В Новосибирской области ограничили движение поездов из-за размыва насыпи
Реверсивное движение поездов введено на перегоне Издревая-Жеребцово в Новосибирской области из-за размыва железнодорожной насыпи, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информацию Западно-Сибирской железной дороги. Причиной происшествия стало активное таяние снега, в результате чего в ночь на понедельник произошёл «сплыв откоса насыпи» на участке Сокур-Инская перегона Жеребцово-Издревая.
Движение поездов на этом двухпутном участке теперь осуществляется только по одному пути в реверсивном режиме. На месте работают противоразмывные поезда и спецтехника для устранения последствий происшествия.
В связи с этим ожидаются задержки пригородных поездов №6502 Сокур – Новосибирск-Главный и №6501 Новосибирск-Главный – Сокур до 30 минут. По словам представителей Западно-Сибирской железной дороги, принимаются все необходимые меры для скорейшего восстановления нормального движения поездов.
