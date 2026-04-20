Скандал с послом приблизил отставку британского премьера Стармера
Глава правительства Британии Кир Стармер столкнулся с резкой критикой из-за проблем с назначением Питера Мандельсона и неспособности эффективно управлять собственной командой.
Британский премьер-министр оказался в центре масштабного политического кризиса, пишет Politico. Карьера Кира Стармера висит на волоске. Причиной стал скандал вокруг назначения Питера Мандельсона послом в США без должной проверки безопасности.
Бывшие соратники политика открыто возмущаются его стилем руководства. «Многие думают, что Кир Стармер – хороший человек, который не справляется со своими обязанностями. Ошибка. Он засранец, который не справляется со своими обязанностями», – заявил инсайдер Лейбористской партии.
Оппозиция требует отставки премьера, обвиняя его во лжи парламенту о соблюдении процедур проверки. Пытаясь спасти ситуацию, Стармер уволил нескольких высокопоставленных чиновников. Своих постов лишились сам Мандельсон, глава аппарата Морган Максуини и руководитель дипломатического ведомства Оливер Роббинс.
Эксперты отмечают полное отсутствие у лидера страны стратегического видения. За короткий срок он сменил трех руководителей аппарата и пять директоров по коммуникациям. Бывшие подчиненные сравнивают текущий хаос в правительстве с провальным правлением Бориса Джонсона.
Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер заявил о своей неосведомленности о провале Питером Мандельсоном проверки безопасности.
Глава аппарата премьера Морган Максуини подал в отставку на фоне этого скандала.
Глава британского правительства сохранил свой пост вопреки призывам к уходу.