В Чечне остались поврежденными 30 мостов после стихийного бедствия
Тридцать мостов остаются поврежденными в Чечне после стихийного бедствия, однако подтопленных жилых домов и приусадебных участков нет, передает РИА «Новости». Пресс-служба МЧС России уточнила: «В Чеченской Республике вода сошла, подтопленных жилых домов и приусадебных участков нет, остаются поврежденными 30 мостов (15 автомобильных и 15 пешеходных)».
Глава Чечни Рамзан Кадыров еще 29 марта ввел в регионе режим чрезвычайной ситуации из-за обильных дождей и ливней. Тогда были подтоплены несколько населенных пунктов и сёл, а также размыты дороги и мосты.
В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы и продолжается оценка ущерба. Также идет информирование населения о предпринимаемых мерах по ликвидации последствий происшествия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Чечне на фоне сильных дождей режим чрезвычайной ситуации сохранялся из-за подтопления 258 жилых домов и повреждения десятков объектов инфраструктуры. В Гудермесском районе экстренные службы проводили эвакуацию жителей поселка Кундухова после выхода из берегов реки Гумс. Полпред президента в СКФО Юрий Чайка на совещании заявил о предварительном ущербе от стихийных бедствий в Чечне и Дагестане более одного миллиарда рублей.