ВСУ по ошибке уничтожили машину украинских волонтеров под Константиновкой

Tекст: Вера Басилая

Марочко сообщил, что украинские военные попытались скрыть инцидент с ошибочным ударом по своим волонтерам, передает РИА «Новости». По его словам, инцидент произошел в районе Константиновки.

«В районе населенного пункта Константиновка украинские операторы дронов по ошибке нанесли огневое поражение по гражданскому автомобилю волонтеров, которые везли гуманитарный груз их же подразделению», – заявил эксперт агентству.

Люди, находившиеся в машине, успели выпрыгнуть в последний момент перед ударом. При этом сам автомобиль и находившийся в нем ценный груз полностью сгорели. Командир военнослужащего, совершившего ошибку, пообещал возместить пострадавшим стоимость уничтоженной машины при условии, что они не станут предавать случившееся огласке.

В марте украинский расчет беспилотников уничтожил пикап со своими ранеными сослуживцами под Красноармейском.