Axios: США и Иран обсудили возможность перемирия

Tекст: Алексей Дегтярёв

США и Иран обсуждают возможность прекращения огня сроком на 45 дней, сказали источники Axios, передает ТАСС.

При этом собеседники признали, что шансы на достижение сделки в ближайшие 48 часов невелики, они сочли эту инициативу единственной возможностью избежать масштабной эскалации с ударами по гражданской инфраструктуре в Иране и ответными атаками по объектам энергетики и водоснабжения в государствах Персидского залива.

По данным Axios, посредники в Пакистане, Египте и Турции надеются добиться от сторон мер по укреплению доверия. Они рассчитывают, что Иран предпримет шаги по открытию Ормузского пролива, а также по своей ядерной программе.

Кроме того, посредники обсуждают, какие действия может предпринять администрация США, чтобы дать Ирану гарантии о прекращения огня и недопущения возобновления конфликта.

Ранее СМИ сообщали, что американские и иранские представители якобы обсуждают соглашение о прекращении огня в обмен на открытие Ормузского пролива.