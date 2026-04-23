В Абхазии впервые отметили День памяти жертв геноцида советского народа

Tекст: Вера Басилая

В Сухуме 22 апреля прошло мероприятие, посвящённое Дню памяти жертв геноцида советского народа, совершённого нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны.

В представительстве дирекции Всемирного фестиваля молодежи в Республике Абхазия открыли выставку «Без срока давности. Геноцид советского народа» и показали документальный фильм «Именем человечества. Без срока давности». Эти инициативы были приурочены к новой памятной дате России – 19 апреля.

На выставке были представлены документальные свидетельства, раскрывающие масштабы и трагедию геноцида советского народа. Фильм рассказывает о преступлениях нацистских захватчиков на территории СССР. Оба проекта подготовлены Национальным центром исторической памяти при президенте России.

«В прошлом году были приняты соответствующие федеральные законы, которыми этот день – 19 апреля, установлен как памятная дата. В связи с этим, мы решили провести в Абхазии выставку, чтобы напомнить общественности о жертвах нашего общего советского народа, которые погибли от рук нацистов во время Великой Отечественной войны», – заявил временный поверенный в делах России в Абхазии Максим Литвинов.

Министр иностранных дел Абхазии Олег Барциц отметил необходимость противостоять попыткам фальсификации истории и принижению роли народа-победителя. Он подчеркнул, что любые попытки исказить историческую правду должны быть пресечены на корню.

И.о. руководителя представительства Россотрудничества в Республике Абхазия Вадим Банников заявил, что сохранение исторической памяти – гарантия того, что подобное не повторится в будущем.

Заместитель министра обороны Республики Абхазия Давид Бжания зачитал обращение министра обороны Республики Абхазия Владимира Ануа: «Мы прямо заявляем: попытки исказить историю, оправдать палачей или поставить под сомнение масштабы трагедии – это не свобода слова, а преступление перед памятью наших предков. Защита Родины – это не только охрана ее границ, это и защита нашей исторической памяти, нашего права называться наследниками победителей».

В рамках мероприятия стартовала международная акция «Георгиевская ленточка».

Директор представительства дирекции Всемирного фестиваля молодежи в Республике Абхазия Юлия Красцова напомнила, что этот символ объединяет поколения и напоминает о героизме советского народа. Начальник отдела по работе с молодежью Абхазии Беслан Аршба также подчеркнул: важно помнить цену победы и передавать эту память потомкам.

В мероприятии приняли участие студенты Абхазского государственного университета. Организаторами выступили посольство России в Абхазии, представительство Россотрудничества и дирекция Всемирного фестиваля молодежи в Абхазии.

День памяти жертв геноцида советского народа был учреждён двумя федеральными законами, вступившими в силу с 1 января 2026 года. Дата 19 апреля выбрана в память о принятии в 1943 году постановления, создавшего правовые основы для наказания виновных в злодеяниях нацистов и их пособников.