг инициативу канцлера Германии Фридриха Мерца об ограниченном членстве в ЕС, пишет РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters. По данным агентства, украинский лидер направил письмо руководству Евросоюза, в котором заявил: «Украина заслуживает справедливого подхода и равных прав в Европе».

    Как отмечает Reuters, Зеленский выразил мнение, что уход Виктора Орбана с поста премьер-министра Венгрии открывает возможность для прогресса в переговорах о вступлении Украины в Евросоюз. Он связал перспективы интеграции с изменением расстановки сил внутри объединения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц предложил распространить на Украину обязательство о взаимной обороне из Договора о ЕС и дать ей статус ассоциированного члена.

    Ранее Мерц заявил о невозможности быстрого вступления Украины в Евросоюз и исключил ее прием в ЕС с 1 января 2027 года. Как газета ВЗГЛЯД, теперь Киеву предлагают новую ассоциацию с Евросоюзом. За громким названием скрывается урезанный набор привилегий и поставленные под большой вопрос гарантии безопасности.

    Комментарии (9)
    23 мая 2026, 18:28 • Новости дня
    Установлены личности 17 погибших студентов в Старобельске

    Власти ЛНР установили личности 17 погибших при атаке на колледж студентов

    Tекст: Вера Басилая

    Власти ЛНР установили личности 17 из 18 погибших студентов при атаке на колледж, местонахождение четырех студентов остается неизвестным, сообщили в администрации Луганской народной республике.

    После удара украинских войск по учебному заведению в Старобельске число жертв достигло 18 человек, сообщает в Max администрация Луганской Народной Республики.

    Установлена личность 17 погибших студентов, опубликованы списки жертв и раненых по состоянию на 17:00.

    В списках также указаны учащиеся, чье местонахождение до сих пор не установлено. На данный момент неизвестна судьба четырех студентов колледжа.

    Общее число жертв удара по колледжу в Старобельске достигло 18 человек.

    Глава ЛНР Леонид Пасечник опубликовал списки погибших и пострадавших студентов.

    Президент России Владимир Путин назвал атаку БПЛА на Старобельск террористическим актом.

    Комментарии (20)
    23 мая 2026, 10:32 • Новости дня
    ЕС: Идея Мерца по Украине вскрыла раскол в Евросоюзе

    ЕС: Инициатива Мерца по Украине вскрыла раскол внутри Европы

    ЕС: Идея Мерца по Украине вскрыла раскол в Евросоюзе
    @ Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Предложение канцлера Германии дать Украине ассоциированное членство в ЕС вызвало скепсис европейских дипломатов и обострило внутренние разногласия в союзе.

    Инициатива канцлера ФРГ Фридриха Мерца, предусматривающая предоставление Украине статуса ассоциированного члена ЕС, встретила холодный прием в столице объединенной Европы, пишет The European Conservative. Издание отмечает, что европейские дипломаты сомневаются в юридической состоятельности этой идеи и видят препятствия для ее реализации без изменения действующих законов союза.

    «Реакция в Брюсселе была далеко не восторженной. Европейские дипломаты ставят под сомнение юридическую обоснованность предложения и сомневаются в возможности его реализации без изменения законов», – говорится в публикации. Журналисты подчеркивают, что инициатива немецкого канцлера по Украине обнажила глубокий внутренний кризис в ЕС и выявила серьезные разногласия между странами блока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц предложил Киеву план ассоциированного членства в ЕС с урезанным набором привилегий и неопределенными гарантиями безопасности. Ранее Мерц считал нереалистичным скорое присоединение Украины к ЕС.

    Кроме того, в отдельном письме руководству институтов Евросоюза Мерц предложил распространить на Украину обязательство о взаимной обороне из Договора о ЕС в рамках этого ассоциированного статуса.

    Комментарии (3)
    23 мая 2026, 16:28 • Новости дня
    Число погибших от удара ВСУ по колледжу в Старобельске достигло 18 человек
    Число погибших от удара ВСУ по колледжу в Старобельске достигло 18 человек
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Сотрудники МЧС подняли на поверхность тела еще двух погибших при разборе завалов колледжа в Старобельске, общее число жертв достигло 18 человек, сообщило МЧС России.

    Сотрудники МЧС подняли на поверхность тела еще двух погибших при разборе завалов колледжа в Старобельске, передает РИА «Новости».

    «На поверхность из-под завалов достали тела еще 2 человек. Итого: 60 пострадавших, из которых 18 человек погибли», – сказали в министерстве.

    По предварительной информации ведомства, спасательная операция на месте происшествия продолжается. Специалисты предполагают, что под обломками здания могут находиться еще три человека.

    Ранее спасатели обнаружили на месте обрушения 16 погибших.

    До этого сотрудники МЧС сообщили о 12 жертвах трагедии.

    Президент России Владимир Путин назвал удар украинских беспилотников по Старобельску террористическим актом.

    Комментарии (17)
    23 мая 2026, 16:11 • Новости дня
    Захарова заявила об утрате Западом человеческого достоинства из-за Старобельска

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала отрицание западными политиками террористического акта в колледже Старобельска потерей человеческого достоинства.

    По словам Захаровой, российское дипломатическое ведомство получило множество обращений с требованиями не допускать в ООН заявлений о непричастности украинских войск к трагедии, передает ТАСС. Поводом послужили слова латвийского постоянного представителя, назвавшего атаку фейком.

    «Знаете, я считаю, что все, кто заявил, что никакого теракта в Старобельске не было, что это все якобы фейк – это люди, которые утратили человеческое достоинство», – подчеркнула Мария Захарова.

    Дипломат добавила, что участники спасательных работ в разрушенном колледже были шокированы трансляцией заседания Совета Безопасности. По ее словам, авторы огромного числа писем выразили возмущение откровенной ложью об ударе по детскому объекту.

    Российские дипломаты запросили экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за удара ВСУ по общежитию в Старобельске.

    На этом заседании постпред России Василий Небензя рассказал о гибели мирных жителей.

    Небензя заявил, что удары по общежитию в Старобельске являются военным преступлением.

    Небензя назвал удар по Старобельску террористической сущностью Киева.

    Комментарии (13)
    23 мая 2026, 23:40 • Новости дня
    Пасечник объявил Днями траура 24 и 25 мая в ЛНР

    Пасечник объявил в ЛНР 24 и 25 мая Днями траура

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник объявил два Дня траура в память о погибших при атаке дронов ВСУ на общежитие Старобельского колледжа.

    «В память о жертвах циничного и варварского удара по общежитию Старобельского колледжа нашего педуниверситета объявляю 24 и 25 мая Дни траура. <...> К глубокой боли, в результате удара погиб 21 человек. Это невосполнимая утрата для родных, близких и для всех нас», – написал он в Max-канале.

    Пасечник выразил соболезнования родным и близким погибших и отметил, что жители региона и всей страны сплотились вокруг общей беды. Он указал на то, что спасатели, медики, волонтеры, общественники и неравнодушные люди продолжают помогать семьям пострадавших, участвуют в ликвидации последствий трагедии.

    «В память о погибших студентах молодежь республики запустила акцию в социальных сетях «Они просто учились». Присоединиться к ней может каждый», – сообщил глава ЛНР.

    Он добавил, что эта атака – чистое зло, которому нет и не может быть оправдания.

    «Неонацисты совершили военное преступление, у которого нет срока давности. Каждый, кто отдавал этот приказ и кто его исполнял, должен понести и обязательно понесут заслуженное, неотвратимое наказание», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти ЛНР взяли на себя организацию похорон погибших в Старобельском колледже. Небензя заявил, что европейские дипломаты в ООН не считают русских детей людьми. Мирошник указал на развивающуюся «всеядность» укронацистов.

    Комментарии (4)
    23 мая 2026, 17:28 • Новости дня
    Посольство России призвало вернуть подлодку «Сом» из шведских вод

    Посольство России призвало Швецию поднять со дна подлодку «Сом»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российская сторона предложила Стокгольму вернуть на родину затонувшую у берегов Швеции подлодку «Сом», чтобы восстановить историческую справедливость и похоронить экипаж в России.

    Российское посольство в Стокгольме призвало шведские власти поднять со дна Балтийского моря подлодку «Сом» Российского императорского флота и вернуть ее в Россию. В дипмиссии подчеркнули, что субмарина относится к числу старейших сохранившихся подводных лодок и имеет большую ценность для мирового технического наследия.

    Подлодка «Сом» затонула 23 мая 1916 года у берегов Швеции после столкновения со шведским пароходом «Онгерманланд» во время боевого задания Первой мировой войны. По шведской версии, подлодка якобы намеренно врезалась в пароход, однако существует и мнение, что судно само пошло на таран, чтобы избежать досмотра грузов в трюме. Лодку удалось обнаружить только 27 июля 2015 года: ее нашла у берегов Грислехамна шведская компания Ocean X Team.

    «К сожалению, в нынешних условиях двустороннее сотрудничество России и Швеции даже в таких деполитизированных сферах, как мемориальная работа, поставлено на паузу», – заявили в посольстве. Там выразили надежду, что однажды «Сом» вернется в Россию, станет частью исторического и музейного наследия страны, а погибший экипаж будет, наконец, похоронен на родине.

    Первый «Сом» был построен в США под именем Fulton и в 1904 году приобретен Россией, после чего получил нынешнее название. По его образцу в 1904–1906 годах в России создали серию подлодок этого типа, также названную «Сом». Субмарина служила в Сибирской флотилии на Тихом океане, затем в Черноморском флоте, а с 1915 года – на Балтике.

    Ранее посол России в Стокгольме Сергей Беляев заявил о нехватке разъяснений со стороны властей Швеции по поводу задержания российского судна «Адлер» у берегов страны. До этого МИД Швеции уведомил российское посольство о новых ограничениях на передвижение российских дипломатов и технического персонала в странах Шенгенской зоны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Швеция строит две подводные лодки A26 для патрулирования Балтийского моря и «противодействия России».

    Комментарии (0)
    23 мая 2026, 07:45 • Новости дня
    ПВО сбила 348 украинских БПЛА над регионами России, Черным и Азовским морями
    ПВО сбила 348 украинских БПЛА над регионами России, Черным и Азовским морями
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские средства ПВО перехватили и уничтожили 348 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России, Черным и Азовским морями, сообщило Минобороны России.

    С 20.00 мск до 7.00 мск украинские дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской и Тульской областями, сообщило Минобороны в «Максе».

    Кроме того, беспилотники ликвидированы в небе над Краснодарским краем, Крымом, Татарстаном и Московским регионом. Также работа систем ПВО зафиксирована над акваториями Азовского и Черного морей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, были нейтрализованы десять беспилотников, летевших в сторону Москвы.

    Падение обломков БПЛА вызвало пожар на территории нефтебазы в Новороссийске. В результате атаки БПЛА на Новороссийск пострадали два человека.

    Комментарии (2)
    23 мая 2026, 07:59 • Новости дня
    На полигон штурмовиков ВСУ прибыла иностранная следственная группа

    Tекст: Антон Антонов

    На полигоне в Чугуевском районе Харьковской области Украины иностранные специалисты начали расследование хищений.

    «На полигон украинских штурмовых подразделений в лесном массиве Чугуевского района прибыла следственная группа из неких иностранных специалистов. По версии следственных органов, многомиллиардная «черная касса» 225 и 425 ошп, формируемая за счет украденных выплат пропавшим без вести военнослужащим, уходила в Киев для финансирования «политических процессов». Это объясняет неприкосновенность главных «мясников» ВСУ», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

    Группировка войск «Север» продолжает расширять полосу безопасности в Харьковской области. Российские бойцы нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Дергачей, Новоалександровки и других населенных пунктов.

    Идут бои в селе Гранов. Освобождение села позволит российским войскам выйти к крупному логистическому узлу в Казачьей Лопани.

    На Волчанском направлении российские штурмовики продвинулись на десяти участках до 900 м. Идут ожесточенные стрелковые бои в селах Караичное и Охримовка. Российские подразделения радиационной, химической и биологической защиты применили тяжелые огнеметные системы по позициям противника.

    На Великобурлукском направлении военнослужащие «Севера» продвинулись до 1200 м на трех участках: в селе Бударки и лесных массивах Купянского района.

    На Сумском направлении в Сумском районе российские силы продвинулись на 20 участках до 800 м, продолжая бои в Запселье и Кондратовке. В Краснопольском районе российские штурмовые группы продвинулись в селе Рясное и окрестностях населенного пункта до 600 м.

    Наносились удары по ВСУ в районах Иволжанского, Пролетарского, Храповщины, Корчаковки, Уланово, Приволья, Березы, Глухова, Толстодубово и посёлка Хотень.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 190 человек (из них более 130 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях)». – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Великобурлукском направлении в Харьковской области военнослужащие группировки российских войск «Север» продвинулись до 1100 м на трех участках в селе Бударки и лесных массивах Купянского района.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

    Комментарии (0)
    23 мая 2026, 07:21 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Киеве

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве прозвучала воздушная тревога, произошли взрывы, сообщили украинские СМИ.

    Позднее в Киеве сняли режим воздушной тревоги, но затем тревога была объявлена повторно, передает ТАСС.

    В красной зоне также находятся Днепропетровская, Житомирская, Киевская, Полтавская, Сумская, Харьковская и Черниговская области Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на фоне воздушной тревоги на Украине взрывы произошли в Полтаве и Сумах.

    Комментарии (0)
    Главное
    Установлены личности 17 погибших студентов в Старобельске
    Техас подал в суд на WhatsApp из-за нарушения тайны переписки
    Роспотребнадзор приостановил продажу алкоголя из Армении
    Дроны ВСУ оставили без света реанимацию в Латвии
    Грузия заменила символику ЕС на религиозную
    На Украине осудили Верку Сердючку за песни на русском языке
    Каспарова объявили в международный розыск за оправдание терроризма

    Казахстан оказался в ловушке «Нафтогаза»

    Новость о том, что суд в Казахстане разрешил украинской компании «Нафтогаз» взыскать с Газпрома 1,4 млрд долларов в счет его активов в республике, вызвала резонанс, потому что ставит под вопрос не только взаимоотношения Москвы и Астаны, в том числе поставки казахстанской нефти через Россию в Европу. В ловушке оказывается и Узбекистан. Как Россия сможет избежать ареста активов в Казахстане? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия возвращает права сотням тысяч русских за рубежом

    Российское посольство в Молдавии назвало дату, с которой жители Приднестровья смогут оформлять гражданство РФ в упрощенном порядке. Ранее соответствующее решение Москвы вызвало резкую критику со стороны Кишинева. Тем самым он изобличил себя в политическом лицемерии – и не только потому, что почти все молдавское руководство является гражданами соседней Румынии. Подробности

    Перейти в раздел

    На гражданский самолет «Ладога» наденут погоны

    Похоже, найден рецепт решения одной из застарелых проблем российских Вооруженных сил – обновления легкой военно-транспортной авиации. Машина, которая создавалась для гражданских авиалиний – ТВРС-44, обретет новую жизнь в военном облике. Почему именно этот самолет выбран для выполнения данной задачи? Подробности

    Перейти в раздел

    США создали повод для агрессии против Кубы

    США выдвинули обвинения против еще одного крупного зарубежного политика – бывшего лидера Кубы Рауля Кастро. По сути, кубинцам дают понять: они могут просто выдать Соединенным Штатам брата Фиделя, и тогда будут выстроены «новые отношения» с Соединенными Штатами и на Кубу прольется золотой дождь. А если не выдадут – Вашингтон готов провести вторжение на остров Свободы. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    • Андрей Манчук Андрей Манчук
      Почему американцы ненавидят Рауля Кастро

      Фигура Рауля Кастро имеет гигантские масштабы по сравнению с политическими пигмеями, которые в очередной раз пытаются уничтожить его вместе с наследием революции. И чтобы ответить на нелепые обвинения американских прокуроров, ему достаточно повторить знаменитые слова старшего брата – «история меня оправдает».

      0 комментариев
    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Враги России стали мимикрировать под патриотов

      Следя за новостями в интернете, нужно проявлять ту же степень бдительности, что и в разговоре с мошенниками. Важно, читая текст, спрашивать себя: кто это пишет? почему он это пишет? к чему клонит? Важно научиться различать патриотов и тех, кто под них мимикрирует.

      81 комментарий
    • Михаил Зайцев Михаил Зайцев
      Как бизнесу перестать глотать пыль от санкций

      Теоретически есть три варианта снятия санкций для физических и юридических лиц: административный, судебный, законодательный. Но все три – это индивидуальная стратегия защиты в рамках навязанных правил чужой административно-судебной системы. Если действовать в такой логике, то те, кто санкции применил, уже победил.

      3 комментария
    Перейти в раздел

    • Пашинян испугался мести России

      После того, как в цветах из Армении нашли паразитов, премьер-министр этой страны Никол Пашинян назвал Россию сверхдержавой, чьи интересы необходимо уважать. Неужели цветы так подействовали?

    • Британцы сняли санкции с РФ. А что случилось?

      В Евросоюзе признались, что снятие части санкций с России в исполнении Великобритании стало для них сюрпризом. То, что ЕС теперь мало кто уважает, на самом деле не сюрприз. Но что движет Лондоном?

    • Итоги визита Путина в Китай: главное

      По итогам визита президента России Владимира Путина в КНР было подписано порядка 40 различных соглашений, включая меморандум о многополярном мире. Что во всем этом самое главное?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Когда придет пенсия в июне 2026 года: график выплат, переносы из-за праздников и кому повысят пенсию

      Июнь 2026 года принесет пенсионерам не только долгожданное летнее тепло, но и изменения в привычном графике выплат. Из-за празднования Дня России (12 июня) часть пенсий будет перечислена досрочно. Кроме того, некоторые категории пенсионеров получат прибавку к ежемесячным выплатам. Разбираемся, кому ждать деньги раньше срока, когда их принесут почтальоны и кто может рассчитывать на повышение пенсии.

    • Что сеять и сажать в открытый грунт в июне 2026 года: сроки посадки овощей, зелени и благоприятные дни

      Июнь для дачников – не только время активного роста растений, но и важный месяц для повторных и поздних посевов. Многие ошибочно полагают, что к началу лета посевная уже закончена. На самом деле в июне еще можно успеть посадить многие овощи, зелень, корнеплоды и цветы, которые дадут полноценный урожай к концу сезона. Рассказываем, что именно стоит сеять в июне 2026 года, какие культуры хорошо переносят летнюю посадку и какие даты считаются благоприятными по лунному календарю.

    • Лунный календарь на июнь 2026 года: фазы Луны, благоприятные и опасные дни

      Июнь 2026 года – месяц, когда дачная и огородная активность достигает пика, а вместе с ней растет и интерес к тому, как фазы Луны влияют на посадки, самочувствие и повседневные дела. В этом материале – полный лунный календарь на июнь 2026: когда новолуние и полнолуние, в какие дни Луна растет, а в какие убывает, а также список благоприятных и неблагоприятных дат для садоводов, метеочувствительных людей и всех, кто планирует важные события.

    Перейти в раздел

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации