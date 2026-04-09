Ученые спрогнозировали скорое начало новых магнитных бурь
Эксперты ИКИ РАН спрогнозировали влияние солнечной корональной дыры на Землю
Образовавшаяся на Солнце обширная брешь спровоцирует заметные геомагнитные возмущения, которые продлятся несколько дней, сообщили ученые лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Воздействие космического явления начнется 10 апреля, передает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. В настоящее время геомагнитная обстановка остается совершенно спокойной, а вспышечная активность оценивается как слабо повышенная.
«По-видимому, сегодня последний спокойный день перед двух-трехдневным периодом возмущений, который ожидается с пятницы по субботу или даже по воскресенье», – отметили специалисты. Главным фактором нестабильности станет воздействие корональной дыры.
Рисков для планеты пока нет, поскольку в центре видимого солнечного диска отсутствуют активные группы пятен. Даже в случае неожиданной сильной вспышки ее последствия просто не смогут достигнуть Земли.
Ранее специалисты спрогнозировали слабое влияние корональной дыры на нашу планету.
Неделей ранее ученые ожидали переход геомагнитных возмущений в среднюю магнитную бурю.
В феврале астрономы зафиксировали формирование способной повлиять на Землю новой темной области на Солнце.