Жители Вильнюса возмутились провальной эвакуацией при воздушной тревоге
Жители Вильнюса остались недовольны организацией эвакуации во время воздушной тревоги в городе и его окрестностях, сообщает портал LRT со ссылкой на опрошенных горожан.
Горожане оказались разочарованы действиями экстренных служб в столице Литвы и ее окрестностях, передают «Вести». Выяснилось, что в одной из местных школ спасательные мероприятия пришлось экстренно свернуть.
Местная жительница Илона сообщила, что учеников начали спускать в укрытие, однако подвал оказался слишком маленьким для такого количества людей.
«Когда стало ясно, что все ученики не поместятся в подвале, то, в конце концов, детей просто вернули обратно в классы», – поделилась женщина.
Она добавила, что горожане совершенно не понимали порядок действий при вое сирен, хотя ранее получали текстовые инструкции. Другой житель Вильнюса Индрей признался в растерянности из-за отсутствия точных указаний о расположении безопасных зон, отметив, что ему просто негде было спрятаться.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне жители Вильнюса после сигнала воздушной тревоги массово укрылись в подземных парковках.
В прошлом году власти Литвы разработали план массовой эвакуации населения.
Местные эксперты по безопасности посоветовали горожанам оборудовать убежища в подвалах собственных домов.