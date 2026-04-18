Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«К сожалению, территория ЕС сегодня используется против суверенитета других государств. Европейские деньги используются для вмешательства в дела других народов, сотрясение демократии, поощрение насилия», – сказал он.

По его словам, «для стран ЕС это вызов, и Грузия вносит посильный вклад в борьбу с ним изменениями в законы за прозрачность иностранного финансирования».

«Просто стыдно, до каких антидемократических тенденций доходят в своем финансировании европейские фонды», – отметил Шалва Папуашвили.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, по данным телекомпании «Имеди», программный директор «Пражского центра гражданского общества» Игорь Блажевич стал новым координатором подготовки акций радикальной грузинской оппозицией, это известно Службе государственной безопасности Грузии.