Хотя убийства высокопоставленных иранцев и отличаются друг от друга деталями, в их основе неизменно присутствует традиционная для всех подобных акций основа – агентура, техническая разведка, наблюдение, анализ поведения и точное наведение.
Adnoc Gas почти восстановила поставки после атак на завод в Хабшане
Газовая компания из ОАЭ Adnoc Gas в существенной степени восстановила поставки после ущерба, понесенного в результате военных действий в Персидском заливе и атак на завод в Хабшане в начале апреля, сообщает The National со ссылкой на заявление самой компании.
Компания сообщила, что активно взаимодействует с клиентами в индивидуальном порядке, чтобы минимизировать последствия инцидента. В заявлении отмечается: «Благодаря резервным мощностям, созданным компанией, и системе поставок ОАЭ, компания смогла эффективно отреагировать на инцидент».
В настоящее время Adnoc Gas продолжает оценку поврежденного участка и предпринимает меры по определению влияния и размера ущерба, нанесенного атакой. Инцидент произошел в начале апреля и вызвал пожар, остановив работу завода до момента локализации нескольких очагов возгорания. В результате нападения пострадали двое граждан ОАЭ и один гражданин Индии.
Adnoc Gas входит в группу ADNOC, национальной нефтегазовой компании эмирата Абу-Даби, и играет ключевую роль в обеспечении стабильных поставок газа на внутренний и международный рынки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Абу-Даби приостановили работу газового комплекса «Хабшан» из-за падения обломков.
При обстреле этого объекта погиб один человек.
Конфликт на Ближнем Востоке также нарушил работу нескольких важных энергетических предприятий в Саудовской Аравии.