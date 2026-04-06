В аэропорту Сочи задержались более 70 рейсов

Серьезные нарушения графика сохранялись в сочинском аэропорту после ночного снятия ограничений на полеты, следует из данных онлайн-табло, передает РИА «Новости».

Временный запрет на прием и выпуск самолетов действовал около 13 часов и был отменен в 04.23 мск.

К 09.00 мск в Сочи задерживались 44 вылета, в том числе рейсы в Стамбул, Анталью, Хургаду и Тбилиси. Более 25 отправлений сдвинулись минимум на 12 часов. На прилет в Сочи опаздывали 30 рейсов, часть из них также имела длительную задержку.

Всего отменены 12 рейсов в Сочи. Среди них рейсы из Москвы авиакомпаний «Аэрофлот» и «Победа», перелет из Екатеринбурга «Аэрофлота», рейсы из Махачкалы и Пензы компании «Азимут», а также рейс из Кувейта авиакомпании Jazeera Airways.

В аэропорту Сочи 5 апреля вводили временные ограничения на прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности полетов.