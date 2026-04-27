Глава МИД Эстонии потребовал от России вернуть Украине энергообъекты

Tекст: Дарья Григоренко

Он подчеркнул, что войска России должны быть немедленно выведены со всех украинских объектов энергетической инфраструктуры, а Украина должна получить полный контроль над ними, передает РИА «Новости».

Министр также выступил за введение более жестких санкций в отношении российского энергетического сектора.

Как писала газета ВЗГЛЯД, к началу апреля на Украине смогли восстановить менее половины поврежденных мощностей электрогенерации.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отметил, что Зеленский должен проявить критическое мышление и принять мирные предложения России.