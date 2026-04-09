Текущие подходы к регулированию крипторынка не позволяют говорить о том, что Россия «оседлала волну» или использует крипту как стратегическое преимущество – например, для массового обхода санкций или создания альтернативной системы международных расчетов.3 комментария
БПЛА упал на частный дом в Краснодарском крае
Беспилотный летательный аппарат упал на частный дом в хуторе Меккерстук Крымского района, сообщил оперштаб Краснодарского края.
Оперативный штаб Краснодарского края сообщил в Max, что в результате происшествия никто не пострадал. Жильцы дома временно переехали к родственникам. Здание получило значительные повреждения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки беспилотников погиб мужчина в поселке Крымского района Саук-Дере. Фрагменты сбитых дронов были обнаружены в поле в пригороде Крымска, а также на территории одного из предприятий и по нескольким адресам в селе Молдаванское.