Выказывать неукротимую воинственность и непримиримость, сидя на диване, стало не только способом «отвести душу», но и неплохой возможностью, как писал баснописец, «без драки попасть в большие забияки».0 комментариев
Москвичку обманом заставили продать квартиру и взять три кредита
Москвичку обманом заставили продать квартиру, взять три кредита и занять у друзей
Аферисты вынудили жительницу Москвы продать квартиру, взять на себя кредиты, занять деньги у знакомых и перечислить им свыше 18 млн рублей, сообщили в прокуратуре города.
Мошенники связались с жительницей столицы по телефону в июле, они заявили ей об утечке персональных данных, и пообещали, что с ней скоро выйдут на связь сотрудники правоохранительных органов, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
Также злоумышленники попросили держать эту информацию в тайне.
С ней связались сообщники, представившиеся правоохранителями и работниками банка, они заявили, что та может стать жертвой мошенничества. Ей нужно срочно снять все средства и перевести их на «безопасные счета». Они направляли ей сведения о якобы прослушивании недобросовестного менеджера банка.
Жертва сняла все средства, купила телефон, поставила ПО мобильного банка, привязала к нему карту, куда перевела все средства. На этот же счет поступили деньги с трех кредитов, которые мошенники убедили ее взять.
В конце июля ей прислали аудиозапись, из нее она сделала ложный вывод о том, что ее недвижимость в опасности, указали в прокуратуре.
Мошенники заставили женщину продать квартиру на улице Миклухо-Маклая и передать деньги курьеру. В ответ ей прислали «документ» о том, что ее деньги якобы направили на инкассацию.
Через какое-то время жертве сообщили, что той положена компенсация в 12 млн рублей за сотрудничество и возмещение морального ущерба. Для этого ей якобы нужно выплатить 2,4 млн. Жительнице Москвы пришлось занимать 1 млн рублей у коллеги и племянника и переводить на тот же «безопасный счет».
В августе новый собственник квартиры попросил ее выписаться из квартиры, и пострадавшая начала звонить мошенникам, но не смогла. Тогда она поняла, что ее обманули. Общая сумма ущерба превысила 18,6 млн рублей.