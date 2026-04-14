Песков заявил о стремительном изменении ситуации в Ормузском проливе

Tекст: Елизавета Шишкова

По его словам, президент США фактически пообещал организовать блокаду иранского побережья, однако пока неясно, к чему это приведет, передают «Вести».

Песков подчеркнул: «Ситуация меняется стремительно. Скажем так, развивается разнонаправленно». Он выразил надежду, что нынешний период перемирия продлится и в итоге приведет к установлению окончательного мира.

Песков также отметил, что переговоры между Ираном и США завершились безрезультатно, и ситуация остается неопределенной.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что ситуация вокруг возможной блокировки Ормузского пролива может существенно повлиять на мировые рынки.

Два минных тральщика класса Avenger ВМС США отправились из Сингапура на запад для подготовки операции по разминированию Ормузского пролива.

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Британии (UKMTO) подтвердил получение уведомления о блокаде Ормузского пролива.