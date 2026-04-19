Общественная палата подвела итоги дня памяти жертв геноцида советского народа

Tекст: Ольга Иванова

Итоги Дня единых действий в память о геноциде советского народа подвели на площадке проекта «Без срока давности». Эта дата, отмечаемая 19 апреля, в 2026 году впервые официально закреплена федеральным законом. Тематические памятные акции проходят по всей стране уже шестой год подряд.

Работу центра открыла первый зампред профильной комиссии палаты Елена Родионова. «Центр действий в Общественной палате РФ – уже традиционный формат объединения усилий граждан, власти, НКО, образовательных организаций, учёных. Важно, что с этого года 19 апреля – официальная памятная дата», – заявила она.

Заместитель директора Института государства и права РАН Александр Звягинцев отметил, что Запад связывает понятие геноцида исключительно с Холокостом, игнорируя трагедию славян. В свою очередь, депутат Госдумы Ольга Занко подчеркнула необходимость добиваться справедливой правовой оценки преступлений против мирных граждан.

В этом году акция прошла с прямыми включениями из множества регионов России. На местах состоялись тематические выставки, исторические квизы и экспертные дискуссии. Впервые к работе площадки присоединились активисты движения «Волонтеры Победы», организовавшие встречу с ветераном войны Ириной Булиной.

Министерство иностранных дел России создало на своем сайте специальный тематический раздел для сохранения исторической правды.

Активисты движения «Волонтеры Победы» почтили память погибших у рва смерти в Запорожской области.