В Китае успешно клонировали высокопродуктивных молочных коз
На экспериментальной базе в провинции Шэньси появились на свет шесть здоровых козлят, созданных с помощью передовой технологии переноса соматических клеток, сообщило агентство Xinhua.
В Китае впервые успешно завершилось массовое клонирование высокопродуктивных молочных коз, что стало важным шагом в развитии биоселекции страны, передает Xinhua.
Северо-Западный сельскохозяйственный и лесоводческий университет сообщил о рождении шести клонированных высокопродуктивных коз. Ученые использовали метод клонирования соматических клеток, преодолев ключевые технологические трудности.
Животные, появившиеся на свет 11 мая на базе Фупинского научно-исследовательского института, в хорошем состоянии.
Для клонирования использовались клетки зааненских коз, дающих более восьми кг молока в день. Специалисты применили передовые технологии молекулярной селекции, объединив полногеномный отбор и клонирование. Это позволило точно скопировать и распространить ценные гены и тем решить проблему нехватки качественного племенного поголовья.
«Этот прорыв означает, что наша страна заняла лидирующие позиции в мире в освоении технологии массового клонирования высокопродуктивных молочных коз», – заявил президент отделения овцеводства Китайской ассоциации животноводства Ду Лисинь.
Он отметил, что теперь в стране появилась техническая база для развития отрасли по всей стране.
Среди шести клонированных животных четыре самца и две самки. По словам руководителя группы профессора Ван Сяолуна, донорские козы способны давать свыше 2,8 тыс. кг молока в год. Показатели его жирности и белка значительно превосходят обычные, а животные отличаются высокой устойчивостью к болезням.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в России в 2024 году впервые успешно клонировали корову с рекордными показателями надоев. Исследование показало накопление опасных мутаций у клонов.