Москвичку обманом заставили продать квартиру и взять три кредита

Москвичку обманом заставили продать квартиру, взять три кредита и занять у друзей

Tекст: Алексей Дегтярев

Мошенники связались с жительницей столицы по телефону в июле, они заявили ей об утечке персональных данных, и пообещали, что с ней скоро выйдут на связь сотрудники правоохранительных органов, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Также злоумышленники попросили держать эту информацию в тайне.

С ней связались сообщники, представившиеся правоохранителями и работниками банка, они заявили, что та может стать жертвой мошенничества. Ей нужно срочно снять все средства и перевести их на «безопасные счета». Они направляли ей сведения о якобы прослушивании недобросовестного менеджера банка.

Жертва сняла все средства, купила телефон, поставила ПО мобильного банка, привязала к нему карту, куда перевела все средства. На этот же счет поступили деньги с трех кредитов, которые мошенники убедили ее взять.

В конце июля ей прислали аудиозапись, из нее она сделала ложный вывод о том, что ее недвижимость в опасности, указали в прокуратуре.

Мошенники заставили женщину продать квартиру на улице Миклухо-Маклая и передать деньги курьеру. В ответ ей прислали «документ» о том, что ее деньги якобы направили на инкассацию.

Через какое-то время жертве сообщили, что той положена компенсация в 12 млн рублей за сотрудничество и возмещение морального ущерба. Для этого ей якобы нужно выплатить 2,4 млн. Жительнице Москвы пришлось занимать 1 млн рублей у коллеги и племянника и переводить на тот же «безопасный счет».

В августе новый собственник квартиры попросил ее выписаться из квартиры, и пострадавшая начала звонить мошенникам, но не смогла. Тогда она поняла, что ее обманули. Общая сумма ущерба превысила 18,6 млн рублей.