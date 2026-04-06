Жители Сахалина осуждены за попытку мошенничества на 55 млн рублей
Попытка реализовать мошенническую схему на 55 млн рублей обернулась для четверых жителей Сахалина обвинительным приговором суда, информирует СК России по региону.
Четверо жителей Сахалина были признаны виновными в попытке мошенничества на сумму 55 млн рублей, сообщает РИА «Новости». Инцидент произошёл в Охинском районе в 2021 году, когда обвиняемые попытались незаконно лишить наследства родственников умершего мужчины.
Следствие и суд установили, что обвиняемые составили поддельный договор займа, который одна из участниц, являвшаяся нотариусом, заверила своим подписанием. Один из фигурантов обратился в суд с иском о взыскании с наследников денежных средств по фальшивому договору займа. Экспертиза показала, что подпись умершего подделана.
Суд приговорил участников группы к лишению свободы сроком от двух до четырех лет в исправительной колонии общего режима. Кроме того, каждому назначен штраф в размере 500 тыс. рублей. Как уточнили в пресс-службе, приговор пока не вступил в законную силу.
Уголовное дело возбуждено на основе материалов, представленных УФСБ России по Сахалинской области.
