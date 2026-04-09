ВСУ пытались убить жителя Красноармейска за помощь военным

Tекст: Дмитрий Зубарев

Вооруженные силы Украины предприняли попытку устранить жителя Красноармейска за помощь российским военнослужащим, передает ТАСС.

Мужчина рассказал, что на его дом сбросили шесть мин с гексокоптера, однако сработали только две. Он подчеркнул: «Дом взорвался. Прилетела туда «Баба-яга», накидала мин. Первые мины не взрывались. Что-то у них не сложилось... Бог миловал, шесть раз она сбросы сделала. Из шести раз четыре раза они не взорвались».

К моменту атаки раненые российские военные уже были эвакуированы из дома. Сам мужчина укрылся в подвале, что спасло ему жизнь. Позже он отметил, что дрон ВСУ, предположительно, активировал неразорвавшиеся мины, после чего дом был полностью разрушен одним мощным взрывом.

В феврале стало известно, что этот житель спас троих тяжелораненых российских бойцов. Одного из них пришлось в течение трёх суток откапывать скрытно от позиций украинских сил. Мужчина сообщил, что воспользовался найденной рацией, чтобы вызвать эвакуационную группу для российских военных.

Украинские военные наносили удары FPV-дронами по пытавшимся покинуть город мирным жителям.

Минобороны России сообщило о целенаправленном направлении украинских ударных беспилотников в убежища горожан.