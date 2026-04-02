Взрывы прогремели в Киевской области, Харькове и Павлограде
Взрывы прозвучали в Киевской и ряде других областей Украины, сообщили местные власти.
О взрывах в Киевской области сообщили власти региона, передает ТАСС.
В телеграм-канале военной администрации уточняется, что звуки связаны с действиями систем противовоздушной обороны, а жителей просят не публиковать фото и видео происходящего.
В настоящее время в Киевской и еще пяти областях страны действует режим воздушной тревоги.
Кроме того, появились сообщения о взрывах в Павлограде Днепропетровской области и в Харькове.
Согласно данным издания «Общественное. Новости», в Харькове зафиксирован седьмой с начала суток взрыв. Ранее в городе сообщалось о шести взрывах, которые также произошли на фоне воздушной тревоги. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.
В Павлограде также подтверждены взрывы, о которых рассказало издание «Страна», отмечая, что в регионе действует воздушная тревога.
Ранее в Киеве прогремели взрывы во время воздушной тревоги.