Украина может стать не просто линией разграничения и буфером для России и США, но и местом, которое связывает противостоящие стороны взаимными коммерческими интересами – своеобразными предохранителями от дальнейшей эскалации противостояния. По крайней мере, в этой части мира.2 комментария
В Казани осудили мошенников, продавших квартиру заключенного
Перед судом предстанут двое мужчин, продавших квартиру знакомого, который отбывает наказание в местах заключения, сообщили в прокуратуре Татарстана.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение против 37-летнего жителя села Большие Ключи и 44-летнего жителя деревни Куюки, указало ведомство на своем сайте.
Обвиняемые признали вину в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.
По версии следствия, мужчины, действуя совместно с другими соучастниками, похитили квартиру, принадлежащую отбывающему наказание. Один из них выступал в роли риэлтора, а другой – собственника квартиры. Неустановленный соучастник разместил объявление о продаже и изготовил поддельный паспорт с фотографией обвиняемого.
С помощью поддельных документов соучастники продали квартиру на 2,4 млн рублей ничего не подозревающему покупателю. Таким образом, потерпевшему был причинен ущерб в особо крупном размере.
В 2023 году аферисты вынудили жительницу Москвы продать квартиру, взять на себя кредиты, занять деньги у знакомых и перечислить им свыше 18 млн рублей.