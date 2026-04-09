    Венгров ставят перед выбором между США и Европой
    В Иране назвал прекращение огня нелогичным из-за позиции США
    Белый дом: Трамп и Рютте обсудят выход США из НАТО
    Объявлена дата начала приема заявлений на получение новой семейной выплаты
    США рассказали о требованиях к Ирану на переговорах
    Пезешкиан сообщил о нарушениях перемирия США и Израилем
    Трамп: Ливан не включен в сделку с Ираном из-за «Хезболлы»
    Иранские дроны нанесли удары по объектам Kuwait Petroleum Corporation
    Иран приостановил судоходство через Ормузский пролив из-за атак Израиля по Ливану
    Глеб Простаков Глеб Простаков Джинна криптовалют заточили в лампе

    Текущие подходы к регулированию крипторынка не позволяют говорить о том, что Россия «оседлала волну» или использует крипту как стратегическое преимущество – например, для массового обхода санкций или создания альтернативной системы международных расчетов.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Страсти Христовы – центр мировой истории

    Люди могут верить во Христа, яростно отрицать Его, пытаться Его игнорировать – но они уже живут в мире, который сформирован проповедью Его апостолов. Те ценности и моральные принципы, которые сейчас видятся неоспоримыми, показались бы очень странными в дохристианскую эпоху.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Война США и Ирана завершает аномальный период в истории

    Вне зависимости от формального исхода конфликта между США и Ираном глубоко символично, что последним камнем преткновения для попыток гальванизировать Франкенштейна американской гегемонии окажется именно древнее иранское государство.

    9 апреля 2026, 02:47 • Новости дня

    БПЛА упал на частный дом в Краснодарском крае

    Tекст: Антон Антонов

    Беспилотный летательный аппарат упал на частный дом в хуторе Меккерстук Крымского района, сообщил оперштаб Краснодарского края.

    Оперативный штаб Краснодарского края сообщил в Max, что в результате происшествия никто не пострадал. Жильцы дома временно переехали к родственникам. Здание получило значительные повреждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки беспилотников погиб мужчина в поселке Крымского района Саук-Дере. Фрагменты сбитых дронов были обнаружены в поле в пригороде Крымска, а также на территории одного из предприятий и по нескольким адресам в селе Молдаванское.

    8 апреля 2026, 05:33 • Новости дня
    ЕС потерял на Украине миссию для проверки трубопровода «Дружба»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Еврокомиссия не имеет данных о европейской миссии, которая выехала на украинскую территорию для проверки состояния трубопровода «Дружба», заявила представитель ЕК Анна-Каиса Итконен.

    Это была небольшая команда, она отправилась на Украину после письма лидеров Евросоюза Владимиру Зеленскому о готовности провести такую миссию, указала Итконен, передает РИА «Новости».

    «Но у меня нет информации об их нынешнем местонахождении», – добавила она.

    До этого Итконен заявляла, что власти Украины до сих пор не выдали разрешение на проверку нефтепровода «Дружба» европейской экспертной группой, группа прибыла туда еще в марте.

    Напомним, киевский режим не позволил Венгрии провести инспекцию нефтепровода «Дружба».

    Москва оценивала шансы восстановления транспортировки нефти по «Дружбе» как сомнительные.

    8 апреля 2026, 14:42 • Новости дня
    МИД Украины отозвал консула в Доминикане из-за откровенных снимков
    @ Wolfram Kastl/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Виктория Якимова лишилась должности почетного консула Украины в Доминикане после скандала вокруг ее откровенных фотографий и снимков в кокошнике, пишут СМИ.

    Министерство иностранных дел Украины отозвало патент у своего почетного консула в Доминиканской Республике Виктории Якимовой после того, как в обществе возник широкий резонанс из-за ее откровенных фотографий и снимков в кокошнике, передает РИА «Новости».

    В заявлении ведомства говорится: «Министерство иностранных дел Украины с учетом общественного резонанса из-за назначения почетного консула в Доминиканской Республике провело дополнительную проверку и отозвало патент Виктории Якимовой».

    В МИД Украины отметили, что почетные консулы не считаются сотрудниками министерства и не выполняют функции политического представительства. Должность почетного консула предполагает исключительно добровольную помощь дипломатам в ограниченном круге консульских вопросов, включая защиту граждан Украины за рубежом.

    По словам представителей МИД, кандидата выбирали согласно существующим нормам, а дополнительная проверка деятельности Якимовой с участием украинских компетентных органов не выявила возражений против ее назначения. Однако реакция общественности на фотографии, размещенные в интернете, вынудила ведомство принять решение об отзыве.

    Викторию Якимову назначили на должность почетного консула 21 марта. Но уже через несколько недель в Сети активно обсуждали ее откровенные снимки и фотографии в сувенирном кокошнике, который является частью русского народного костюма – это и стало причиной бурного недовольства украинской общественности.

    8 апреля 2026, 16:26 • Видео
    Евросоюз парализовало из-за Украины и Ирана

    Евросоюз больше не может осуществлять единую внешнюю политику из-за раскола по вопросам, связанным с Россией, Украиной и Ираном. На этом фоне Германия предложила лекарство, которое хуже болезни. «Пора стать взрослыми», – говорит глава МИД ФРГ. Что имеется в виду?

    8 апреля 2026, 13:15 • Новости дня
    Вэнс назвал угрозы Зеленского в адрес Орбана «абсолютным скандалом»
    @ Jonathan Ernst/AP/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал «абсолютным скандалом» угрозы Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

    Вэнс отметил, что узнал о словах Зеленского только накануне, после разговора с самим Орбаном, и был шокирован их содержанием. Политик подчеркнул, что считает действия Зеленского абсурдными и неприемлемыми, передает ТАСС.

    «Когда Виктор мне об этом рассказал, когда я проверил информацию, я не мог поверить, что это правда. Но это оказалось правдой. Это абсолютный скандал», – заявил Вэнс, выступая в Будапеште.

    Кроме того, Джей Ди Вэнс заявил, что Украина оказывает давление на Венгрию, пытаясь повлиять на исход парламентских выборов в стране. По словам Вэнса, одним из таких инструментов стало перекрытие трубопровода «Дружба», что, по его мнению, наносит ущерб венгерскому народу.

    Вэнс также обратил внимание на двойные стандарты в подходе к иностранному влиянию на выборы, отметив, что Запад часто игнорирует действия Евросоюза и Украины против Венгрии, при этом обвиняя других в аналогичном вмешательстве. Политик поддержал Виктора Орбана, назвав его полезным деятелем, выступающим за мир.

    В среду вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что Вашингтон осведомлен о попытках Киева вмешиваться в выборы в Соединенных Штатах и Венгрии.

    Ранее Венгрия обвинила Зеленского во вмешательстве в выборы в стране.

    До этого министр иностранных дел Петер Сийярто упрекнул Владимира Зеленского за оскорбления Орбана в Давосе.

    Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский во время выступления в Давосе оскорбил венгерского премьера, заявив, что «каждый Виктор, который живет на европейские деньги, продавая при этом европейские интересы, заслуживает подзатыльник».

    8 апреля 2026, 13:06 • Новости дня
    США выразили разочарование позицией Европы по конфликту на Украине
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский вице-президент Джей Ди Вэнс отметил отсутствие заинтересованности европейских лидеров в урегулировании конфликта на Украине и назвал ситуацию сложной.

    Как заявил Вэнс, выступая в институте MCC в Будапеште, США разочарованы позицией некоторых европейских государств в отношении конфликта на Украине и не видят заинтересованности с их стороны в поиске решения, передает РИА «Новости».

    Кроме того, по его словам, украинский конфликт является самым трудным с точки зрения урегулирования для США. Вэнс подчеркнул, что хотя изначально Вашингтон рассчитывал на более простое разрешение ситуации, на практике она оказалась самой сложной. Он отметил, что США занимаются этим вопросом уже 14 месяцев и планируют продолжить работу, поскольку уже достигнут определенный прогресс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о достигнутом за последний месяц невероятном прогрессе в урегулировании конфликта на Украине.

    Ранее Вэнс подчеркнул необходимость последних шагов России и Украины для завершения конфликта.

    Он также обвинил европейских лидеров в двуличии по вопросу поддержки Владимира Зеленского и призвал их донести до Киева необходимость мирных переговоров.

    8 апреля 2026, 14:17 • Новости дня
    МИД выразил протест Японии из-за сделки с Украиной по БПЛА
    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский МИД выразил протест послу Японии в Москве Акире Муто из-за подписания японской компанией инвестиционного соглашения с украинским производителем боевых беспилотников, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова во время брифинга.

    Захарова подчеркнула, что речь идет о компании Terra Drone Corporation, чья штаб-квартира находится в Токио, передает РИА «Новости».

    По ее словам, протест был выражен после появления информации об инвестиционном соглашении между этой фирмой и украинским разработчиком беспилотников военного назначения.

    Ранее Захарова назвала враждебным шагом запуск проекта Украины и Японии в сфере БПЛА.

    8 апреля 2026, 12:53 • Новости дня
    ВС России нанесли удары по используемой ВСУ портовой инфраструктуре
    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам портовой инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ.

    Кроме того, удары наносились по объектам топливно-энергетической инфраструктуры, местам запуска БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах, говорится в канале Max Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты 13 управляемых авиабомб и 265 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 132 493 беспилотника, 654 ЗРК, 28 750 танков и других бронемашин, 1696 боевых машин РСЗО, 34 334 орудия полевой артиллерии и минометов, 58 872 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне ВС России поразили производящие комплектующие крылатых ракет для ВСУ заводы

    Ранее Черноморский флот отразил атаку безэкипажных катеров ВСУ.

    В конце прошлой неделе ВС России нанесли массированный удар возмездия по объектам ВПК Украины.

    8 апреля 2026, 17:40 • Новости дня
    В Венгрии показали видео процесса подделки накладных экс-генералом СБУ в туалете

    Tекст: Валерия Городецкая

    Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии (NAV) опубликовало видеозапись, на которой бывший генерал-майор СБУ, сопровождавший перевозку крупных сумм валюты и слитков золота украинского «Ощадбанка», подделывает накладные в общественном туалете.

    На кадрах видно, как мужчина средних лет сидит на ящике для перевозки денег, разложив документы на пеленальном столике и ставя на них печати, передает РИА «Новости».

    В помещении находятся еще как минимум двое мужчин, один из которых ведет съемку, они переговариваются на русском языке и шутят. «В ходе расследования всплыл ряд доказательств, указывающих на неясность обстоятельств перевозки украинских наличных денег через Венгрию, а также на то, что их происхождение и использование тоже могут представлять собой преступление. Это подтверждается видеозаписью, которую ведомство публикует полностью», – отмечено в пресс-релизе ведомства.

    По данным NAV, перевозимые банкноты евро и долларов были свежеотпечатанными и ранее не находились в обращении. Евро были выпущены центробанком Италии. Кроме украинского «Ощадбанка», к перевозкам причастны также польский и гибралтарский банки.

    В ведомстве подчеркнули, что информация о возможных преступлениях уже направлена в генеральную прокуратуру Венгрии. NAV также инициировало выдачу европейского ордера на расследование в отношении Австрии и Польши.

    В марте венгерское налогово-таможенное ведомство задержало семь граждан Украины, среди которых оказался бывший генерал украинских спецслужб, перевозивший из Австрии на Украину 40 млн долларов, 35 млн евро и девять килограммов золота.

    «Ощадбанк» потребовал от Венгрии вернуть конфискованные 80 млн долларов и 9 кг золота.

    8 апреля 2026, 17:08 • Новости дня
    Зеленский предложил России прекратить огонь по примеру Ближнего Востока

    Tекст: Ольга Иванова

    Владимир Зеленский выразил готовность к прекращению огня на Украине при условии зеркальных шагов со стороны России.

    Владимир Зеленский выступил с обращением к России по поводу прекращения огня на Украине, сообщает РИА «Новости». Его заявление прозвучало на фоне перемирия между США и Ираном.

    «Прекращение огня – это правильное решение, ведущее к окончанию войны. Мы поддерживаем тишину на Ближнем Востоке и в Заливе, которая открывает путь для дипломатической работы. Украина готова отвечать зеркально, если россияне прекратят удары», – заявил Зеленский в своем Telegram-канале.

    По его мнению, прекращение огня может стать основой для дальнейших договоренностей между сторонами. Зеленский подчеркнул, что перемирие позволит сторонам начать диалог и поиск дипломатического решения конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что никаких дедлайнов по выводу украинских войск из Донбасса для Владимира Зеленского не устанавливалось.

    Владимир Зеленский заявил, что получил требование вывести вооруженные силы Украины из Донбасса в течение двух месяцев.

    Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отметил, что Зеленский должен проявить критическое мышление и принять мирные предложения России.

    8 апреля 2026, 08:21 • Новости дня
    ВСУ начали применять дроны с ИИ «Марсианин» в атаках на Горловку

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В последние сутки украинские боевики усилили интенсивность атак на Горловку в ДНР, там заметили новые дроны ВСУ с искусственным интеллектом, сообщил глава города Иван Приходько.

    Приходько сообщил о резком ухудшении обстановки в городе за последние двое суток, передает РИА «Новости».

    По его словам, противник начал активно применять беспилотники нового типа под названием «Марсианин», которые управляются ИИ, имеют крейсерскую скорость до 300 километров в час и не фиксируются средствами радиоэлектронной борьбы и дрон-детекторами.

    По его словам, системы защиты не способны их обнаруживать заблаговременно. Во вторник в 22.00 мск одна из атак была направлена на промышленное предприятие Горловки.

    В результате обстрела пострадала третья городская больница, у нее выбито остекление. Весь прилегающий район также оказался без окон, а проездные дороги, включая центральную, засыпаны. За прошедшие сутки ранены четыре человека.

    Ранее в апреле в ходе атак ВСУ на Горловку повреждения получили два объекта гражданской инфраструктуры.

    8 апреля 2026, 07:34 • Новости дня
    За ночь над Россией уничтожили 73 украинских беспилотника

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ночь со вторника на среду дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 73 украинских БПЛА самолетного типа, сообщило Минобороны.

    Дроны нейтрализовали над Орловской, Ростовской областями, Краснодарским краем, над Крымом и над Азовским и Черным морями, указало ведомство в Max.

    Ранее Минобороны сообщало, что за 13 часов во вторник над Россией уничтожили 15 украинских беспилотников самолетного типа.

    В понедельник ПВО ликвидировали 33 украинских БПЛА. В ночь с воскресенья на понедельник над страной уничтожили 50 украинских дронов.

    8 апреля 2026, 08:58 • Новости дня
    Доведший до самоубийства подчиненного командир ВСУ сдался российским военным

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинский националист с позывным «Пищур», который ранее довел до самоубийства подчиненного, который хотел сдаться в плен, первым же сложил оружие при встрече с российскими военными, сообщило Минобороны.

    В официальном сообщении Минобороны говорится: «В дальнейшем первым к нашим солдатам выбежал именно «Пищур», который на чистом русском языке крикнул: «Мы сдаемся», а на первых допросах националист пытался убедить российских военнослужащих, что именно он отдал приказ сложить оружие», передает РИА «Новости».

    Эту историю подтвердил украинский пленный Владимир Шведа. По его словам, командир группы «Пищур» жестоко избил бойца с позывным «Бро», который предложил сдаться, в том числе нанося удары ногами по лицу. В результате давления «Бро» покончил с собой.

    Шведа также рассказал о принудительном призыве в ряды ВСУ. По его словам, даже при наличии документов, дающих отсрочку, их просто разрывают на глазах: «Мы тебя освободили от этой муки», – отметил он. Сам Шведа имел отсрочку, так как ухаживал за больной матерью, которая не может передвигаться самостоятельно.

    На передовой в Сумской области Шведа с сослуживцами провел около пяти дней в заброшенных домах. Всё это время командование не обеспечивало их даже минимальными запасами продовольствия.

    Ранее источник в силовых структурах России сообщил, что на Краснопольском направлении в Сумской области украинский военнослужащий, решивший сдаться в плен, покончил с собой после давления командования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что украинские заградотряды у города Константиновка открывают огонь по украинским же военным, которые хотят самовольно оставить позиции.

    8 апреля 2026, 16:13 • Новости дня
    Тбилиси обвинил Киев в поддержке архитектора «кровавого режима»

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Председатель комитета парламента Грузии по евроинтеграции Леван Махашвили обвинил Киев в поддержке архитектора «кровавого саакашвилевского режима» – экс-генпрокурора Грузии Зураба Адеишвили, которого украинские власти назначили директором департамента международного сотрудничества Национальной полиции Украины, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Это назначение говорит все об Украине, о том, что является для нее главным приоритетом. Именно Украина виновна в ухудшении отношений с Грузией», – заявил он.

    По словам парламентария, Адеишвили «создал систему насилия в Грузии» при экс-президенте Михаиле Саакашвили, «и это признал Страсбургский суд».

    Махашвили отметил, что украинские власти решили назначить на должность «человека с таким тяжелым прошлым».

    В свою очередь, председатель комитета по процедурным вопросам парламента Грузии Давид Матикашвили назвал решение Киева назначить главой местного офиса Интерпола разыскиваемого Грузией Адеишвили «аморальным» и «циничным».

    «Народ Грузии годами страдал из-за этого человека, создателя садистской системы», – заявил он.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, грузинский аналитик, член оппозиционной парламентской партии «Сила народа» Давид Картвелишвили призвал власти прекратить дружбу с Украиной из-за назначения разыскиваемого Тбилиси Адеишвили руководителем киевского офиса Интерпола.

    «Это не просто кадровое решение, а политическая пощечина Грузии, ее продуманное публичное и циничное оскорбление, – отметил он. – Речь идет об архитекторе кровавого режима (экс-президента) Михаила Саакашвили), одиозной фигуре».

    Украина дала пристанище многим беглым грузинским политикам, включая экс-президента Михаила Саакашвили.

    8 апреля 2026, 09:22 • Новости дня
    ВСУ провели массированную атаку дронов на Луганск

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские боевики с помощью беспилотных летательных аппаратов в ночь на среду атаковали Луганск, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник утром 8 апреля.

    Дроны ВСУ били по многоквартирным домам и частному сектору в Артемовском районе Луганска, уточнил Пасечник в Max.

    По его словам, ранения получили три человека. Их госпитализировали.

    Жителей других домов, включая ребенка, эвакуировали.

    Фиксируются последствия атаки украинских боевиков.

    В начале апреля военный эксперт Андрей Марочко предупреждал, что в ЛНР фиксируется резкий рост атак беспилотников.

    В конце марта дроны ВСУ повредили в городе Алчевске в ЛНР металлургический комбинат, ранения получили трое рабочих.

    8 апреля 2026, 09:18 • Новости дня
    Подполье сообщило об ударе по технике НАТО под Одессой

    Лебедев сообщил об ударе по месту разгрузки дронов и техники НАТО в Измаиле

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Удар был нанесен по месту разгрузки дронов и военной техники производства стран НАТО в порту Измаила Одесской области, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Лебедев сообщил, что удар по месту разгрузки военной техники и беспилотников был нанесен в порту Измаила Одесской области, передает РИА «Новости». Он сообщил, что в момент происшествия в порту велись активные разгрузочно-погрузочные работы.

    Лебедев добавил, что судно, на котором прибыла партия натовской военной техники и БПЛА, получило повреждение в результате удара. Он подчеркнул, что несмотря на повреждения, судно не затонуло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания ДТЭК сообщила о крупном повреждении энергообъекта в Одесской области. В Одесской области произошли пожары на энергообъектах. Власти Одессы сообщили о повреждении объекта энергетической инфраструктуры.

    8 апреля 2026, 11:53 • Новости дня
    Взрывы повредили нефтеперерабатывающий завод в Харьковской области

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В результате ночных взрывов в городе Мерефа в Харьковской области повреждения получил НПЗ, его работа приостановлена, сообщила глава юротдела завода Анастасия Чередникова.

    В ночь на 8 апреля в Мерефе прогремели взрывы, поврежден НПЗ, это уже пятый случай повреждения предприятия с начала СВО, заявила Чередникова, передает ТАСС.

    «Предприятие понесло значительные убытки», – добавила она.

    Завод продолжит работу после проведения восстановительных работ. Сроки устранения последствий пока неизвестны.

    Напомним, ночью в Харьковской области произошла серия взрывов.

    В понедельник взрыв прогремел в Харькове.

    Почему нефть останется в цене после ормузского перемирия

    Цены на нефть стали падать немедленно после объявления о перемирии в иранской войне. Однако насколько устойчива эта тенденция? Судя по целому ряду признаков, даже если перемирие быстро превратится в настоящий мир, ждать возвращения дешевого топлива было бы преждевременно. Более того, налицо предпосылки к изменению всей структуры торговли нефтью. Подробности

    Защита «Турецкого потока» потребовала военных усилий группы стран

    Россия, Венгрия, Сербия и Турция договорились усилить меры защиты газопроводов после инцидента в Сербии, где вблизи участка «Турецкого потока» была обнаружена взрывчатка. В случае подрыва без энергоносителей могла оказаться целая группа государств – от Венгрии до Боснии. Эксперты не исключают причастность Украины к попытке теракта. Восточноевропейским странам, которые рискуют лишиться газа, придется объединить усилия по защите газовой инфраструктуры. Подробности

    Как провалилось зимнее контрнаступление Украины

    Всю зиму ВСУ пытались контратаковать российскую группировку «Восток», действующую на Запорожском направлении. Киевский режим бросал на это и новые резервы, и даже формировал новую тактику – но все равно не смог ничего добиться. Как сейчас складывается обстановка на данном участке фронта – и когда ВС РФ смогут возобновить здесь масштабные наступательные операции? Подробности

    США и Иран выдали перемирие за победу

    «Персидский залив становится действительно персидским: Иран контролирует судоходство и держит под прицелом арабские нефтеналивные монархии. США вынуждены это принять». Так эксперты оценивают двухнедельное перемирие между США и Ираном. Мировая пресса пишет о «капитуляции» Дональда Трампа. Почему президент США передумал разрушать Иран и вместо «уничтожения цивилизации» теперь обещает золотой век Ближнего Востока? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Евросоюз парализовало из-за Украины и Ирана

      Евросоюз больше не может осуществлять единую внешнюю политику из-за раскола по вопросам, связанным с Россией, Украиной и Ираном. На этом фоне Германия предложила лекарство, которое хуже болезни. «Пора стать взрослыми», – говорит глава МИД ФРГ. Что имеется в виду?

    • США готовят конец света. Пока в Иране

      Истекает срок ультиматума, который США выдвинули Ирану, угрожая уничтожением всех мостов и электростанций. Тегеран уже отверг условия и пообещал оставить Ормузский пролив заблокированным. Чего теперь ждать?

    • Удары по энергетике: Украина совсем обнаглела

      На границе Сербии и Венгрии предотвращен теракт против критически важной инфраструктуры – газопровода, по которому прокачивается российский газ. Следствие идет, но стыдно подозревать, когда вполне уверен: это Украина. Киев явным образом обнаглел.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Декларация 3-НДФЛ в 2026 году: сроки подачи, кто сдает, как заполнить

      По умолчанию за российских граждан налоги платит работодатель – однако есть и те, кто обязан самостоятельно декларировать и свои доходы, и уплачивать налоги за них. Какие категории граждан должны сдать налоговую декларацию о доходах по форме 3-НДФЛ, как заполняется декларация – и какая ответственность предусмотрена за нарушение сроков и неуплату НДФЛ?

    • Как узнать результаты ОГЭ-2026: даты публикации, где посмотреть баллы и когда они придут

      Результаты ОГЭ-2026 становятся известны в среднем через 7-14 дней после экзамена. Уже определены примерные даты публикации баллов по всем предметам – от досрочного этапа в апреле до основного периода в июне. Разбираемся, когда ждать оценки, где их смотреть и что делать, если вы не согласны с полученным результатом.

    • Клещи весной 2026: сезон активности, как защититься и проверить участок на клещей

      С приходом весны 2026 года начинается сезон активности клещей – опасных паразитов, которые могут переносить серьезные инфекции. Уже при первых теплых днях они выходят из спячки и представляют угрозу как для людей, так и для домашних животных. Разбираемся, когда клещи наиболее активны, как защитить себя и семью, а также как проверить и очистить участок от паразитов.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

