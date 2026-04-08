ЕС потерял свою миссию для проверки трубопровода «Дружба»
Еврокомиссия не имеет данных о европейской миссии, которая выехала на украинскую территорию для проверки состояния трубопровода «Дружба», заявила представитель ЕК Анна-Каиса Итконен.
Это была небольшая команда, она отправилась на Украину после письма лидеров Евросоюза Владимиру Зеленскому о готовности провести такую миссию, указала Итконен, передает РИА «Новости».
«Но у меня нет информации об их нынешнем местонахождении», – добавила она.
До этого Итконен заявляла, что власти Украины до сих пор не выдали разрешение на проверку нефтепровода «Дружба» европейской экспертной группой, группа прибыла туда еще в марте.
Напомним, киевский режим не позволил Венгрии провести инспекцию нефтепровода «Дружба».
Москва оценивала шансы восстановления транспортировки нефти по «Дружбе» как сомнительные.