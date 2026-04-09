NYT: Хрупкое перемирие США и Ирана начинает рушиться

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет The New York Times, после напряжённых 36 часов переговоров, сопровождавшихся угрозами и резкими заявлениями, президент США согласился на двухнедельное прекращение огня при посредничестве Пакистана и Китая. Однако спустя менее суток стало ясно, что стороны не готовы публично согласовать единое видение завершения конфликта.

В ходе переговоров американский лидер неоднократно угрожал уничтожить иранскую инфраструктуру, если Тегеран не разблокирует Ормузский пролив. По его словам, ответственность за возможные жертвы среди мирного населения лежит на иранских властях. В Белом доме следили за сообщениями о митингах у ключевых объектов в Иране и сообщали, что США готовы нанести удары по мостам и электростанциям.

Ситуация быстро обострилась: иранское руководство, возмущённое ультиматумом и атаками на инфраструктуру, сообщило Пакистану о приостановке контактов с Вашингтоном. На этом фоне в Иране началась паника: жители массово скупали продукты и воду, покидали Тегеран, а в супермаркетах образовались пустые полки. Один из жителей, Нази, рассказала, что приобрела запас свечей и батареек для больной матери, опасаясь отключения электричества.

Пока военные заявляли о «исторической победе», разногласия вокруг условий сделки стали очевидны уже на следующий день. Пакистан объявил, что перемирие распространяется и на Ливан, однако Трамп заявил, что конфликт Израиля с «Хезболлой» – отдельный случай. Израиль в этот же день начал массированные удары по Ливану, а Иран обвинил США в нарушении договорённостей, подчеркнув, что не примет условия, ущемляющие его позиции в регионе.

В ответ на обвинения спикера иранского парламента Галибафа, вице-президент США Джей Ди Вэнс поставил под сомнение его понимание английского языка, комментируя критику переговорного процесса. Несмотря на попытки наладить прямой диалог – впервые с 1979 года – обе стороны продолжают обвинять друг друга в неискренности, а будущее перемирия остаётся неопределённым.

Ранее представитель армии Ирана Амир Акримания заявил, что вооруженные силы Исламской Республики сохраняют готовность и бдительность на фоне прекращения огня с США, так как американцам, по его словам, нельзя доверять.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США объявил о двухнедельном прекращении огня с Ираном.

Иранский верховный лидер Моджтаба Хаменеи впервые одобрил начало мирных переговоров ради предотвращения масштабных ударов по инфраструктуре страны.