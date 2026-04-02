Владимир Набоков говорил, что «Анна Каренина» – главный роман на русском языке, и прибавлял: «хотя почему только на русском?». 150 лет назад, возможно, главный роман, написанный на планете Земля, впервые оказался у читателей. Почему на самом деле эта фундаментальная работа Толстого совсем не о том, чему нас учили в школе?6 комментариев
Путин выразил надежду на скорое завершение конфликта на Ближнем Востоке
Россия рассчитывает на быстрое прекращение конфликта на Ближнем Востоке и заявляет о готовности содействовать возвращению ситуации к нормальному, «нормативному» состоянию, заявил президент Владимир Путин.
Россия рассчитывает на скорейшее завершение конфликта на Ближнем Востоке и готова сделать все возможное для нормализации ситуации, передает РИА «Новости». Владимир Путин заявил об этом на встрече с главой МИД Египта, проходившей в Кремле.
«Все мы надеемся на то, что конфликт будет прекращен, известно, как можно быстрее. Вчера вот и президент Трамп выступал по этому поводу, повторяю еще раз: мы со своей стороны уже готовы сделать все для того, чтобы ситуация была приведена в нормальное, как в таких случаях говорят, нормативное состояние», – заявил Путин.
Ранее сообщалось, что Москва поддерживает постоянные контакты с иранским руководством и выражает готовность содействовать восстановлению мира в регионе.