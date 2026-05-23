Колумбийский защитник Кевин Андраде перешел в петербургский «Зенит»
Петербургский футбольный клуб «Зенит» согласовал с калининградской «Балтикой» переход колумбийского защитника Кевина Андраде, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.
Руководство петербургской команды официально оформило сделку по приобретению нового игрока обороны, передает ТАСС. Трудовое соглашение с футболистом будет действовать ближайшие пять лет.
Кевину Андраде 26 лет, он защищал цвета калининградского коллектива с 2024 года. До переезда в Россию спортсмен играл на родине за клуб «Америка Кали».
Вместе с калининградцами южноамериканец выиграл второй по значимости дивизион чемпионата страны в 2025 году и дошел до финала национального кубка. В прошлом сезоне защитник провел 32 встречи во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, колумбийский защитник Кевин Андраде получил красную карточку в недавнем матче против столичного «Локомотива».
Зимой петербургский «Зенит» подписал контракт с защитником сборной России Игорем Дивеевым.
В прошлом году калининградская «Балтика» досрочно гарантировала себе место в Российской премьер-лиге.