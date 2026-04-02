Tекст: Алексей Дегтярёв

Военнослужащие соединения морской пехоты, действующего в интересах группировки «Центр», сопровождали штурмовые группы к позициям противника на участке добропольского направления, где бойцы ВСУ укрывались в подвале, пояснил «Харя» РИА «Новости».

Многочисленные попытки выбить их оттуда не приносили результата.

Военнослужащий 61-й гвардейской бригады сообщил, что один из бойцов нашел нестандартное решение. «Боец поджег сено и закинул его в подвал. В результате противник начал покидать укрытие», – добавил собеседник.

Он уточнил, что при попытке выхода из подвала были уничтожены пятеро украинских военнослужащих. По его словам, бойцов ВСУ фактически выкурили из подземного укрытия.

Ранее российский морпех в одиночку взял под контроль дзот и ликвидировал двух боевиков ВСУ на добропольском направлении в ДНР.