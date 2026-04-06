В аэропорту Сочи задержались более 70 рейсов
В сочинской воздушной гавани утром в понедельник зафиксировали массовые сбои расписания, задержаны вылеты и прилеты, часть рейсов вовсе снята с табло.
Серьезные нарушения графика сохранялись в сочинском аэропорту после ночного снятия ограничений на полеты, следует из данных онлайн-табло, передает РИА «Новости».
Временный запрет на прием и выпуск самолетов действовал около 13 часов и был отменен в 04.23 мск.
К 09.00 мск в Сочи задерживались 44 вылета, в том числе рейсы в Стамбул, Анталью, Хургаду и Тбилиси. Более 25 отправлений сдвинулись минимум на 12 часов. На прилет в Сочи опаздывали 30 рейсов, часть из них также имела длительную задержку.
Всего отменены 12 рейсов в Сочи. Среди них рейсы из Москвы авиакомпаний «Аэрофлот» и «Победа», перелет из Екатеринбурга «Аэрофлота», рейсы из Махачкалы и Пензы компании «Азимут», а также рейс из Кувейта авиакомпании Jazeera Airways.
В аэропорту Сочи 5 апреля вводили временные ограничения на прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности полетов.