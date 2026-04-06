Япония сообщила о запасах нафты минимум на четыре месяца

Tекст: Алексей Дегтярёв

Генсек кабинета министров Японии Минору Кихара опроверг сообщения о возможном дефиците нафты в стране к июню, передает РИА «Новости».

«Появлялась информация о том, что к июню поставки нафты в Японии могут быть обеспечены не в полной мере, однако мы считаем эти сведения ошибочными», – сказал он.

По словам Кихары, текущие запасы и идущие поставки позволяют покрыть внутренний спрос как минимум на несколько месяцев. Уже законтрактованные объемы импорта и внутреннего производства, по его оценке, обеспечивают около двух месяцев потребления, а запасы продукции, произведенной из нафты, дают еще примерно два месяца.

Генсек подчеркнул, что Япония диверсифицирует источники сырья: около 40% нафты поступает из стран Ближнего Востока, около 20% – из других регионов, а около 40% производится внутри страны. Он отметил, что импорт из стран вне Ближнего Востока в последнее время увеличен примерно вдвое.

Кихара добавил, что власти намерены и дальше внимательно отслеживать ситуацию и обеспечивать стабильность поставок сырья на фоне напряженной обстановки на Ближнем Востоке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Япония решила начать выпуск нефти из государственных резервов 26 марта для стабилизации поставок на фоне кризиса на Ближнем Востоке. Япония также начала выпускать из резервов 80 млн баррелей нефти с 16 марта для покрытия внутренних потребностей сроком на 45 дней.