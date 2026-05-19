ВСУ по ошибке уничтожили машину украинских волонтеров под Константиновкой
Операторы беспилотников вооруженных сил Украины случайно ударили по гражданскому транспорту, перевозившему гуманитарный груз для их собственного подразделения, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Марочко сообщил, что украинские военные попытались скрыть инцидент с ошибочным ударом по своим волонтерам, передает РИА «Новости». По его словам, инцидент произошел в районе Константиновки.
«В районе населенного пункта Константиновка украинские операторы дронов по ошибке нанесли огневое поражение по гражданскому автомобилю волонтеров, которые везли гуманитарный груз их же подразделению», – заявил эксперт агентству.
Люди, находившиеся в машине, успели выпрыгнуть в последний момент перед ударом. При этом сам автомобиль и находившийся в нем ценный груз полностью сгорели. Командир военнослужащего, совершившего ошибку, пообещал возместить пострадавшим стоимость уничтоженной машины при условии, что они не станут предавать случившееся огласке.
В марте украинский расчет беспилотников уничтожил пикап со своими ранеными сослуживцами под Красноармейском.