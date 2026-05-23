Калягин объявил о завершении карьеры в кино

Калягин объявил о завершении съемок в кино

Tекст: Тимур Шайдуллин

Художественный руководитель Московского театра Et Cetera, народный артист РСФСР Александр Калягин в беседе с ТАСС заявил о завершении карьеры в кино. На вопрос, ждать ли зрителям его нового появления на экране, артист ответил: «Нет. Сейчас уже нет. Упустил свой момент... Годы не те, ничего назад не перекрутишь. Все нужно делать вовремя. Поэтому сплевывай через левое плечо или нет, лучше Бога не гневить. Никто не знает, сколько каждому из нас дано прожить, каким у кого будет финал».

Калягин родился 25 мая 1942 года в поселке Малмыж Кировской области. Он окончил медицинское училище и некоторое время работал фельдшером на скорой помощи. Позднее поступил в Театральное училище имени Б. В. Щукина и начал сценическую карьеру в Театре на Таганке.

Актер служил в Театре имени М. Н. Ермоловой, затем по приглашению Олега Ефремова перешел в «Современник», а позже вместе с ним ушел во МХАТ, где проработал около 30 лет. В кино Калягин снимался с 1967 года и стал широко известен по ролям Бабса Баберлея в фильме «Здравствуйте, я ваша тетя!», Ванюкина в картине «Свой среди чужих, чужой среди своих», Колягина в «Рабе любви», Платонова в «Неоконченной пьесе для механического пианино», Чичикова в «Мертвых душах».

