Adnoc Gas почти восстановила поставки после атак на завод в Хабшане

Tекст: Дмитрий Зубарев

Adnoc Gas из ОАЭ в значительной степени восстановила поставки газа после того, как завод в Хабшане пострадал в результате военных действий в Персидском заливе, передает «Интерфакс».

Компания сообщила, что активно взаимодействует с клиентами в индивидуальном порядке, чтобы минимизировать последствия инцидента. В заявлении отмечается: «Благодаря резервным мощностям, созданным компанией, и системе поставок ОАЭ, компания смогла эффективно отреагировать на инцидент».

В настоящее время Adnoc Gas продолжает оценку поврежденного участка и предпринимает меры по определению влияния и размера ущерба, нанесенного атакой. Инцидент произошел в начале апреля и вызвал пожар, остановив работу завода до момента локализации нескольких очагов возгорания. В результате нападения пострадали двое граждан ОАЭ и один гражданин Индии.

Adnoc Gas входит в группу ADNOC, национальной нефтегазовой компании эмирата Абу-Даби, и играет ключевую роль в обеспечении стабильных поставок газа на внутренний и международный рынки.

При обстреле этого объекта погиб один человек.

Конфликт на Ближнем Востоке также нарушил работу нескольких важных энергетических предприятий в Саудовской Аравии.